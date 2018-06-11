#ПланетаИлиПластик

Пластик: как остановить волну

Можно работать над тем, чтобы пластик быстрее разлагался и был пригоден для переработки. Но мы все равно должны перерабатывать его намного больше — а использовать гораздо меньше.
Лора Паркер
11 июня 2018 в 08:31
  • Пластик: как остановить волну
    Фото: Тимоти Арчибальд

В литровой банке уместился непригодный для переработки, не поддающийся биоразложению мусор, который накопился у Кэтрин Келлогг за два года. Кэтрин ведет блог о жизни под девизом «Ноль отходов» из дома площадью 30 квадратных метров в калифорнийском городе Вальехо, где живет вместе с мужем.

Биоразлагаемый пластик используется с конца 1980-х. Изначально подразумевалось, что, отслужив свое, он просто исчезнет, как под действием грибов и почвенных микроорганизмов разлагаются листья в лесу. Вышло, однако, не совсем так.

Например, биоразлагаемые вещества не оправдывают ожиданий на коммерческих свалках в отсутствие света и кислорода или в холодных водах океана, если в конце концов оказываются там. В компостную кучу за домом их тоже не выбросишь: они разлагаются лишь при температуре 55 градусов выше нуля внутри промышленного компостера. А если загрузить биоразлагаемые материалы вместе с теми, что годятся для переработки, можно и вовсе все испортить.

В 2015 году Программа ООН по окружающей среде признала биоразлагаемые материалы неэффективным решением: они неспособны ни сократить количество попадающего в океаны пластика, ни предотвратить нежелательные последствия его воздействия на морские организмы.

Некоторые инженеры стремятся обойти эти препятствия. Дженна Джэмбек и ее коллеги из Института новых материалов при Университете Джорджии используют синтезированные микробами полимеры для производства упаковки, которая должна легко превращаться в компост и подвергаться биоразложению в океане.

Британская компания «Полиматерия» пошла другим путем. Здесь разрабатывают химические добавки, которые помогут быстрому разложению любого пластика — и биологического, и синтетического происхождения. Как утверждает генеральный директор «Полиматерии» Ниалл Данн, их цель — продукт, который создаст «гармонию между пластиком и биосферой».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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