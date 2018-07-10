#ПланетаИлиПластик

Ноль отходов: как покупать продукты и заботиться об экологии

Совсем недавно в Москве открылся магазин под названием Zero Waste Shop. На окне второго этажа небольшого ТЦ восковыми мелками написано: «Магазин без упаковки: крупы, специи, макароны, хлопья, орехи, сухофрукты, печенья, хоз.товары, средства гигиены, баночки, хлопковые мешочки». Это первый в Москве магазин, который не использует пластиковые пакеты и обертки, а продает товары на развес или поштучно.
Анастасия Крутикова
10 июля 2018 в 17:00
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  • Ноль отходов: как покупать продукты и заботиться об экологии
    Фото: Гринпис Россия

Новый магазин без упаковки расположился в чистом, солнечном, пахнущим древесиной и смесью специй помещении. Вдоль стен — стеллажи, уставленные всевозможными банками, прозрачными и металлическими контейнерами. Если в обычном магазине покупаешь «кота в мешке», ориентируясь на дизайн упаковки, то здесь можно посмотреть на сам продукт. Целая радуга специй в прозрачных баночках — красный чили, оранжевая паприка, черный и белый кунжут, бледно-желтый имбирь, куркума цвета охры. Чуть ниже — сахар, розовая соль, мука, макароны и крупы высшего качества. Есть здесь и гранола, несколько видов печенья, большие банки с медом, чаем и кофе, уксусом и маслом. В больших бутылях — разливные шампуни, жидкое мыло, жидкости для стирки и прочие хозяйственные средства. Другие необходимые для безотходного образа жизни предметы продаются здесь поштучно: зубные щетки из древесины со сменной щетиной, многоразовые бутылки для воды, металлические и бамбуковые трубочки для питья с маленькими ершиками, чтобы их чистить.

Лариса, хозяйка магазина, рассказывает, что сама следует концепции нулевых отходов не так давно. Около года назад, будучи матерью двух детей, она решила сортировать мусор в своем доме:

— Я поняла, что переработка отходов — это так сложно! Начала сама все это делать, искать, куда разные материалы можно сдать, сначала не могла найти, только потом нашла карту пунктов утилизаций. В районе, где я живу, их сперва не было, приходилось ездить очень далеко, потом появилась одна точка… Я пыталась добиться того, чтобы пункт утилизации отходов сделали в нашем поселке, но одним компаниям туда неудобно ехать, другим невыгодно, третьи не могут разрешить проблемы с нашей управляющей компанией… Я не знала ничего, и мне было очень сложно. А потом я увидела сперва видео, а потом книгу Беа Джонсон «Дом без отходов» и получила готовое практическое руководство.

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