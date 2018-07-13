Ленинградская область стала первым в России регионом, отказавшимся от одноразового пластика
В распоряжении комитета по культуре указано: «Запретить использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки при проведении культурно-массовых мероприятий, а также в государственных учреждениях, подведомственных комитету по культуре».
Это решение было принято «в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, а также экологического просвещения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности».
«Комитет по культуре неожиданно опередил все природоохранные ведомства России и выпустил по-настоящему полезное и прогрессивное распоряжение. Официальный отказ от одноразового пластика — прецедент для нашей страны. За границей подобные меры применяют, например, в Калифорнии и Франции, и они показали свою эффективность. Если Ленобласть не заменит одноразовый пластик на одноразовую бумагу, а начнёт использовать многоразовую тару и упаковку, то вскоре она может стать эдакой русской Калифорнией, свободной от тысяч тонн мусора», — говорит Александр Иванников, руководитель проекта «Ноль отходов» Гринпис России.