Как фотошкола «National Geographic Россия» съездила в Узбекистан: отзывы
Нашими фотостудиями стали красивейшие Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, декорациями – древние мавзолеи, мечети и усыпальницы, а моделями – колоритные и радушные местные жители.
Спасибо всем фотографам, которые разделили с нами это приключение! Огромная благодарность нашим партнерам:
• Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма,
•отелю «CITIZEN».
Ниже мы публикуем отзывы от участников фототура и их снимки.
Светлана Санникова вспоминает: «Основное преимущество путешествий с ведущими фотографами под эгидой National Geographic: это в прямом и переносном смысле открывает двери, куда обычный турист попадёт с трудом или вообще не попадет.
Про Узбекистан: точно знаю, что вернусь, так как за 5 дней, мы увидели «демо-версию» страны. Хотя и этой версии вполне хватило, чтобы сложить первое (весьма положительное!) впечатление о стране и людях, и даже избавиться от некоторых стереотипов и мифов. Хорошо, что у нас была возможность проехать по стране и на поезде, и на автомобиле, это позволило хоть немного подсмотреть настоящую, обыкновенную жизнь страны».
А вот отзыв Елены Заграничной: «Когда-то, еще школьницей, я мечтала о поездке в республику Узбекистан на поезде "Дружба" – но мои родители, советские инженеры, не могли потянуть такую трату... И вот прошли годы и мечта сбылась! Да еще как – с фототуром National Geographic! Сразу скажу, что влюбилась в этот край: взметнувшиеся в безоблачное небо голубые купола минаретов и медресе, в россыпи рубиновых гранатов на хлопке и шелке, набитых руками здешних мастериц, в поражающей воображение тысячелетнюю историю уникальных памятников, в этих солнечных гостеприимных людей – больших тружеников и почитателей добрых традиций Востока.
Благодаря National Geographic нам открывались самые заветные двери – и на 30-метровый минарет в Бухаре, и в закулисье легендарной крепости Арк, ведущей свой отчет (только подумать!) с 4-3 века до н.э. Андрей Каменев, шеф-фотограф National Geographic щедро делился с нами секретами мастерства, бодро поднимая нас на вечерние съемки. С ним мы научили ловить последние закатные солнечные лучи, придающие величественным башням и стенам особенное очарование. И если в море, чтобы вернуться, бросают монетку, то здесь я оставила два своих белых узелка в многоцветьи узбекского ковра ручной работы, подсев к девушке, ткавшей его, и попросив крючок. Так что я обязательно вернусь к тебе, щедрый, пряный, яркий, завораживающий, мудрый и напоенный солнцем Узбекистан! Спасибо организаторам и самой лучшей на свете группе!»
«Меня Узбекистан погрузил в волшебный мир восточной сказки. Самарканд с красивейшим Регистаном. Живая история – это Бухара, уютная и теплая. Хива – город-музей под открытым небом, в котором реальность – это времена Великого Шелкового пути.
Понравилось все: архитектура, люди, еда. И, конечно, узбекское гостеприимство!» – делится Екатерина Чунакова.
«Ритм большого города, – пишет другой участник тура – Антон Желтенков, – подразумевает наличие отдыха подобного формата: оперативного, со сценарием и сюрпризами, аутентичного, одним словом – туризм в эпоху постмодерна.
Лично я всегда мечтал о таких поездках. И очередной анонс «Поехали!» – это своего рода портал: тяга к приключениям и любимому хобби способна буквально вырвать вас из осенних будней в другое пространство и время.
География туров исключительно правильная с культурно-исторической точки зрения (а ведь, несмотря на разный возраст, мы все ностальгируем по советскому наследию буквально на генетическом уровне)!
Каждая страна самобытна, и Узбекистан безусловно богат своими собственными традициями, культурой, историческими памятниками, неожиданными артефактами. Все это дарит нам бесценные впечатления и эмоции, которые буквально искрят благодаря главному – людям!
Уверен, что большинство спешит в очередную поездку, в первую очередь, за общением. Хочу выразить благодарность всем участникам прошедшего тура в Узбекистан за теплую компанию, искренность, этику, иронию и человечность.
Был рад знакомству с каждым из вас!
Отдельная благодарность Андрею и Андрею [т.е. Каменеву и Паламарчуку, нашему главреду – примечание редактора] за идею подготовить репортаж о путешествии из Бухары в Хиву. Задание решает многое.
Надеюсь, что отзыв прочтут ребята, сопровождавшие нас в Узбекистане: спасибо вам за теплый прием! Пусть дружбе наших народов не будет мнимых преград».
