#ПланетаИлиПластик

Пластик: проклятье мирового океана

Животные едят его, застревают в нем, гибнут из-за него: пластик превращает океан в минное поле.
Наташа Дейли
8 июня 2018 в 08:59
  • Пластик: проклятье мирового океана
    Фото: Джорди Чиас

В Средиземном море у побережья Испании головастая черепаха угодила в старую пластиковую рыболовную сеть. Черепаха смогла высунуться из воды, чтобы дышать, но ей грозила неминуемая гибель, если бы ее не освободил фотограф. «Фантомное рыболовство» брошенными снастями — серьезная угроза для морских черепах.

В лодке у берегов Коста-Рики, вооружившись плоскогубцами, сотрудник природоохранной организации пытается вытащить пластиковую соломинку из ноздри морской черепахи. Черепаха мучается страшно, из носа у нее идет кровь. Видео на YouTube длится восемь минут. Оно набрало свыше 20 миллионов просмотров, хотя зрелище это не для слабонервных. В конце концов биологи извлекают из носа несчастной 10-сантиметровую (!) соломинку.

«Мусорные атаки» на природу, увы, давно не редкость. Мертвый альбатрос, в желудке которого обнаружили пластиковые отходы. Черепаха, много лет назад застрявшая в кольце пластиковой упаковки, постепенно деформировавшем туго пережатый панцирь. Тюлень, запутавшийся в выброшенной рыболовной сети.

  • Пластик: проклятье мирового океана
    Фото: Джастин Хофман
Чтобы плыть вместе с течениями, морские коньки цепляются за оторвавшиеся от дна водоросли или другие плавучие объекты естественного происхождения. Этот конек, обитающий в загрязненных водах у берегов индонезийского острова Сумбава, вцепился в пластиковую ушную палочку. «Я бы дорого дал, чтобы этого снимка не было», — говорит фотограф Джастин Хофман.

Как утверждают исследователи, бледноногие буревестники — крупные морские птицы — съедают больше пластика в пропорции к массе своего тела, чем все другие морские обитатели. Осколок пластика, пронзивший кишечник, может быстро убить птицу. Но обычно последствия другие: поедание пластика вызывает хронический, неутолимый голод.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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