  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Андрей Каменев
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Роман Федоров
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Светлана Донецкова
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Оксана Ларина
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Оксана Ларина
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Оксана Ларина
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Роман Федоров
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Софья Карагезова
  • «Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
    Фото: Софья Карагезова
Наши фототуры

«Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан

В этом году участники наших фототуров уже побывали на праздновании Масленицы, сделали фантастические кадры на ледяном Байкале, а в мае воочию убедились в красоте Азербайджана. Предоставляем слово участникам поездки.
National Geographic Россия
25 мая 2018 в 16:08

Оксана Петрова

У меня перед глазами проплывают дома, фасады зданий из известняка, старинный Баку с эмоциональным Фуадом, цветущие растения, наполняющие улицы своими запахами, ароматы восточного парфюма, витающие по ночным бульварам и улицам под аккомпанемент фортепиано…

Мне не забыть тебя, Азербайджан. Твою древнюю историю, написанную в Гобустане на древних скалах; твоих ремесленников, умеющих делать жизнь цветной и яркой — дворец Шекинского Гусейн-хана Мушатада тому пример. Твои женщины ткут волшебные ковры-самолеты, умельцы горного селения Лагич заставляют сиять золотом самовары, а в Шеки делают знаменитую халву.

  • Фото: Роман Федоров
  • Фото: Роман Федоров
  • Фото: Оксана Ларина
  • Фото: Софья Карагезова
  • Фото: Софья Карагезова
  • Фото: Софья Карагезова
  • Фото: Софья Карагезова

Гуляя по караван-сараю, представляю купцов, разодетых в расшитые халаты, неспешно потягивающих чай из армуд, напоминающих женскую фигурку, или курящих кальян. Вижу верблюдов, привязанных в отведенных для них проходах, томно жующих и ожидающих завершения сделок.

Роберт Рождественский писал:

Я приятелю ответил,

Что, поездив по планете,

Ты узнал дородный ветер,

Видел это, видел то.

Но себя зачем обидел?

Ты ж еще Баку не видел!

Если ты Баку не видел,

Что тогда ты видел, что?

Татьяна Тимохина

Мне сложно было представить, что Азербайджан окажется таким ярким, доброжелательным и эмоциональным. Я бесконечно благодарна команде «National Geographic Россия» за организацию на высочайшем уровне даже в мелочах; за то, что задавали легкий тон и веселое настроение в пути, за те советы и приключения, которыми щедро делились с нами, участниками. За каждым событием, поворотом в путешествии было заметно, сколько подготовки ушло на организацию, каких замечательных людей пригласили рассказать нам об их стране так, чтобы это запомнилось навсегда.

  • Фото: Роман Федоров
  • Фото: Роман Федоров
  • Фото: Роман Федоров
  • Фото: Светлана Донецкова
  • Фото: Оксана Петрова
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Софья Карагезова
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