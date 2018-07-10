Ноль отходов: как покупать продукты и заботиться об экологии
Новый магазин без упаковки расположился в чистом, солнечном, пахнущим древесиной и смесью специй помещении. Вдоль стен — стеллажи, уставленные всевозможными банками, прозрачными и металлическими контейнерами. Если в обычном магазине покупаешь «кота в мешке», ориентируясь на дизайн упаковки, то здесь можно посмотреть на сам продукт. Целая радуга специй в прозрачных баночках — красный чили, оранжевая паприка, черный и белый кунжут, бледно-желтый имбирь, куркума цвета охры. Чуть ниже — сахар, розовая соль, мука, макароны и крупы высшего качества. Есть здесь и гранола, несколько видов печенья, большие банки с медом, чаем и кофе, уксусом и маслом. В больших бутылях — разливные шампуни, жидкое мыло, жидкости для стирки и прочие хозяйственные средства. Другие необходимые для безотходного образа жизни предметы продаются здесь поштучно: зубные щетки из древесины со сменной щетиной, многоразовые бутылки для воды, металлические и бамбуковые трубочки для питья с маленькими ершиками, чтобы их чистить.
Лариса, хозяйка магазина, рассказывает, что сама следует концепции нулевых отходов не так давно. Около года назад, будучи матерью двух детей, она решила сортировать мусор в своем доме:
— Я поняла, что переработка отходов — это так сложно! Начала сама все это делать, искать, куда разные материалы можно сдать, сначала не могла найти, только потом нашла карту пунктов утилизаций. В районе, где я живу, их сперва не было, приходилось ездить очень далеко, потом появилась одна точка… Я пыталась добиться того, чтобы пункт утилизации отходов сделали в нашем поселке, но одним компаниям туда неудобно ехать, другим невыгодно, третьи не могут разрешить проблемы с нашей управляющей компанией… Я не знала ничего, и мне было очень сложно. А потом я увидела сперва видео, а потом книгу Беа Джонсон «Дом без отходов» и получила готовое практическое руководство.
Так, на уровне своей семьи, Лариса начала выполнять базовые принципы zerowaste. К созданию собственного магазина без упаковки ее подтолкнуло желание поделиться своим опытом и явный интерес общества к этой тематике. Еще она шутит, что создавала магазин в первую очередь для себя — чтобы все необходимые товары можно было купить в одном месте.
- Я не люблю ездить по магазинам, чтобы искать то тут, то там нужные продукты без упаковки или в экологичной упаковке, меня это сильно выматывает. Вот я и подумала, что было бы удобно собрать их все в одном магазине. Я понимала, что вряд ли мы сразу получим большую выгоду, но для нас важно получить отдачу от людей. Рассказать им, что в переработке отходов и в zerowaste нет ничего сложного. Я вижу, что люди этим интересуются, когда ходила со своими мешочками по магазинам, продавщицы и покупатели часто спрашивали, откуда у меня такие, 99% относились к этому позитивно.
Так Лариса поняла, что можно и нужно делать нечто большее, чтобы популяризовать философию нулевых отходов — например, открыть свой магазин без упаковки. В день открытия очередь пересекала магазин от кассы до дверей весь день, Лариса и продавщица Настя работали, не покладая рук.
- Конечно, очень большой заряд оптимизма мы с Ларисой тогда получили, — делится впечатлениями Настя. — Мы не ожидали такого количества народа, только и успевай пробивать покупки и рассказывать о продуктах. Некоторые вещи раскупили сразу — биомешочки в сеточку, металлические трубочки для питья и ершики для того, чтобы их чистить. Быстро раскупили гречку, покупали многие другие крупы.
- Да, первый день произвел очень неожиданное впечатление, — присоединяется к диалогу Лариса. — В Англии я случайно оказалась в таком магазине без упаковки, они мне рассказали, что совершили ошибку, когда устроили открытие в выходной день: был огромный наплыв покупателей. Я тогда подумала: «Ну, нам это не грозит, откуда к нам толпа придет», а в итоге так и получилосьа.
Позже Настя, стоя за кассой и взвешивая для меня мешочек с паприкой и банку с мукой, рассказала мне:
- Лариса изначально создавала этот магазин, чтобы продвинуть заботу об экологии, стиль zerowaste. Она понимала, что эта история про идею, а не про заработок. Возможно, потом можно будет расшириться, поспособствовать появлению таких же магазинов. Сейчас мы такой своеобразный уголок свежести в столице, и было бы здорово, если бы эта свежесть распространилась маленькими оазисами по всей Москве. И я очень надеюсь, что смогу помочь Ларисе в этом отношении.
Продавщица Настя — биолог и заводчик экзотических животных — сразу нашла с Ларисой общий язык. Она долго искала работу себе по вкусу и дождалась: вакансия продавца в Zero Waste Shop оказалась для нее идеальной.
- Наши с Ларисой интересы совпали, мне как биологу вообще близка тема экологии. А теперь я сама хожу в магазин с холщовыми сумками или мешочками. Друга вчера отругала, который в пакете мне огурцы принес, — с улыбкой рассказывает Настя. — На самом деле, по атмосфере здесь я поняла, что не зря так долго искала что-то свое. Я чувствую, что здесь мне комфортно, есть возможность развиваться морально. Сейчас движением zerowaste интересуются мои друзья; люди, которые к нам приходят, тоже явно в теме. Это экономит и время — потому что не надо возиться с тем, куда деть пластиковую упаковку, и деньги, потому что признаем, оптом покупать всегда дешевле.
Экологическая активистка Беа Джонсон пишет в своей книге «Дом без отходов»: ваши покупки говорят сами за себя. Поддерживая магазины без упаковки, вы голосуете за безотходный образ жизни. Сама Беа Джонсон во время своей поездки с лекциями в Россию тоже посетила Zero Waste Shop, подивилась непривычному цвету паприки и чили (только потом мы все вместе догадались, что цвет специй зависит от цвета перца, из которого они сделаны) и оставила размашистую роспись прямо на деревянном прилавке магазина.
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Рассказывая о системе нулевых отходов, Беа достает из сумки небольшую банку, которую всегда носит с собой. В ней — весь мусор, который ее семья из четырех человек и собаки оставляет за год. Эта банка является наглядным доказательством того, что Zerowaste — не фантастический миф, а реальная возможность упростить свою жизнь». Фото: Гринпис Россия
Лариса по-настоящему воодушевлена позитивным отношением покупателей к магазину:
- У нас ведь дело в том, что продавцы уже на автомате пакуют все в пакеты, а покупатели на автомате эти пакеты хватают, — объясняет она. — Этот наш национальный «пакет с пакетами» меня окончательно достал: выкинуть их не получалось, они копились и копились… А сейчас так хорошо дома: просторно, продукты в баночках стараюсь хранить. В любом случае объем мусора заметно снизился, и это наглядно показывает, что весь наш основной мусор образуется как раз от упаковок продуктов. А когда еще и видишь, что люди вокруг к этому хорошо относятся, пусть не на общественном, а на индивидуальном уровне, это так вдохновляет, что хочется продвигать идею zerowaste еще активнее.
Адреса магазинов без упаковки в России:
• «Магазин без упаковки», Петрозаводск: ул. Краснофлотская, 34
• «Пакета нет», Тюмень: пр. Заречный, 41
• «Развесная лавка», Бийск: ул. Ильи Мухачева, 232
• ZeroWasteShop.Moscow, Москва: м. Мякинино, ТЦ Бокс Сити, 2 этаж