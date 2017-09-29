  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Кристина Пильская
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Кристина Пильская
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Кристина Пильская
  • «Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
    Фото: Кристина Пильская
Наши фототуры

«Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению

В сентябре завершился очередной фототур «National Geographic Россия». Самые яркие впечатления и воспоминания — в рассказах участников поездки.
National Geographic Россия
29 сентября 2017 в 19:34
1232

Владимир Мартюков

Вся история по своему замыслу была мне интересна в первую очередь как фототур; во вторую, в значительно меньшей степени, — как познавательное путешествие. Сезон был выбран удачный: стояла отличная погода, но при этом было не сильно жарко. Очень понравилась команда, которая была в поездке.

Что запомнилось: длинные перегоны по Армении, которые заканчивались ближе к полуночи, великолепные совместные ужины, лица людей Армении, которые удалось и не удалось снять. Атмосфера поездки была великолепна: люди были настроены творчески, и мы много говорили о фотографии.

  • Фото: Владимир Мартюков
  • Фото: Владимир Мартюков
  • Фото: Владимир Мартюков
  • Фото: Владимир Мартюков
  • Фото: Владимир Мартюков
  • Фото: Владимир Мартюков
  • Фото: Владимир Мартюков

София Пильская

Принять решение о поездке было несложно: другого повода посетить Армению мне как минимум в ближайшее время вряд ли представится, а тут ты едешь в компании с путешественниками и фотографами-профессионалами. В общем, тур сразу показался привлекательным.

Результат превзошел все ожидания. Армения оказалась очень интересной страной. В культурном, бытовом, фольклорном плане. Ярко-индивидуальной, иногда смешной и милой.

Благодаря общению с Кириллом Самурским и присутствию на первом в моей жизни фоторевью, где он эффектно, с искромётным юмором «положил на лопатки» фотографа-любителя с 20-летним стажем и дорогущей камерой — я вновь вспомнила, что когда-то очень любила фотографировать. Интересный момент: это первая за много-много лет поездка, когда люди практически не снимали еду и стол.

  • Фото: София Пильская
  • Фото: София Пильская

Кристина Пильская Читать далее

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