Отказаться от пакетов и спасти речную фауну
Каждое утро в уютных закусочных спешащие на работу люди заказывают горячий кофе в пластиковых стаканах и забирают с собой готовые завтраки или обеды в прозрачном пластиковом контейнере. На корпоративах и вечеринках их ждут аккуратно выстроенные пирамидки одноразовой посуды – ведь проще выбросить, чем мыть; а она еще и не бьется. В кафе мы наслаждаемся любимым коктейлем через пластиковую трубочку, в цирке покупаем детям шарики на пластиковых креплениях, а в ванной рядами выстроились пластиковые баночки с шампунями и кремами. Каждый день мы выходим из вращающихся дверей гипермаркетов с пластиковыми пакетами, набитыми продуктами в пластиковой упаковке и пакетиками поменьше – для фруктов, мяса и других продуктов на развес. Большинство всех этих одноразовых изделий не живет долго и отправляется в мусорку сразу после использования, вскрытия или прихода домой (если не оседает в пресловутом «пакете с пакетами»).
Сегодня около 40% из 406 миллионов тонн производимого в год пластика используется для изготовления одноразовых предметов, по большей части – упаковок, которые обычно выбрасывают уже через несколько минут после покупки. Объем производства с середины прошлого века рос головокружительными темпами: почти половину всего мирового пластика изготовили за последние 15 лет.
Накапливаясь в экосистемах, изделия из пластика наносят природе непоправимый вред. Хлорированный пластик может выделять вредные химические вещества в почву и отравлять источники воды. 88% поверхности Мирового океана загрязнено пластиковым мусором: это могут быть громадные плавучие мусорные острова, а могут быть невидимые микрочастицы пластика, рассеянные в воде и проглатываемые морскими обитателями всех размеров, от зоопланктона до китов.
Точно известно, что пластик причиняет вред почти 700 видам животных, среди которых есть и очень редкие. Иногда в этом можно убедиться воочию – просто посмотреть на черепах с вросшими в панцирь пластиковыми кольцами пластиковой упаковки, тюленей, запутавшихся в рыболовецких сетях и погибших. Но гораздо большему количеству живых существ всех размеров (от зоопланктона до китов) наносится невидимый вред. Тем водоплавающим, которые поедают микропластик – кусочки размером менее 5 миллиметров – он буквально отравляет жизнь, но заметить это вовремя нельзя.
Очередное свидетельство экологической катастрофы, происходящей по вине человека, поступило из Таиланда: здесь погиб дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Те же черепахи могут попросту перепутать пластиковые пакеты в толще воды с медузами. Некоторые рыбы вроде анчоусов едят пластик, потому что, покрывшись водорослями, он вкусно пахнет. Эксперименты показали, что их молодые поколения уже отказываются питаться чем-либо, кроме пластика, пристрастившись к этой пище, и быстро погибают.
Хотя множество исследований по пластиковому загрязнению воды сосредоточены на океанах, самая большая проблема – это пластик, который попадает в пресноводные экосистемы. А о них мы знаем очень мало – сложно отследить, как именно туда попадает мусор и в каких объемах, какой вред он наносит их обитателям. И очищение океана от пластика будет лишь краткосрочной и во многом неэффективной мерой, пока мы не очистим или не сократим количество пластика в его источниках – реках. Ведь 90% мирового пластика поступает в океан всего из десяти рек (восемь из которых находятся в Азии, а две – в Африке)!
По данным ООН в Повестке дня третьего тысячелетия пресная вода будет играть решающую роль. Если в 2000 г. дефицит пресной воды оценивался в 230 млрд м3 /год, то к 2025 г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3-2,0 трлн м3 /год. А ведь по общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает лидирующее положение среди стран Европы. Именно поэтому нам нужно помнить о том, что пластик отравляет жизнь в первую очередь в реках, и лишь потом перемещается в океан.
С пластиковым загрязнением борются во всем мире. Так, еще в 2011 году на производство и импорт пластиковых пакетов в Кении были наложены ограничения, а в августе 2017 правительство издало новый закон, запрещающий выпуск, использование и импорт неразлагающихся пластиковых пакетов. Нарушителям грозит штраф до 40 000 долларов США и тюремное заключение сроком до 4 лет. Почти полностью собирается запретить пластик Евросоюз, уже действуют запреты на пластик в некоторых штатах Индии.
В Ленинградской области Министерство Культуры первым прислушалось к насущным проблемам в сфере экологии и запретило использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки при проведении культурно-массовых мероприятий, а в Москве недавно открылся первый магазин без упаковки.
