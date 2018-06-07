  • Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
    Чуйский тракт, Алтай Фото: Роман Карамышев
  • Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
  • Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
  • Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Панфилов
  • Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
    Фото: Дарья Уфимцева
  • Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!
    Фото: Андрей Панфилов
Наши фототуры

Поехали на Алтай: фототур «National Geographic Россия»!

В июле мы отправляемся в новую фотоэкспедию — и зовем вас с собой: нас ждет прекрасный и загадочный Горный Алтай!
7 июня 2018 в 18:50

С 11 по 16 июля наша группа будет снимать самые живописные и удивительные места Алтая под руководством Кирилла Самурского, ведущего фотографа нашего журнала.

…Как выбрать ракурс для съемки? Со штативом или без? Какой подобрать объектив? А диафрагму и выдержку? Кирилл знает ответы на все эти вопросы — и с готовностью ответит на ваши.


Портреты, пейзажи, таймлапсы, видео: мы узнаем все тонкости съемки — но не за партой, а на фоне красивейшей природы Алтая.


УЧАСТВОВАТЬ В ФОТОТУРЕ

Мы увидим (и сфотографируем!) живописные Мультинские озера, окруженные горными вершинами, а ещё — каскады водопадов, речные долины, снега и скалы, бескрайнюю зелень тайги и цветущие берега речьёв.

Нашими моделями станут обитатели Алтая — от гостеприимных пасечников и пастухов до редких птиц, растений, оленей и — быть может! — неуловимых манула и снежного барса.

Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.


  • Фото: Илья Карпов
  • Фото: Людмила Александрова
  • Фото: Светлана Санникова
  • Фото: Татьяна Подоплелова
  • Фото: Татьяна Подоплелова
  • Фото: Татьяна Подоплелова

Присоединяйтесь к нам! Мы…

…увидим, как белоснежные шапки гор отражаются изумрудной глади озер.

…спустимся по быстрой горной реке Катуни, щурясь от солнца и водяных брызг.

…покормим грациозных оленей на ферме и попробуем жидкое золото — алтайский мёд — на настоящей пасеке.

…сядем в легендарный грузовик ГАЗ 66, который с победным рёвом и ветерком доставит нас к самому подножию живописных скал.

Скучно не будет: в конце концов, фотография и приключения — это профиль National Geographic!

УЧАСТВОВАТЬ В ФОТОТУРЕ


Значительную часть тура будем жить в туркомплексе «Мультинские озера»: multozera.ru/nbaza.php

Эта фотоэкспедиция на Алтай организована совместно с туристической компанией «Кит-Тур» tur-altai.com.

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