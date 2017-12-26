«Союз» на старте
В начале декабря на Байконуре выпал снег. Явление для этого места, как ни странно, редкое. Обычно голая степь лишь устлана пожухлой травой, и только ветер гоняет перекати-поле.
Но сейчас весь город преобразился: до горизонта всё белое, как на севере, да ещё ярко светит солнце — настроение новогоднее. Мы приехали на космодром увидеть запуск ракеты Союз МС-07 с интернациональным экипажем к Международной космической станции. Несмотря на холод — а утром мороз достигал минус 20 градусов, — мы осмотрели все достопримечательности города. Их не сказать чтобы много, но все стоят внимания — особенно два музея истории отечественного ракетостроения и освоения космоса. Однако главные сюрпризы были впереди.
За день до старта нам показали то, что обычно не показывают туристам — пусковые установки ракет «Зенит» и «Протон». А также новый пункт туристической программы в Байконуре в лице станции управления заправкой комплекса «Энергия» — это ракета, которая вывела на орбиту знаменитый космический корабль «Буран». Работники космодрома, принимавшие участие в программе, вывели из консервации комплекс, в котором ничего не изменилось с 1982 года — года начала работы.
Уже эти экскурсии стоили такой длинной поездки.
Но никакие эмоции не могут быть сильнее впечатления от самого запуска ракеты. Наша площадка была в стороне от журналистов и туристов. Для нас специально отгородили место для наблюдения и съёмки этого события. Белая ракета с рёвом и грохотом медленно поднимается над белоснежной степью — и быстро превращается в точку над голубом небе.
15 секунд — это то, ради чего мы приехали сюда. 15 секунд непрерывного треска затворов фотокамер… И если бы не фотография, не поверили, что мы видели это чудо собственными глазами. Несколько секунд, но по мнению всех нас, бурно обсуждавших пуск по пути обратно, — это впечатление на всю жизнь.
В 2018 году количество пусков с Байконура сократится. Всего четыре. В 2019 — уже два.
Поехали с нами в следующий раз. Такое не забудется.
Партнер проекта — Страна космического туризма