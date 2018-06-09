  • Тонем в пластике
    Постирав выуженные из мусора полиэтиленовые пакеты в реке Буриганга, протекающей через столицу Бангладеш Дакку, Нурджахан расстилает их просушиться и время от времени переворачивает, одновременно приглядывая за своим сынишкой. Пакеты будут проданы скупщику. Всего в мире повторно используется менее одной пятой производимого пластика, а в США — и вовсе меньше10 процентов. Фото: Рэнди Олсон
  • Тонем в пластике
    Под мостом через один из рукавов реки Буриганга в Бангладеш мать с детьми сдирают этикетки с пластиковых емкостей и складывают зеленые бутылки отдельно от прозрачных, чтобы продать скупщику. Здешние сборщики мусора зарабатывают около ста долларов в месяц. Фото: Рэнди Олсон
  • Тонем в пластике
    Фонтан Кибелы, расположенный в центре Мадрида, напротив мэрии, забит пластиковыми бутылками. Осенью прошлого года арт-группа Luzinterruptus завалила этот и еще два фонтана 60 тысячами выброшенных бутылок — так организаторы акции пытались привлечь внимание общества к ущербу, который наносит окружающей среде пластиковый мусор. Фото: Рэнди Олсон
  • Тонем в пластике
    Грузовики, набитые пластиковыми бутылками, въезжают на территорию мусороперерабатывающего завода в Валенсуэле (Филиппины). Бутылки подобрали на улицах Манилы сборщики мусора, которые затем продали их скупщикам, а те привезли сюда. Здесь тару измельчат, продадут дальше по утилизационной цепочке и вывезут из страны. Фото: Рэнди Олсон
  • Тонем в пластике
    Сегодня некоторые животные обитают в пластиковом мире — как эти гиены, роющиеся в отбросах на свалке в столице Эфиопии Хараре. Животные поджидают грузовики с мусором, зная: там есть чем поживиться. Фото: Брайан Леманн
#ПланетаИлиПластик

Тонем в пластике

150 лет назад человек изобрел легкий, прочный и дешевый материал. Сегодня этот чудесный материал помогает биться сердцам пациентов и летать самолетам. Но ежегодно около 8 миллионов тонн разных пластмасс оказывается в океане. Более 40 процентов внушительной массы приходится на долю предметов, которые использовали лишь раз, а затем выкинули.
Лора Паркер Фото: Рэнди Олсон
9 июня 2018 в 13:10
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Если бы пластик изобрели к тому времени, когда первые колонисты отправились в Северную Америку из английского Плимута, и корабль «Мэйфлауэр» был бы нагружен водой в бутылках и едой в пакетах, то вся эта упаковка и сегодня, четыре столетия спустя, никуда бы не делась.

Если бы колонисты, подобно многим нашим современникам, просто бросали пустые бутылки и обертки за борт, то волны Атлантического океана и солнечный свет превратили бы этот мусор в мириады крошечных кусочков, которые по сей день качались бы на океанских волнах, впитывая токсины вдобавок к тем, что содержались в них изначально, пока их не съест какая-нибудь невезучая рыба или устрица; в конце концов они могли бы попасть в желудок и кому-нибудь из нас.

Как хорошо, что у тех колонистов не было пластика, подумала я недавно, сидя в поезде, идущем в Плимут вдоль южного побережья Англии. Целью моей поездки была встреча с человеком, который мог бы помочь мне разобраться в прискорбной ситуации, которую мы создали, производя пластмассу.

Поскольку пластик изобрели лишь во второй половине XIX века, а промышленное производство пластмасс развернулось в 1950-е годы, нам приходится иметь дело всего лишь с 8,3 миллиарда тонн этого материала. Из них более 6,3 миллиарда тонн существуют в виде мусора, а из тех, в свою очередь, целых 5,7 миллиарда тонн никогда не попадали в мусорный бак — к такому неприятному выводу пришли ученые в 2017 году.

STOCK_MM8515_4_White_Plastic Bag_NO_VIN.jpgСредний срок службы полиэтиленового пакета — 15 минут. Фото: Стив Галлахер

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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