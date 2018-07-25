На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
Он знает Кольский, как свои пять пальцев — и легко заменит гида. Вместе с ним мы дважды пересечём полуостров: с севера на юг, от Баренцева моря к Белому — и обратно.
Андрей проведёт нас к самым красивым уголкам полуострова, поможет поймать свет и найти ракурс, построить композицию и обработать фотографию. После съемок будут портфолио-ревью: с каждым Андрей подробно обсудит получившиеся снимки, укажет на недочёты и достоинства.
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Мы будем осваивать самые разные жанры:
• пейзажи — снимем леса, мысы, скалы, топи, водопады и сопки.
• макрофото — поупражняемся на ягодах, грибах, грудах водорослей на отливе, фактуре гранитных валунов.
• портреты — моделями станут колоритные жители северных деревень.
• таймлапсы — запишем, как меняется природа Кольского.
• съемку с дрона — увидим полуостров с высоты птичьего полёта.
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