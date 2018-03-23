«Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал
«Спасибо огромное за такую возможность! Сбылась моя мечта! Давно хотела побывать на Байкале, но даже не представляла, с какой стороны подойти, чтобы первое впечатление было правильным. С вашей помощью все было спланировано и организовано именно так: четко и ответственно. Я чувствовала себя в надежных руках. И даже погода была на нашей стороне! », — рассказывает Ирина Фрумкина.
Вместе с другими девятью участниками она в течение пяти дней жила в поселке Хужир на острове Ольхон. За время фототура они побывали в бухте Песчаной (залив Нюрганская губа), на знаменитых мысах Саган-Хушун (скала Три Брата) и Хобой (скала Дева) и поснимать острова Малого Моря.
Под руководством шеф-фотографа «National Geographic Россия» Андрея Каменева они учились снимать пейзажи и фактуры льда при разном освещении и обрабатывать получившиеся кадры. «Отдельное спасибо Андрею. Не часто можно встретить мастера с таким мягким характером. Ни капли заносчивости, компанейность, открытость, терпение», — так отзывается о нашем шеф-фотографе Юрий Чернов.
«Говорить о красоте зимнего Байкала и острова Ольхон можно бесконечно. Я оказалась самой младшей в группе, и на меня большое впечатление произвели люди, путешествующие со мной. Мне довелось наблюдать, как работают профессиональные фотографы, услышать просто захватывающие истории, получить несколько очень полезных советов по работе с фотографией. Это вдохновляет, сейчас в голове крутятся много новых идей, появились силы делать что-то. Хочется поблагодарить Андрея Каменева за полезную информацию по фотографии и вдохновляющие истории о его работе! » — делиться своими впечатлениями Мария Кузнецова.
Больше фотографий участников можно посмотреть в галерее:
Фототур «Ледяной Байкал» осуществляется совместно с АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона».
Узнать подробности о фототуре можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону