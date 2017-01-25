  • Варанаси: город-крематорий
    Фото: Dushechkin
  • Варанаси: город-крематорий
    Фото: Андрей Андреев
  • Варанаси: город-крематорий
    Фото: Пахалюк Елена
  • Варанаси: город-крематорий
    Фото: Илья Атлас
  • Варанаси: город-крематорий
    Фото: Фур Андрей
  • Варанаси: город-крематорий
    Фото: Наталья Рудакова
Жизнь планеты

Варанаси: город-крематорий

На северо-востоке Индии, вдоль западного берега Ганга, находится город Варанаси. Это больше, чем населенный пункт или очередная точка на карте — согласно верованиям индусов, это начало божественной космической дороги.
Анастасия Баринова
25 января 2017 в 19:34
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Главная архитектурная особенность Варанаси — ритуальные ступенчатые сооружения гхаты. Их возводили и в других городах, лежащих возле священных рек Индии, однако именно гхаты Варанаси признаны главной «божественной космической дорогой». Считается, что кремация в этом месте избавляет душу от дальнейших перерождений, и она после смерти достигает абсолютной свободы. Тысячи смертельно больных людей приезжают сюда, чтобы провести оставшееся им время в молитвах и отправиться затем в последний путь. Тех, кто не способен двигаться самостоятельно, по ступеням носят помощники. Привозят в Варанаси для ритуального сожжения и тех, кто умер вдалеке.

  • Варанаси: город-крематорий
    Маникарника-гхат Фото: Эмма Калугина

Всего в Варанаси 84 гхата. С их ступеней омовение в водах Ганга ежедневно совершают более десятка тысяч людей: в основном, это паломники из Непала и Индии. Площадок для кремации в городе две: на Харишчандра-гхате и на Маникарника-гхате; при этом на последней огонь не потухает на протяжении многих тысячелетий. Пепел затем сбрасывают в священную реку, а воздух Варанаси плотно пропитан дымом. Для сожжения тела требуется около 200−300 кг дров; выделяется на это до трех часов. Если тело не успевает сгореть полностью, останки отправляют в Ганг в любом виде.

Сжиганием покойных занимаются представители особой касты; это ремесло передается по наследству. Этих людей после смерти не кремируют, а просто отправляют в реку: считается, что они уже не нуждаются в очищении огнем.

Посмотрите фотографии Варанаси от наших читателей.

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