Надежда Николаева: «Увидели уникальные исторические достопримечательности, попробовали неповторимую национальную кухню, посетили колоритные базары ….Прочувствовали своеобразную культуру местной жизни, доброжелательное и радушное отношение к гостям…Это было восхитительно!
В Узбекистан мы отправились с шеф-фотографом National Geographic Россия Андреем Каменевым. Многое нового узнали в области фотографии, репортажа, получили бесценные советы и вместе с этим преумножили свое мастерство …. И за что Андрею отдельное спасибо!
За время поездки у нас сложилась теплая и веселая компания из участников тура, мы подружились, что даже жалко было расставаться!
Спасибо всем участникам тура и вам за организацию!»
А вот отзыв Елены Заграничной: «Когда-то, еще школьницей, я мечтала о поездке в республику Узбекистан на поезде «Дружба» — но мои родители, советские инженеры, не могли потянуть такую трату… И вот прошли годы и мечта сбылась! Да еще как — с фототуром National Geographic! Сразу скажу, что влюбилась в этот край: взметнувшиеся в безоблачное небо голубые купола минаретов и медресе, в россыпи рубиновых гранатов на хлопке и шелке, набитых руками здешних мастериц, в поражающей воображение тысячелетнюю историю уникальных памятников, в этих солнечных гостеприимных людей — больших тружеников и почитателей добрых традиций Востока.
Благодаря National Geographic нам открывались самые заветные двери — и на 30-метровый минарет в Бухаре, и в закулисье легендарной крепости Арк, ведущей свой отчет (только подумать!) с 4−3 века до н.э. Андрей Каменев, шеф-фотограф National Geographic щедро делился с нами секретами мастерства, бодро поднимая нас на вечерние съемки. С ним мы научили ловить последние закатные солнечные лучи, придающие величественным башням и стенам особенное очарование. И если в море, чтобы вернуться, бросают монетку, то здесь я оставила два своих белых узелка в многоцветьи узбекского ковра ручной работы, подсев к девушке, ткавшей его, и попросив крючок. Так что я обязательно вернусь к тебе, щедрый, пряный, яркий, завораживающий, мудрый и напоенный солнцем Узбекистан! Спасибо организаторам и самой лучшей на свете группе! »
«Меня Узбекистан погрузил в волшебный мир восточной сказки. Самарканд с красивейшим Регистаном. Живая история — это Бухара, уютная и теплая. Хива — город-музей под открытым небом, в котором реальность — это времена Великого Шелкового пути.
Понравилось все: архитектура, люди, еда. И, конечно, узбекское гостеприимство! » — делится Екатерина Чунакова.
«Ритм большого города, — пишет другой участник тура — Антон Желтенков, — подразумевает наличие отдыха подобного формата: оперативного, со сценарием и сюрпризами, аутентичного, одним словом — туризм в эпоху постмодерна.
Лично я всегда мечтал о таких поездках. И очередной анонс «Поехали!» — это своего рода портал: тяга к приключениям и любимому хобби способна буквально вырвать вас из осенних будней в другое пространство и время.
География туров исключительно правильная с культурно-исторической точки зрения (а ведь, несмотря на разный возраст, мы все ностальгируем по советскому наследию буквально на генетическом уровне)!
Каждая страна самобытна, и Узбекистан безусловно богат своими собственными традициями, культурой, историческими памятниками, неожиданными артефактами. Все это дарит нам бесценные впечатления и эмоции, которые буквально искрят благодаря главному — людям!
Уверен, что большинство спешит в очередную поездку, в первую очередь, за общением. Хочу выразить благодарность всем участникам прошедшего тура в Узбекистан за теплую компанию, искренность, этику, иронию и человечность.
Был рад знакомству с каждым из вас!
Отдельная благодарность Андрею и Андрею [т.е. Каменеву и Паламарчуку, нашему главреду — примечание редактора] за идею подготовить репортаж о путешествии из Бухары в Хиву. Задание решает многое.
Надеюсь, что отзыв прочтут ребята, сопровождавшие нас в Узбекистане: спасибо вам за теплый прием! Пусть дружбе наших народов не будет мнимых преград».
Надежда Николаева: «Увидели уникальные исторические достопримечательности, попробовали неповторимую национальную кухню, посетили колоритные базары… Прочувствовали своеобразную культуру местной жизни, доброжелательное и радушное отношение к гостям… Это было восхитительно!
В Узбекистан мы отправились с шеф-фотографом National Geographic Россия Андреем Каменевым. Многое нового узнали в области фотографии, репортажа, получили бесценные советы и вместе с этим преумножили свое мастерство … И за что Андрею отдельное спасибо!
За время поездки у нас сложилась теплая и веселая компания из участников тура, мы подружились, что даже жалко было расставаться!
Спасибо всем участникам тура и вам за организацию! »