Теперь в рамках совместного проекта #вместопакета телеканал National Geographic и Триколор призывают попробовать отказаться от пакетов, которыми вы пользуетесь каждую неделю, и тем самым повлиять на сокращение отходов и сохранение природы. Взамен вы получите возможность выиграть стильную эко-сумку, сумку на плечо или эко-рюкзак. Ведь гораздо приятнее ходить в магазин, когда золотая рыбка с вашей сумки говорит всем окружающим: «Пусть плавают рыбы #вместопакета!» или «Живая планета #вместопакета!»
Вам всего лишь нужно пообещать отказаться от определенного количества пакетов, которые вы используете в неделю, и поделиться этим обещанием с друзьями в одной из соцсетей. Заодно вы узнаете, сколько речных обитателей можете спасти, если будете придерживаться своего обещания. И тогда стильная сумка, которая поможет вам забыть о пластиковых пакетах, может стать вашей. Подробная информация на сайте проекта: bit.ly/SayNoToPlasticBag.
Все мы знаем, что обещания надо выполнять. Особенно когда от них зависит наше будущее.
Точно известно, что пластик причиняет вред почти 700 видам животных, среди которых есть и очень редкие. Иногда в этом можно убедиться воочию — просто посмотреть на черепах с вросшими в панцирь пластиковыми кольцами пластиковой упаковки, тюленей, запутавшихся в рыболовецких сетях и погибших. Но гораздо большему количеству живых существ всех размеров (от зоопланктона до китов) наносится невидимый вред. Тем водоплавающим, которые поедают микропластик — кусочки размером менее 5 миллиметров — он буквально отравляет жизнь, но заметить это вовремя нельзя.
Очередное свидетельство экологической катастрофы, происходящей по вине человека, поступило из Таиланда: здесь погиб дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Те же черепахи могут попросту перепутать пластиковые пакеты в толще воды с медузами. Некоторые рыбы вроде анчоусов едят пластик, потому что, покрывшись водорослями, он вкусно пахнет. Эксперименты показали, что их молодые поколения уже отказываются питаться чем-либо, кроме пластика, пристрастившись к этой пище, и быстро погибают.
Хотя множество исследований по пластиковому загрязнению воды сосредоточены на океанах, самая большая проблема — это пластик, который попадает в пресноводные экосистемы. А о них мы знаем очень мало — сложно отследить, как именно туда попадает мусор и в каких объемах, какой вред он наносит их обитателям. И очищение океана от пластика будет лишь краткосрочной и во многом неэффективной мерой, пока мы не очистим или не сократим количество пластика в его источниках — реках. Ведь 90% мирового пластика поступает в океан всего из десяти рек (восемь из которых находятся в Азии, а две — в Африке)!
По данным ООН в Повестке дня третьего тысячелетия пресная вода будет играть решающую роль. Если в 2000 г. дефицит пресной воды оценивался в 230 млрд м3 /год, то к 2025 г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3−2,0 трлн м3 /год. А ведь по общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает лидирующее положение среди стран Европы. Именно поэтому нам нужно помнить о том, что пластик отравляет жизнь в первую очередь в реках, и лишь потом перемещается в океан.
С пластиковым загрязнением борются во всем мире. Так, еще в 2011 году на производство и импорт пластиковых пакетов в Кении были наложены ограничения, а в августе 2017 правительство издало новый закон, запрещающий выпуск, использование и импорт неразлагающихся пластиковых пакетов. Нарушителям грозит штраф до 40 000 долларов США и тюремное заключение сроком до 4 лет. Почти полностью собирается запретить пластик Евросоюз, уже действуют запреты на пластик в некоторых штатах Индии.
В Ленинградской области Министерство Культуры первым прислушалось к насущным проблемам в сфере экологии и запретило использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки при проведении культурно-массовых мероприятий, а в Москве недавно открылся первый магазин без упаковки.
Теперь в рамках совместного проекта #вместопакета телеканал National Geographic и Триколор призывают попробовать отказаться от пакетов, которыми вы пользуетесь каждую неделю, и тем самым повлиять на сокращение отходов и сохранение природы. Взамен вы получите возможность выиграть стильную эко-сумку, сумку на плечо или эко-рюкзак. Ведь гораздо приятнее ходить в магазин, когда золотая рыбка с вашей сумки говорит всем окружающим: «Пусть плавают рыбы #вместопакета!» или «Живая планета #вместопакета!»
Вам всего лишь нужно пообещать отказаться от определенного количества пакетов, которые вы используете в неделю, и поделиться этим обещанием с друзьями в одной из соцсетей. Заодно вы узнаете, сколько речных обитателей можете спасти, если будете придерживаться своего обещания. И тогда стильная сумка, которая поможет вам забыть о пластиковых пакетах, может стать вашей. Подробная информация на сайте проекта: bit.ly/SayNoToPlasticBag.
Все мы знаем, что обещания надо выполнять. Особенно когда от них зависит наше будущее.