#ПланетаИлиПластик

Пластик: реальная угроза

Мельчайшие частицы пластика наносят вред водным животным, в том числе рыбам и моллюскам, которых мы употребляем в пищу. Вредят ли они человеку? Ученые еще не нашли ответ на этот вопрос.
Элизабет Ройт
10 июня 2018 в 14:04
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  • Пластик: реальная угроза
    Фото: Мартин Огоновски и Кристоф Шюр, Факультет экологии и аналитической химии, Стокгольмский университет

Частицы микропластика во внутренностях большой дафнии (длина этого ракообразного составляет в среднем 3 мм) светятся зеленым. В лаборатории дафниям давали поглощать как круглые гранулы, так и фрагменты неправильной формы, — в больших количествах, чем в природе. «Неправильные» представляют опасность, так как могут скапливаться и застревать в кишечнике.

Обсерватория Земли Ламонта-Доэрти при Колумбийском университете в Палисейдс, штат Нью-Йорк. В лаборатории Дебра Ли Магадини кладет стекло под микроскоп и включает ультрафиолетовый свет. Разглядывая желудочно-кишечный тракт креветки, купленной на рыбном рынке, она качает головой. «Да тут сплошные волокна! » — вздыхает Магадини, изучив каждый миллиметр поверхности стекла. В кишечнике креветки светятся семь пластиковых завитков, подкрашенных флуоресцирующим красителем — нильским красным. По всему миру ученые, подобно Магадини, рассматривают под микроскопом крошечные частицы пластика, проникшие в желудки морских и пресноводных видов, пойманных на воле и выращенных на фермах. Исследователи обнаружили микропластик во внутренностях 114 видов водных животных. Больше половины «обследованных» оказываются у нас на тарелках.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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