Пластик: как остановить волну
В литровой банке уместился непригодный для переработки, не поддающийся биоразложению мусор, который накопился у Кэтрин Келлогг за два года. Кэтрин ведет блог о жизни под девизом «Ноль отходов» из дома площадью 30 квадратных метров в калифорнийском городе Вальехо, где живет вместе с мужем.
Биоразлагаемый пластик используется с конца 1980-х. Изначально подразумевалось, что, отслужив свое, он просто исчезнет, как под действием грибов и почвенных микроорганизмов разлагаются листья в лесу. Вышло, однако, не совсем так.
Например, биоразлагаемые вещества не оправдывают ожиданий на коммерческих свалках в отсутствие света и кислорода или в холодных водах океана, если в конце концов оказываются там. В компостную кучу за домом их тоже не выбросишь: они разлагаются лишь при температуре 55 градусов выше нуля внутри промышленного компостера. А если загрузить биоразлагаемые материалы вместе с теми, что годятся для переработки, можно и вовсе все испортить.
В 2015 году Программа ООН по окружающей среде признала биоразлагаемые материалы неэффективным решением: они неспособны ни сократить количество попадающего в океаны пластика, ни предотвратить нежелательные последствия его воздействия на морские организмы.
Некоторые инженеры стремятся обойти эти препятствия. Дженна Джэмбек и ее коллеги из Института новых материалов при Университете Джорджии используют синтезированные микробами полимеры для производства упаковки, которая должна легко превращаться в компост и подвергаться биоразложению в океане.
Британская компания «Полиматерия» пошла другим путем. Здесь разрабатывают химические добавки, которые помогут быстрому разложению любого пластика — и биологического, и синтетического происхождения. Как утверждает генеральный директор «Полиматерии» Ниалл Данн, их цель — продукт, который создаст «гармонию между пластиком и биосферой».
Легко сказать! Даже самый лучший биоразлагаемый продукт не исчезнет как по волшебству. Данн не отрицает: если выбросить в канаву биоразлагаемый цветочный горшок — одно из экспериментальных изделий «Полиматерии» — на его разложение может уйти два года. По мнению некоторых критиков, биоразлагаемые материалы неспособны решить саму проблему — побороть сформировавшуюся культуру одноразовых вещей.
«К чему мы призываем? — задается вопросом Рамани Нарайан, профессор химической инженерии из Университета штата Мичиган. — Выбрасывай, и в конце концов оно куда-то денется? » По его словам, более ответственный подход — модель «экономики замкнутого цикла», когда все используется повторно или перерабатывается, а любая «утечка» в окружающую среду, биоразлагаемая или нет, неприемлема.
Норвегия продемонстрировала, как далеко можно зайти в переработке пластиковых бутылок, составляющих значительную часть берегового мусора, — на сегодня норвежцы утилизируют 97 процентов бутылок. Их секрет: залог 2,5 кроны (32 цента) и установленные в большинстве супермаркетов автоматы, которые принимают бутылки и возвращают деньги.
Но и утилизация не панацея. По мнению многих экологов, в первую очередь нужно использовать меньше одноразового пластика. Набирает силу движение «Ноль отходов», зародившееся в середине 1990-х. К нему примкнули сотни сообществ по всему миру, в том числе и загазованный промышленный город Рубе во Франции, где успех кампании горожан наглядно демонстрирует: ноль отходов — это больше, чем позерство и обещания политиков.
Идея «Ноль отходов» завоевывает мир. В этом году Церковь Англии призвала паству отказаться от пластиковой упаковки и одноразовых изделий на время Великого поста. А премьер-министр Тереза Мэй предложила открывать в супермаркетах особые отделы, где продукты будут продаваться без упаковки. Плюс к тому она подумывает ввести налог на одноразовые пластиковые изделия вроде контейнеров для еды на вынос.
Еще один стимулирующий фактор — Китай. Без малого три десятка лет КНР закупала около половины пригодного к переработке пластика со всего мира. Но в этом году на львиную долю импорта отходов наложили запрет. Теперь они складируются там, где были произведены.
«Проблема возвращается к истокам, — говорит Дженна Джэмбек. — Надеемся, это подтолкнет руководителей задуматься о введении системы замкнутого цикла».
ИЗДЕЛИЯ, СПОСОБНЫЕ УМЕНЬШИТЬ ПЛАСТИКОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
• зубная щетка со съемной головкой
• многоразовая обертка для продуктов из пчелиного воска и хлопка
• металлическая многоразовая соломинка для питья
• биоразлагаемая упаковка из отходов пивоваренного производства компании Е6PR
Фото: Марк Тиессен
6 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
1. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ
Ходите в магазин со своей сумкой — обычной, не одноразовой. Ежегодно в мире используется триллион полиэтиленовых пакетов, из них, например, в России 30 миллиардов — по пакету на одного россиянина каждые два дня. Для сравнения: среднестатистический датчанин использует четыре одноразовых пакета в год. В Дании первый налог на пакеты был введен в 1993 году.
2. НЕ ПЕЙТЕ ЧЕРЕЗ СОЛОМИНКУ
Даже по медицинским показаниям можно использовать бумажные. Американцы ежедневно выбрасывают 500 миллионов пластиковых соломинок, то есть примерно по полторы на человека.
3. НЕ ПОКУПАЙТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ
Пользуйтесь многоразовыми бутылками. Если вас беспокоит качество воды, есть бутылки с фильтрами. Несколько городов, в том числе Бунданун в Австралии и Сан-Франциско, полностью или частично запретили бутилированную воду. Но в мире каждую минуту продается почти миллион напитков в пластиковых бутылках.
4. ИЗБЕГАЙТЕ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
Покупайте кусковое мыло вместо жидкого. Выбирайте товар без упаковки. Избегайте пластиковой обертки. И заодно не пользуйтесь пластиковыми тарелками и стаканами. Французы вводят на них (частичный) запрет.
5. ПЕРЕРАБАТЫВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО
Даже в богатых странах объемы переработки отходов незначительны. В мировых масштабах перерабатывается 18 процентов всего пластика. В Европе этот показатель составляет 30 процентов, в Китае — 25, в США — лишь 9, в России — и того меньше.
6. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МУСОР
Организация по охране океана Ocean Conservancy очищает берега от мусора вот уже 30 лет. Во всем мире 73 процента берегового мусора составляет пластик: окурки, бутылки и стаканы, обертки от продуктов, пакеты, контейнеры из полистирола. В 2016 году организация собрала 8350 тонн мусора в 112 странах — около одной тысячной доли того, что ежегодно попадает в океан.