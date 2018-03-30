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Фото: Максим Лапин
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Фото: Мария Кузнецова
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Хронометры Certina не только помогали нам не потерять чувство времени (что на Байкале, поверьте, несложно), но и несколько раз удачно выступили в качестве фотомодели. Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
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Фото: Андрей Каменев
Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
Выездной мастер-класс традиционно возглавил Андрей Каменев. Вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия» участники фототура объехали вдоль и поперек остров Ольхон с его мысами, торосами, ледяными глыбами, гротами и наплесками, погрузившись в настоящую зимнюю сказку.
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Фото: Анастасия Заложнова
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Фото: Анастасия Заложнова
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Фото: Светлана Бартенева
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Фото: Максим Лапин
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Фото: Максим Лапин
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Фото: Максим Лапин
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Фото: Максим Лапин
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Фото: Светлана Бартенева
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Фото: Анастасия Заложнова
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Фото: Мария Кузнецова
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Фото: Мария Кузнецова
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Фото: Максим Лапин
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Фото: Светлана Бартенева
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Фото: Юрий Чернов
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Фото: Юрий Чернов
По вечерам каждого участника поездки ждало портфолио-ревью — анализ отснятого за день материала, в ходе которого Андрей Каменев объяснял, что получилось хорошо, а что — не очень, как это исправить и в следующий раз сделать еще лучше.
В поездку мы взяли с собой высокоточные часы Certina, оснащенные фирменной концепцией Double Security (двойная надежность), идеально подходящие для суровых условий замерзшего Байкала. Как и National Geographic, в этом году легендарный швейцарский часовой бренд празднует 130-летие, и мы решили отметить наши юбилеи совместным фотоконкурсом, проходившем в соцсетях под хештегом #Certina_NG_Baikal.
Представляем фотографию победителя — kuzma1999 (в миру — Мария Кузнецова):
Посмотрите другие прекрасные кадры из числа претендентов на победу:
А здесь можно почитать отзывы участников нашей поездки.