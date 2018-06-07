Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
С 11 по 16 июля наша группа будет снимать самые живописные и удивительные места Алтая под руководством Кирилла Самурского, ведущего фотографа нашего журнала.
…Как выбрать ракурс для съемки? Со штативом или без? Какой подобрать объектив? А диафрагму и выдержку? Кирилл знает ответы на все эти вопросы — и с готовностью ответит на ваши.
Портреты, пейзажи, таймлапсы, видео: мы узнаем все тонкости съемки — но не за партой, а на фоне красивейшей природы Алтая.
Мы увидим (и сфотографируем!) живописные Мультинские озера, окруженные горными вершинами, а ещё — каскады водопадов, речные долины, снега и скалы, бескрайнюю зелень тайги и цветущие берега речьёв.
Нашими моделями станут обитатели Алтая — от гостеприимных пасечников и пастухов до редких птиц, растений, оленей и — быть может! — неуловимых манула и снежного барса.
Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону
Присоединяйтесь к нам! Мы…
…увидим, как белоснежные шапки гор отражаются изумрудной глади озер.
…спустимся по быстрой горной реке Катуни, щурясь от солнца и водяных брызг.
…покормим грациозных оленей на ферме и попробуем жидкое золото — алтайский мёд — на настоящей пасеке.
…сядем в легендарный грузовик ГАЗ 66, который с победным рёвом и ветерком доставит нас к самому подножию живописных скал.
Скучно не будет: в конце концов, фотография и приключения — это профиль National Geographic!
УЧАСТВОВАТЬ В ФОТОТУРЕ
Значительную часть тура будем жить в туркомплексе «Мультинские озера»: multozera.ru/nbaza.php
Эта фотоэкспедиция на Алтай организована совместно с туристической компанией «Кит-Тур» tur-altai.com.