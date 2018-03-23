Приглашаем в путешествие по Азербайджану вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
Азербайджан часто называют Страной огней. И речь тут вовсе не о тех огнях, которые окутывают вечерний Баку, превращая его в сказочный восточный город. Все дело в залежах природного газа, которые горят уже на протяжении многих веков — это природное чудо всегда восхищало людей, приезжавших сюда со всего мира.
На азербайджанской земле бурлят и клокочут сотни грязевых вулканов; всего в часе езды от современной столицы с ее футуристичным Центром имени Гейдара Алиева можно увидеть древние наскальные рисунки, а в окруженном горами городке Шеки сохранились старинные караван-сараи и до сих пор по старинке готовят вкуснейшую пахлаву.
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Шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев подскажет, с какого ракурса и при каком освещении лучше всего фотографировать местные красоты, объяснит, как получить идеальный портретный кадр и расскажет секреты съемки видео и таймлапсов.
Во время вечерних портфолио-ревью можно будет научиться азам обработке снимков, а также задать профессиональному фотографу вопросы.
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В рамках этого фототура вы увидите главные достопримечательности Азербайджана — динамичный Баку, величественную Габалу, застывший во времени Шеки, — и попробуете лучшие блюда азербайджанской кухни.
Фототур организован совместно с Министерством Культуры и Туризма Республики Азербайджан.
Участникам предыдущих фототуров предоставляется 5%-скидка!
Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону