Пластик: проклятье мирового океана
В Средиземном море у побережья Испании головастая черепаха угодила в старую пластиковую рыболовную сеть. Черепаха смогла высунуться из воды, чтобы дышать, но ей грозила неминуемая гибель, если бы ее не освободил фотограф. «Фантомное рыболовство» брошенными снастями — серьезная угроза для морских черепах.
В лодке у берегов Коста-Рики, вооружившись плоскогубцами, сотрудник природоохранной организации пытается вытащить пластиковую соломинку из ноздри морской черепахи. Черепаха мучается страшно, из носа у нее идет кровь. Видео на YouTube длится восемь минут. Оно набрало свыше 20 миллионов просмотров, хотя зрелище это не для слабонервных. В конце концов биологи извлекают из носа несчастной 10-сантиметровую (!) соломинку.
«Мусорные атаки» на природу, увы, давно не редкость. Мертвый альбатрос, в желудке которого обнаружили пластиковые отходы. Черепаха, много лет назад застрявшая в кольце пластиковой упаковки, постепенно деформировавшем туго пережатый панцирь. Тюлень, запутавшийся в выброшенной рыболовной сети.
Как утверждают исследователи, бледноногие буревестники — крупные морские птицы — съедают больше пластика в пропорции к массе своего тела, чем все другие морские обитатели. Осколок пластика, пронзивший кишечник, может быстро убить птицу. Но обычно последствия другие: поедание пластика вызывает хронический, неутолимый голод.
«Они едят пластик, думая, что это пища, — рассказывает Мэтью Савока, морской биолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований. — Представьте, что вы пообедали, а потом весь день чувствуете слабость и голод. Это, согласитесь, изрядно сбивает с толку».
Как установил Савока, рыбы вроде анчоусов едят пластик, потому что, покрывшись водорослями, он начинает аппетитно пахнуть. Морские птицы скитаются в поисках настоящей пищи, а находят все тот же пластиковый мусор, которым и кормят птенцов. То, чем ценен пластик для людей — его долговечность и легкость, — лишь усугубляет опасность для животных. Пластик неподвластен времени и в изобилии плавает на поверхности воды. «Хуже всего так называемый одноразовый пластик», — объясняет Савока, имея в виду соломинки для питья, бутылки и пакеты. По статистике, около семи сотен видов морских животных уже проглатывали пластик или застревали в нем, как в паутине.
Фотограф освободил этого аиста, угодившего в полиэтиленовый пакет на свалке в Испании. Один пакет может убивать много раз: трупы животных разлагаются, но пластик остается невредимым и может снова задушить или расставить западню. Автор фото: Джон Канкалоси
Нам не до конца понятно долгосрочное воздействие пластика на живую природу. Первые случаи проглатывания пластика морскими птицами были отмечены в 1966 году, когда ученые обнаружили на тихоокеанском атолле останки 74 птенцов темноспинного альбатроса. С тех пор производство пластика выросло примерно в 20 раз. Последствия очевидны.