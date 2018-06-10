Пластик: реальная угроза
Частицы микропластика во внутренностях большой дафнии (длина этого ракообразного составляет в среднем 3 мм) светятся зеленым. В лаборатории дафниям давали поглощать как круглые гранулы, так и фрагменты неправильной формы, — в больших количествах, чем в природе. «Неправильные» представляют опасность, так как могут скапливаться и застревать в кишечнике.
Обсерватория Земли Ламонта-Доэрти при Колумбийском университете в Палисейдс, штат Нью-Йорк. В лаборатории Дебра Ли Магадини кладет стекло под микроскоп и включает ультрафиолетовый свет. Разглядывая желудочно-кишечный тракт креветки, купленной на рыбном рынке, она качает головой. «Да тут сплошные волокна! » — вздыхает Магадини, изучив каждый миллиметр поверхности стекла. В кишечнике креветки светятся семь пластиковых завитков, подкрашенных флуоресцирующим красителем — нильским красным. По всему миру ученые, подобно Магадини, рассматривают под микроскопом крошечные частицы пластика, проникшие в желудки морских и пресноводных видов, пойманных на воле и выращенных на фермах. Исследователи обнаружили микропластик во внутренностях 114 видов водных животных. Больше половины «обследованных» оказываются у нас на тарелках.
Пока у науки нет доказательств того, что микропластик — частицы меньше пяти миллиметров — воздействует на рыб на уровне популяций. Судя по всему, нашим продовольственным ресурсам не грозит опасность. Но сами рыбы и моллюски — наше излюбленное лакомство — как показывают проведенные исследования, страдают от вездесущей пластмассы. Ежегодно от 5 до 13 миллионов тонн пластиковых отходов смывается в океаны. Под действием солнечного света, ветра, волн и тепла синтетический материал распадается на более мелкие фрагменты, которые крошечные организмы, составляющие планктон, двустворчатые моллюски, рыбы и даже киты часто принимают за пищу. Эксперименты показали, что микропластик губителен для водных животных, а также для черепах и птиц. Он блокирует желудочно-кишечный тракт, отчего нарушаются рост и работа репродуктивной системы. А некоторые виды и вовсе умирают от голода.
Микропластик оказывает не только механическое, но и химическое воздействие, поскольку плавающие в воде загрязняющие вещества, попадающие в море с суши, обычно пристают к его поверхности. Челси Рокман, профессор экологии из Университета Торонто, на три месяца погрузила в воды залива Сан-Диего измельченный полиэтилен, применяемый в производстве пакетов. Затем в течение двух месяцев Челси добавляла этот загрязненный пластик в лабораторный рацион мелких рыбешек японских оризий.
У рыб, употреблявших в пищу пластик из залива, печень пострадала больше, чем у их собратьев, поедавших «чистый» пластик. (Нарушения работы печени у рыб снижают способность к переработке пестицидов и прочих загрязняющих веществ). Другой эксперимент продемонстрировал, что устрицы, поглощающие мельчайшие частицы полистирола, производят меньше яиц и подвижных сперматозоидов. Пластик вредит сотням видов пресноводных и морских организмов.
Рыбы, пойманные детьми возле инкубаторной станции в бухте Манила на Филиппинах, обитают в экосистеме, загрязненной бытовыми отходами, пластиком и прочим мусором. Воздействует ли поедаемый рыбами микропластик на человека, пока непонятно, но ученые стремятся ответить на этот вопрос.
Сложно сказать, воздействует ли пластмасса на любителей морепродуктов. Вообще, куда ни кинь, пластик окружает нас повсюду, дышим ли мы, пьем ли воду из-под крана или из бутылок, употребляем ли в пищу продукты или носим одежду. Впрочем, пластик пластику рознь: он многолик и содержит целый ряд добавок, которые могут проникать в окружающую среду. Некоторые из этих химикатов считаются эндокринными разрушителями — так называют вещества, вызывающие гормональные сбои. Скажем, огнезащитные компоненты могут нарушать развитие мозга ребенка даже в утробе матери. Другие соединения, содержащиеся в пластике, способны вызвать рак или врожденные патологии. С другой стороны, уровень отрицательного воздействия многих из этих веществ на лабораторных животных в некоторых странах считается безопасным для людей.
Исследовать влияние морского микропластика на здоровье человека не так-то просто. Во-первых, людей не накормишь пластиком ради экспериментов. Во-вторых, пластик и его добавки действуют по-разному в зависимости от физических и химических условий. Наконец, его свойства могут меняться в процессе поглощения, метаболизма и испражнения участниками пищевой цепи. Нам практически ничего не известно ни о том, как переработка и приготовление пищи влияют на токсичность пластика, ни о том, что конкретно может причинить нам вред. Хорошая новость заключается в том, что, судя по всему, исследованный микропластик оседает преимущественно в кишечнике рыб и не проникает в мышечную ткань, которую мы употребляем в пищу. В соответствующем докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заключает, что люди, вероятно, потребляют лишь незначительное количество микропластика. Авторы доклада подчеркивают, что есть рыбу полезно: это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, к тому же в рыбе содержится большое количество питательных веществ.
И все же воздействие «морского пластика» на здоровье человека вызывает опасения у ученых, ибо, как уже было сказано, он вездесущ и в конце концов разлагается и распадается на нанопластик. Опасность в том, что эти мельчайшие частицы могут проникать в ткани и органы. Но, поскольку исследователям не хватает аналитических методов обнаружения нанопластика в пищевых продуктах, у них нет данных о его присутствии и попадании в организм человека.
«Мы знаем о воздействии пластика на животных почти на всех уровнях биологической организации, — рассказывает Челси Рокман. — Этого знания достаточно, чтобы бороться с пластиковым загрязнением океанов, озер и рек». Можно, например, ввести запрет на некоторые — самые вредные — виды пластика. Инженеры-химики способны разработать биоразлагаемые полимеры. Потребители — отказаться от использования одноразового пластика. А производители и власти — вкладывать деньги в инфраструктуру, чтобы собирать и перерабатывать этот материал.
В пыльном подвале неподалеку от лаборатории, где работает Магадини, металлические полки уставлены банками, в которых хранится около десяти тысяч заспиртованных фундулюсов, пойманных в окрестных болотах за семь лет. Проверить каждую рыбку на наличие микропластика — задача не из легких, но Магадини и ее коллегам не терпится узнать, как год за годом меняется пластиковая экспансия. Другие будут изучать, как микросферы, волокна и частицы микропластика воздействуют на этих кормовых рыбешек, более крупных рыб, питающихся ими, и в конце концов — на нас с вами.
«Думаю, ответы мы узнаем лет через пять-десять», — улыбается Магадини.
К тому времени еще 25 миллионов тонн пластика замусорят наши моря.