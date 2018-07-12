  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий
  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий
  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий
  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий
  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий
  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий
Наши фототуры

Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию

Нас ждут горы, хинкали, горы хинкали, застольные песни и удивительные люди. Но для начала — краткий инструктаж от фотографа Марины Карпий, которая и поведет вас по закоулкам одной из самых вкусных стран планеты Земля.
National Geographic Россия
12 июля 2018 в 18:18
1

Что снимать?


1) Старый Тбилиси фотогеничен в любое время суток и с любого ракурса. Отличные панорамы получаются с вершины Мтацминды и у стен крепости Нарикала, которая стоит на скале (на первую ходит фуникулер, а на вторую проложена канатная дорога — причём прямо над старым городом).
  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий

Ловить колорит надо на улочках старого Тбилиси: тут и резные балконы-шушабанди, и скрипучие ступеньки, и виноград на стенах — что ни кадр, то открытка!

Поехали в Грузию в октябре!

2) Сигнахи легко спутать с итальянским городком. Крытые черепицей домики стоят на склонах холма, а мимо них сбегают вниз мощёные дороги. Местная архитектура — вся тёплых красных и желтых тонов — выигрышно смотрится на фоне неба и зеленых долин вокруг, так что старайтесь вместить в кадр и дома, и окрестности.

  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий

3) Хрестоматийный ракурс на Мцхету — с вершины горы, на которой стоит монастырь Джвари. Это место не пропускает ни один путешественник. Дорога сюда недолгая, монастырь очень красив, а главное — отсюда открывается удивительный вид на долину: далеко внизу, у подножия горы, сливаются Арагви и Кура и виден старый город.

  • Фотошкола «National Geographic Россия»: едем в Грузию
    Фото: Марина Карпий

Когда ехать?


Для съемок подойдет любой месяц — даже зимний, но особенно хорошо в Грузии осенью: виноград и фрукты уже созрели, а летняя жара и толпы туристов отступили.

В октябре 2018 года Марина Карпий — талантливый фотограф, амбассадор Canon — проведет фототур по самым красивым уголкам Грузии. Будет тепло, красиво, душевно и очень вкусно — поехали с нами!

Кстати: следить за нашими приключениями можно по хештэгу #фототуркарпий.

  • Фото: Марина Карпий
  • Фото: Марина Карпий
  • Фото: Марина Карпий

Нажмите на картинку и посмотрите следующий слайд.

Тоже интересно

Цвета Грузии: видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Солнечное затмение в пятницу, 13 июля: все подробности
Солнечное затмение в пятницу, 13 июля: все подробности
Тоже интересно
Грузия: перезагрузка
Грузия: перезагрузка
Незабываемый город
Незабываемый город