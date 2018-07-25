  • На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Каменев
  • На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Каменев
  • На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Каменев
  • На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Каменев
  • На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Каменев
Наши фототуры

На Кольский полуостров с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!

Главное в фотографии — поймать момент. Мы едем ловить лучшие дни северного лета вместе с шеф-фотографом нашего журнала — Андреем Каменевым. Присоединяйтесь!
25 июля 2018 в 19:38
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Он знает Кольский, как свои пять пальцев — и легко заменит гида. Вместе с ним мы дважды пересечём полуостров: с севера на юг, от Баренцева моря к Белому — и обратно.

Андрей проведёт нас к самым красивым уголкам полуострова, поможет поймать свет и найти ракурс, построить композицию и обработать фотографию. После съемок будут портфолио-ревью: с каждым Андрей подробно обсудит получившиеся снимки, укажет на недочёты и достоинства.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев

Мы будем осваивать самые разные жанры:

• пейзажи — снимем леса, мысы, скалы, топи, водопады и сопки.

• макрофото — поупражняемся на ягодах, грибах, грудах водорослей на отливе, фактуре гранитных валунов.

• портреты — моделями станут колоритные жители северных деревень.

• таймлапсы — запишем, как меняется природа Кольского.

• съемку с дрона — увидим полуостров с высоты птичьего полёта.


ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

Кольский — это Эльдорадо для фотографа: здесь добывают редкие по красоте кадры! Но их, как и любые драгоценности, надо уметь найти и обработать — этому вас и научит Андрей Каменев.

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