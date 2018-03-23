  • «Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал
    Фото: Андрей Каменев
  • «Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал
    Фото: Андрей Каменев
  • «Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал
    Фото: Андрей Каменев
  • «Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал
    Фото: Андрей Каменев
  • «Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал
    Фото: Андрей Каменев
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«Сбылась моя мечта»: как прошел фототур на Байкал

C 6 по 10 марта 2018 года «National Geographic Россия» провел уже ставший традиционным фототур на Байкале. Участники рассказывают, чему они научились за эти несколько дней, и делятся впечатлениями.
National Geographic Россия
23 марта 2018 в 11:47
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«Спасибо огромное за такую возможность! Сбылась моя мечта! Давно хотела побывать на Байкале, но даже не представляла, с какой стороны подойти, чтобы первое впечатление было правильным. С вашей помощью все было спланировано и организовано именно так: четко и ответственно. Я чувствовала себя в надежных руках. И даже погода была на нашей стороне! », — рассказывает Ирина Фрумкина.

  • Фото: Анастасия Заложнова
  • Фото: Анастасия Заложнова
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Мария Кузнецова

Вместе с другими девятью участниками она в течение пяти дней жила в поселке Хужир на острове Ольхон. За время фототура они побывали в бухте Песчаной (залив Нюрганская губа), на знаменитых мысах Саган-Хушун (скала Три Брата) и Хобой (скала Дева) и поснимать острова Малого Моря.

  • Фото: Юрий Чернов
  • Фото: Юрий Чернов
  • Фото: Юрий Чернов

Под руководством шеф-фотографа «National Geographic Россия» Андрея Каменева они учились снимать пейзажи и фактуры льда при разном освещении и обрабатывать получившиеся кадры. «Отдельное спасибо Андрею. Не часто можно встретить мастера с таким мягким характером. Ни капли заносчивости, компанейность, открытость, терпение», — так отзывается о нашем шеф-фотографе Юрий Чернов.

  • Фото: Мария Кузнецова
  • Фото: Мария Кузнецова
  • Фото: Мария Кузнецова

«Говорить о красоте зимнего Байкала и острова Ольхон можно бесконечно. Я оказалась самой младшей в группе, и на меня большое впечатление произвели люди, путешествующие со мной. Мне довелось наблюдать, как работают профессиональные фотографы, услышать просто захватывающие истории, получить несколько очень полезных советов по работе с фотографией. Это вдохновляет, сейчас в голове крутятся много новых идей, появились силы делать что-то. Хочется поблагодарить Андрея Каменева за полезную информацию по фотографии и вдохновляющие истории о его работе! » — делиться своими впечатлениями Мария Кузнецова.

Больше фотографий участников можно посмотреть в галерее:

  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Светлана Бартенева

Фототур «Ледяной Байкал» осуществляется совместно с АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона».

Узнать подробности о фототуре можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.

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