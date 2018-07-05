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Что на палочке?
Если вы лизнете одно из этих «эскимо», то ощутите вкус окурков и моторных масел, почувствуете шершавость битого пластика и другого мусора.
Текст: Дейзи Чанг Фото: Чжэн Ю-ти
5 июля 2018 в 19:18
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Вода в этом канале почти черная — из-за органической взвеси и моторных масел. Канал находится в густонаселенном Баньцяо, сразу за университетом, где учатся художницы.
Три студентки из Национального университета искусств Тайваня собрали воду в сотнях мест по всей стране и заморозили ее в формочках. Этой инсталляцией художницы Хун И-чэнь, Гуо И-хуэй и Чжэн Ю-ти надеются привлечь внимание к проблеме загрязнения воды и призвать людей меньше сорить.
Окурки, крышки от бутылок, обертки от палочек для еды и другая пластиковая упаковка забили реку Даньшуйхэ рядом с популярными у туристов местами.