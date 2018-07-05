#ПланетаИлиПластик

Что на палочке?

Если вы лизнете одно из этих «эскимо», то ощутите вкус окурков и моторных масел, почувствуете шершавость битого пластика и другого мусора.
Текст: Дейзи Чанг Фото: Чжэн Ю-ти
5 июля 2018 в 19:18
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  • Что на палочке?

Вода в этом канале почти черная — из-за органической взвеси и моторных масел. Канал находится в густонаселенном Баньцяо, сразу за университетом, где учатся художницы.

Три студентки из Национального университета искусств Тайваня собрали воду в сотнях мест по всей стране и заморозили ее в формочках. Этой инсталляцией художницы Хун И-чэнь, Гуо И-хуэй и Чжэн Ю-ти надеются привлечь внимание к проблеме загрязнения воды и призвать людей меньше сорить.

  • Что на палочке?

Окурки, крышки от бутылок, обертки от палочек для еды и другая пластиковая упаковка забили реку Даньшуйхэ рядом с популярными у туристов местами.

  • Что на палочке?
Пластиковые упаковки для коктейльных соломинок, промасленная бумага и объедки — вот что посетители ночного рынка Чжунли выбросили мимо урны.

  • Что на палочке?
Масляная пленка с кораблей покрыла воду в крупном порту Северного Тайваня. Также в воде обнаружен сигаретный пепел и жеваные семена бетелевой пальмы.

  • Что на палочке?
Розовые яйца и темные ракушки двух опасных инвазивных видов улиток, пожирающих водные растения, были собраны в водоеме парка Саньчун.

  • Что на палочке?
Из-за частых тайфунов в ручье Синьдянь оказывается много мусора и органической взвеси, а также птичьего помета.

  • Что на палочке?
Шкурки креветок, раковины моллюсков, разлитое масло — все это наполняет канаву на одном из крупнейших ночных рынков Тайваня.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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