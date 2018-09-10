Фототур на Кольский с Андреем Каменевым: как это было
Август — идеальная пора для экспедиции на север: снег уже сошёл (а новый ещё не выпал!), полярный день кончился — зато солнце греет и светит допоздна. Ожившая природа так и просится в кадр: реки широки и шумны, рыба идёт на нерест, а в зелёных лесах полно грибов и ягод.
За пять дней, с 15 по 19 августа, мы дважды пересекли полуостров: с севера на юг — и обратно, доехали от Баренцева моря до Белого, увидели знаменитую Териберку, а ещё — деревни Варзугу, Кашкаранцы и Оленицу. Этим поселениям — лет по 500, и тут по-прежнему жив Русского Севера. Здесь есть и деревянные храмы, и бревенчатые дома и изгороди, и колоритные местные жители — просто море фактуры и сюжетов! Кстати, о морях: мы поснимали побережье, мысы, маяк, а ещё — быстрые реки и их гранитные берега.
Автор снимка: Оксана Быстрицкая
Вёл нас Андрей Каменев, шеф-фотограф «National Geographic Россия». Он уже бывал на Кольском бессчётное количество раз и, конечно, разведал самые фотогеничные места полуострова.
Добраться до красот Кольского порой непросто — а без надёжной машины и вовсе невозможно. Наша фотоэкспедиция стала и настоящим тест-драйвом внедорожников Suzuki: мы испытали модели Vitara и SX4 — и надо сказать, что полноприводные автомобили отлично показали себя и на шоссе, и на грунтовках полуострова.
Иногда найти подходящую машину — целая история. К счастью, в Мурманске есть автосалон Омега Моторс — единственный официальный дилер Suzuki за полярным кругом (видимо, не случайно и их слоган гласит «Suzuki — Путешествие всегда рядом»)!
На заметку каждому, кто отправится на Кольский: убедиться в надёжности внедорожников Suzuki можно на тест-драйве. Записаться можно по телефону +7 815 2 777 077, на сайте www.suzuki51.ru или по адресу: Мурманск, проспект Кольский, 53, строение 3.