«Вы смогли увлечь даже бывалого путешественника». Как проходил наш фототур в Азербайджан
Оксана Петрова
У меня перед глазами проплывают дома, фасады зданий из известняка, старинный Баку с эмоциональным Фуадом, цветущие растения, наполняющие улицы своими запахами, ароматы восточного парфюма, витающие по ночным бульварам и улицам под аккомпанемент фортепиано…
Мне не забыть тебя, Азербайджан. Твою древнюю историю, написанную в Гобустане на древних скалах; твоих ремесленников, умеющих делать жизнь цветной и яркой — дворец Шекинского Гусейн-хана Мушатада тому пример. Твои женщины ткут волшебные ковры-самолеты, умельцы горного селения Лагич заставляют сиять золотом самовары, а в Шеки делают знаменитую халву.
Гуляя по караван-сараю, представляю купцов, разодетых в расшитые халаты, неспешно потягивающих чай из армуд, напоминающих женскую фигурку, или курящих кальян. Вижу верблюдов, привязанных в отведенных для них проходах, томно жующих и ожидающих завершения сделок.
Роберт Рождественский писал:
Я приятелю ответил,
Что, поездив по планете,
Ты узнал дородный ветер,
Видел это, видел то.
Но себя зачем обидел?
Ты ж еще Баку не видел!
Если ты Баку не видел,
Что тогда ты видел, что?
Татьяна Тимохина
Мне сложно было представить, что Азербайджан окажется таким ярким, доброжелательным и эмоциональным. Я бесконечно благодарна команде «National Geographic Россия» за организацию на высочайшем уровне даже в мелочах; за то, что задавали легкий тон и веселое настроение в пути, за те советы и приключения, которыми щедро делились с нами, участниками. За каждым событием, поворотом в путешествии было заметно, сколько подготовки ушло на организацию, каких замечательных людей пригласили рассказать нам об их стране так, чтобы это запомнилось навсегда.
У нас сложилась отличная команда увлеченных и заинтересованных товарищей. Прекрасно, что участники подобрались устремленные, опытные и вдохновленные целями фототура. Мы много времени уделяли советам, обсуждениям, сравнениям, поиском ответов, и это было одинаково интересно и познавательно всем присутствовавшим.
Мне также оказалась очень удобен сам формат тура: не очень продолжительный, зато насыщенный и с плотным графиком. Для людей энергичных и занятых, мне кажется, это очень подходяще.
В целом, поездка принесла мне полное удовлетворение и радость, что меня, бывалого путешественника, можно чем-то так увлечь и заинтересовать.
Искренне верю и надеюсь на участие в дальнейших проектах.
Андрей Паламарчук, главный редактор журнала «National Geographic Россия»
Благодаря этой поездке я поставил галочку напротив еще одной страны в списке «надо посетить». Давно хотел в Азербайджан и предполагал, что мне там понравится, но не подозревал, что настолько.
Баку — это место встречи Европы и Азии. Как и 120 лет назад, во времена Первого нефтяного бума, город растет и развивается. Шедевр архитектора Захи Хадид, Центр Гейдара Алиева, — самое красивое из современных зданий, которые я видел в последние годы. А ханский дворец XVIII века в городе Шеки — одно из самых красивых старинных зданий, которые я видел в жизни, а видел я немало.
Азербайджан способен удивлять, и это верный признак того, что я сюда еще вернусь — и не один, а с командой «National Geographic Россия».
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Поездка, организованная совместно с Министерством Культуры и Туризма Республики Азербайджан, состоялась 4 — 9 мая 2018 года под руководством шеф-фотографа «National Geographic Россия» Андрея Каменева.
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