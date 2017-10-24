Фототур на Байконур с «National Geographic Россия»
3… 2… 1… Поехали! Многотонный «Союз» отрывается от стартовой площадки и устремляется в небо. Пилотируемый корабль с тремя астронавтами на борту поднимется на 400 км ввысь — там, на орбите, его будет дожидаться МКС.
В тот день к ракете будет приковано множество глаз и фотообъективов. Вместе с учеными и диспетчерами командного центра за стартом будут наблюдать участники нашего фототура — и вы можете быть в их числе!
Мы открываем набор участников на декабрский тур. Группу возглавит ведущий фотограф нашего журнала — Кирилл Самурский.
Даты нашей поездки — с 15 по 18 декабря. Запуск назначен на 17 декабря.
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В стоимость тура войдет:
• Оформление документов, необходимых для посещения города и космодрома;
• Персональные бейджи;
• Перелет Москва — Байконур (регулярным рейсом);
• Трансфер из Байконура до казахстанского города Кызылорда;
• Перелет Кызылорда — Алматы — Москва;
• Входные билеты в местные музеи;
• Разрешение на фото- и видеосъемку;
• Экскурсия по городу Байконур с гидом;
• Экскурсии по космодрому;
• Оформление и выдача сувенирного пропуска на комплекс «Байконур»;
• Сопровождение службы безопасности по объектам космодрома;
• Посещение мемориального комплекса космодрома «Байконур»;
• Посещение Международной Космической Школы;
• Посещение режимных объектов космодрома Байконур: Площадка №1 (Гагаринский старт), Площадка №92А-50 (Монтажно-испытательный комплекс «Протон» — внешний осмотр), Площадка №254 (МИК «Энергия» — внешний осмотр без захода внутрь), Площадка № 23 «Сатурн», Площадка № 250А (стартовый комплекс «Энергия-Буран»), Площадка № 200 (стартовый комплекс «Протон»);
• Наблюдение за докладом астронавтов (в международный экипаж войдут россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи)
• Наблюдения за пуском ракетоносителя «Союз МС-07»;
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Поездка организована Официальным туроператором «Страна Космического Туризма».
Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону