  • Как становятся мужчинами
    Мальчишки из племени венда, живущие в юаровском Тшифуди, следуют традиции боксерских поединков — Мусангве. В боях участвуют дети — некоторым едва исполнилось девять. Фото: Пит Маллер
  • Как становятся мужчинами
    Окруженный родственниками и другими мужчинами-хасидами, Леви Тиктел отмечает свое 13-летие в районе Квинс в Нью-Йорке. Достигнув возраста бар-мицва, мальчик несет полную ответственность за свои действия и грехи. Фото: Пит Маллер
  • Как становятся мужчинами
    11-летний Дрю Мур позирует с коллекцией пневматических ружей в своей детской. Антураж весьма прозрачно намекает, что значит быть мальчиком-подростком в семье Муров. Здесь, в штате Арканзас, настоящие мужчины обязательно должны охотиться. Фото: Пит Маллер
  • Как становятся мужчинами
    США, июньский вечер. Подростки увлеченно беседуют за ужином в пиццерии. В американском обществе понятие мужественности размыто. Как правило, индикатор того, что «парень делает все правильно», — это интерес со стороны противоположного пола. Фото: Пит Маллер
Жизнь планеты

Как становятся мужчинами

В мире существует немало обрядов посвящения мальчика в мужчину. Все они отражают ценности общества, в котором приняты. Чему учит жестокость некоторых из них?
Текст: Чип Браун Фотографии: Пит Маллер
25 января 2017 в 20:18
10

Юный Шадрак Нёнгес должен был попасть под нож сразу после рассвета. Еще накануне 14-летний подросток из западнокенийского племени букусу надел на запястье пару колокольчиков. Они подвешены к украшенному перьями металлическому браслету и, ударяясь о него, громко звенят. Под растущим во дворе отцовского дома манговым деревом собрались родня и старшие друзья Шадрака. Резко вскидывая руки вверх, он исполняет обрядовый танец, а гости, размахивая палками и ветками гуавы, распевают песни.

После обеда Шадрак в сопровождении свиты из родственников и друзей наносит ритуальный визит дяде по материнской линии. Дядя отвешивает ему солидную оплеуху, обзывая сопливым мальчишкой, не готовым стать настоящим мужчиной, а затем… дарит корову. Подросток готовится к обряду сиклебо — церемонии обрезания у племени букусу. Но Шадрак вовсе не выглядит испуганным. Вернувшись к отцовскому дому, он с новой силой бьет в чиниимба — так на местном наречии называется браслет с колокольчиками — и снова пускается в пляс.

Тем временем продолжают прибывать все новые гости, и к вечеру у хижины собирается около полусотни человек. Мужчины сидят небольшими группами, потягивая через длинные тростинки кукурузное пиво бусаа — его сварили ради важного события.

Около половины девятого все гости встают в круг, а на улицу выносят внутренности только что забитой коровы. Дядя Шадрака нащупывает в этой массе заплывший жиром желудок, вытаскивает и ловким движением разрезает его. Засунув внутрь пальцы, он вычерпывает оттуда зеленоватую пригоршню непереваренного содержимого.

  • Как становятся мужчинами
    По щекам 14-летнего Шадрака Нёнгеса катятся слезы — старшие члены общины поливают его словесной грязью.Такой ритуал проводят, чтобы закалить характер юноши. Фото: Пит Маллер

Читать далее

Тоже интересно

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки

Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
Обсудить
СМИ2
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Тоже интересно
В США готовится первая трансплантация пениса
В США готовится первая трансплантация пениса
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы