Год без пластика: Кения подает пример всему миру
В настоящее время более 40 государств ограничивают использование пластиковой тары, но самый суровый закон в мире был принят в Кении. Здесь под запрет попадают выпуск, импорт и даже использование неразлагающихся пакетов; нарушителям грозит штраф до 40 000 долларов США и тюремное заключение сроком до 4 лет.
Спустя почти год после введения закона экологи подвели промежуточные итоги. По словам Дэвида Онгаре из Национального органа по управлению окружающей средой (National Environment Management Authority), на улицах все реже можно увидеть разносимые ветром пакеты; сократилось их число и на земле, и в водоемах.
Позитивным изменением можно считать простой факт: если раньше в теле 3-х из 10 забитых мясниками животных обнаруживали пластик, то сейчас эта цифра сократилась до 1.
Не все граждане поддерживают новый закон: владельцы мелкого бизнеса говорят, что покупатели не хотят платить за более дорогие бумажные пакеты, а те объясняют это тем, что тара, произведенная не из пластика, быстро промокает. Запрет в той или иной форме отразился на деятельности 80% компаний, а без работы осталось около 100 тысяч человек.
Отдельную проблему представляет практика под названием «летающий туалет», сложившаяся в трущобах Найроби. Здесь нет канализации, поэтому местные жители испражняются в пластиковые пакеты и затем просто выкидывают их в окно. На тротуаре пакеты оказываются раздавленными, и по всей округе разносится отвратительный запах. Введенный в прошлом году запрет вынудил людей, живущих в таких условиях, пользоваться платным туалетом: цена — 5 кенийских шиллингов (3 рубля) с человека, или 100 шиллингов (61 рубль) за пропуск для всей семьи на месяц.
К соблюдению закона власти Кении подошли со всей ответственностью, и уже немало людей отправилось за его нарушение в тюрьму. Также были закрыты некоторые рынки. Экологи отмечают, что все больше кенийцев начали задумываться о проблеме защиты окружающей среды. А те фирмы, которые оказались в сложной ситуации, теперь сами ищут различные способы использования биологически разлагаемых материалов.
Узнайте, как с пластиком борются во Франции.