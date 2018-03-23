  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Баку Фото: Etibar Jafarov
  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Заповедник Гобустан Фото: Etibar Jafarov
  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Центр Гейдара Алиева Фото: Александр Мельников
  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
    Грязевой вулкан. Фото: Lyokin
  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
  • Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
Наши фототуры

Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!

С 4 по 9 мая мы едем знакомиться с удивительным Азербайджаном. Наш фототур возглавит шеф-фотограф журнала — Андрей Каменев. Присоединяйтесь к нам!
23 марта 2018 в 20:17
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Азербайджан часто называют Страной огней. И речь тут вовсе не о тех огнях, которые окутывают вечерний Баку, превращая его в сказочный восточный город. Все дело в залежах природного газа, которые горят уже на протяжении многих веков — это природное чудо всегда восхищало людей, приезжавших сюда со всего мира.

На азербайджанской земле бурлят и клокочут сотни грязевых вулканов; всего в часе езды от современной столицы с ее футуристичным Центром имени Гейдара Алиева можно увидеть древние наскальные рисунки, а в окруженном горами городке Шеки сохранились старинные караван-сараи и до сих пор по старинке готовят вкуснейшую пахлаву.

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  • Фото: Икмет Садыхов
  • Фото: Kerim Abbasov
  • Фото: Stefano Bolognini / Flickr.com
  • Грязевые вулканы Азербайджана. Фото: Etibar Jafarov
  • Фото: Stefano Bolognini / Flickr.com
  • Фото: Etibar Jafarov

Шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев подскажет, с какого ракурса и при каком освещении лучше всего фотографировать местные красоты, объяснит, как получить идеальный портретный кадр и расскажет секреты съемки видео и таймлапсов.

Во время вечерних портфолио-ревью можно будет научиться азам обработке снимков, а также задать профессиональному фотографу вопросы.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

В рамках этого фототура вы увидите главные достопримечательности Азербайджана — динамичный Баку, величественную Габалу, застывший во времени Шеки, — и попробуете лучшие блюда азербайджанской кухни.

  • Наскальные рисунки в Гобустане. Фото: Bruno Girin
  • Дворец шекинских ханов Фото: Etibar Jafarov
  • Мавзолей шейха Дири Баба мавзолея Дири-Баба Фото: Lyokin
  • Баку Фото: Rehimov Resul Yusif
  • Исторический комплекс Атешгях Фото: Рашидов Тофиг

Фототур организован совместно с Министерством Культуры и Туризма Республики Азербайджан.

Участникам предыдущих фототуров предоставляется 5%-скидка!

Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.

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