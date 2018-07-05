Революция в переработке: как превратить мусор в сокровище
Артур Хуанг построил переносной аппарат по переработке мусора, чтобы это доказать: завод Trashpresso работает на солнечных батареях и превращает пластиковые отходы в небольшие плитки, которые можно использовать для отделки стен и полов.
«Наши прототипы — будущее индустрии по переработке мусора», — уверяет начинающий исследователь National Geographic. Пока Артур построил два аппарата Trashpresso, которые можно перевозить на 12-метровых платформах. Он уже успел отвезти их в удаленные точки вроде Юйшу на Тибете. В документальном фильме «Герои экологии», сделанном во время этой экспедиции National Geographic, снялся сам Джеки Чан. Куда бы ни отправился Trashpresso, ему везде найдется работа: даже в Юйшу — крохотном китайском уезде существует та же проблема, что и в мегаполисах: бутылки из-под воды и другой мусор, часто завозимый туристами, оказываются в реках и впоследствии уплывают в океан.
Артур мечтает о густой сети заводов по переработке, которые будут превращать мусор в новые продукты, даря свежие идеи по использованию вторсырья. Цель компании Артура, Miniwiz, — создать безотходную экономику. С 2005 года аппараты ученого превращают мусор в мебель, аксессуары, здания и даже в маленький самолет, тем самым показывая людям, что обертки и упаковки могут стать новым ценным ресурсом.