  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Максим Лапин
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Мария Кузнецова
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Хронометры Certina не только помогали нам не потерять чувство времени (что на Байкале, поверьте, несложно), но и несколько раз удачно выступили в качестве фотомодели. Фото: Андрей Каменев
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Андрей Каменев
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Андрей Каменев
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Андрей Каменев
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Андрей Каменев
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Андрей Каменев
  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале
    Фото: Андрей Каменев
Наши фототуры

Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале

Мартовский фототур на Байкал уже стал визитной карточкой «National Geographic Россия». В этом году мы поехали на главное озеро планеты вместе с Certina — рассказываем и показываем, что из этого получилось.
National Geographic Россия
30 марта 2018 в 14:14
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Выездной мастер-класс традиционно возглавил Андрей Каменев. Вместе с шеф-фотографом «National Geographic Россия» участники фототура объехали вдоль и поперек остров Ольхон с его мысами, торосами, ледяными глыбами, гротами и наплесками, погрузившись в настоящую зимнюю сказку.

  • Фото: Анастасия Заложнова
  • Фото: Анастасия Заложнова
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Анастасия Заложнова
  • Фото: Мария Кузнецова
  • Фото: Мария Кузнецова
  • Фото: Максим Лапин
  • Фото: Светлана Бартенева
  • Фото: Юрий Чернов
  • Фото: Юрий Чернов

По вечерам каждого участника поездки ждало портфолио-ревью — анализ отснятого за день материала, в ходе которого Андрей Каменев объяснял, что получилось хорошо, а что — не очень, как это исправить и в следующий раз сделать еще лучше.

В поездку мы взяли с собой высокоточные часы Certina, оснащенные фирменной концепцией Double Security (двойная надежность), идеально подходящие для суровых условий замерзшего Байкала. Как и National Geographic, в этом году легендарный швейцарский часовой бренд празднует 130-летие, и мы решили отметить наши юбилеи совместным фотоконкурсом, проходившем в соцсетях под хештегом #Certina_NG_Baikal.

Представляем фотографию победителя — kuzma1999 (в миру — Мария Кузнецова):

  • Лед, пламя и часы: фотоотчет о выездном мастер-классе на Байкале

Посмотрите другие прекрасные кадры из числа претендентов на победу:

  • Фото: julia_gulitskaya/Instagram
  • Фото: nemilashka/Instagram
  • Фото: nemilashka/Instagram
  • Фото: sevinzh/Instagram
  • Фото: nemilashka/Instagram

А здесь можно почитать отзывы участников нашей поездки.

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