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425 точек фокусировки камеры Sony A6500 смогли поймать небольшой участок пламени из разгонных блоков и сфокусироваться на нём! Фото: Кирилл Самурский
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Международный экипаж — русский, американец и японец перед докладом государственной комиссии. Белые костюмы — дополнительное утепление, которое они снимут перед посадкой в ракету. Фото: Кирилл Самурский
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Первые секунды полёта — самые эффектные и запоминающиеся. Хочется пережить их, а не щёлкать затвором камеры. Но если не сделать этого, то и не поверишь, что видел это зрелище. Фото: Кирилл Самурский
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Камера Sony α6500 с длиннофокусным объективом 100−400 ждёт старта ракеты «Союз». На улице — минус 18 градусов по Цельсию. Фото: Кирилл Самурский
В точку: 20 секунд счастья на Байконуре
Когда приезжаешь на космодром не впервые, всегда встаёт вопрос — а что делать до старта? Уже знаешь все кафе и фотогеничные уголки города. Был на всех достопримечательностях. В деталях знаешь все этапы космического пути страны и Байконура. Именно тогда для фотографа начинается его личное соревнование — суметь снять новое в старом. Поймать момент. Сделать лучшее фото. А также попробовать себя в качестве дипломата: уговорить сопровождающего из космических структур остановить автобус там, где «нельзя», подойти поближе к тому, что «неинтересно». Когда-то уговоры и тактика срабатывают. А иногда выручает техника. И тут уже полагаешься на неё.
Нельзя подойти к стартовому комплексу «Энергия-Буран» — достаём большой телевик. Нельзя остановиться — снимаем на ходу из окна да так, чтобы не размазано было. Холодно, неохота менять объектив на морозе — ищешь сюжет для имеющейся линзы. И так незаметно проходит время до главного события — старта космического корабля.
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Если ехать в Байконур из аэропорта Крайний, на въезде в город путешественников встречает монумент «Невесомость», которые местные ласково называют «рыбак». Фото: Кирилл Самурский
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Стартовый комплекс проекта «Энергия-Буран» сейчас заброшен. Говорят, что он медленно разрушается и поэтому попасть туда невозможно. Так что приходится снимать с расстояния. Фото: Кирилл Самурский
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Поистине циклопическое техническое сооружение — подъёмный стол ракетоносителя «Энергия». За свои «ноги» получил название «Кузнечики». Фото: Кирилл Самурский
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Иногда по плотности дыма и пара можно догадаться о температуре на улице. Ну, а для фотографа клубы дыма из трубы на фоне голубого неба — всегда выигрышный кадр. Фото: Кирилл Самурский
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Мечта любого производителя техники — испытать свою продукцию в космических условиях. Фото: Кирилл Самурский
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Сложное для автоматической фокусировки фотоаппарата задание: правильно сфокусироваться, да и вообще поймать фокус на параллельных линиях проводов на фоне неба. Фото: Кирилл Самурский
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Редкое в последнее время явление — изморозь и узоры на стекле ранним солнечным утром. И сложное — и свет, и тень! Камера справляется со сложным заданием. Фото: Кирилл Самурский
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Наибольшее ISO у альфа 51 200 единиц, однако рабочая чувствительность камеры 3200: этого достаточно чтобы снимать вечером с рук не слишком сложные сюжеты. Фото: Кирилл Самурский
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Скорость и фокусировка — козыри автоматики камеры помогают снимать таких сложных моделей как птиц в неудобных условиях. Фото: Кирилл Самурский
А тут уже выбор невелик: 20 секунд действа — и всё… Но какие это 20 секунд! Уезжая, снова ждёшь, что судьба подарит тебе эти несколько секунд настоящего счастья.
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В поездке использовалась камера Sony α6500