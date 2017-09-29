«Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению
Владимир Мартюков
Вся история по своему замыслу была мне интересна в первую очередь как фототур; во вторую, в значительно меньшей степени, — как познавательное путешествие. Сезон был выбран удачный: стояла отличная погода, но при этом было не сильно жарко. Очень понравилась команда, которая была в поездке.
Что запомнилось: длинные перегоны по Армении, которые заканчивались ближе к полуночи, великолепные совместные ужины, лица людей Армении, которые удалось и не удалось снять. Атмосфера поездки была великолепна: люди были настроены творчески, и мы много говорили о фотографии.
София Пильская
Принять решение о поездке было несложно: другого повода посетить Армению мне как минимум в ближайшее время вряд ли представится, а тут ты едешь в компании с путешественниками и фотографами-профессионалами. В общем, тур сразу показался привлекательным.
Результат превзошел все ожидания. Армения оказалась очень интересной страной. В культурном, бытовом, фольклорном плане. Ярко-индивидуальной, иногда смешной и милой.
Благодаря общению с Кириллом Самурским и присутствию на первом в моей жизни фоторевью, где он эффектно, с искромётным юмором «положил на лопатки» фотографа-любителя с 20-летним стажем и дорогущей камерой — я вновь вспомнила, что когда-то очень любила фотографировать. Интересный момент: это первая за много-много лет поездка, когда люди практически не снимали еду и стол.
Кристина Пильская Читать далее
В двух словах эту поездку сложно описать, потому что такое количество ярких впечатлений в три тома не уложить. Всего лишь за пять дней мы объездили почти всю страну, восхитились местными историческими местами, насладились национальными блюдами и просто круто провели время. К тому же, Армения оказалась очень фотогеничной страной. Горы, озера, старые колоритные здания, невероятные закаты… в общем, не налюбуешься. Компания тоже попалась отличная — постоянно смеялись, всю поездку. Пять дней прошли как один, теперь хочется в следующее путешествие с «Поехали»!
Николай Бекешкин
Поездка была изумительной. Хоть Армения и не имеет выхода к морю, но я получил море впечатлений: знакомства с удивительными людьми, советы в области фотографии от Кирилла Самурского, культурные открытия. Событий было так много, что на второй день казалось, что мы уже находимся в Армении как минимум неделю. На самом деле мне еще долго предстоит все это переваривать — будет чем заняться осенними и зимними вечерами.
Из тех мест и событий, которые мы посетили или пережили, наибольшее впечатление на меня произвели два: канатная дорога Крылья Татева и трогательное исполнение музыки на традиционном армянском дудуке в языческом храме Гарни. И, конечно, природа Армении в лучах закатного солнца просто восхитительна. Отдельное спасибо хочу выразить Кириллу за его советы в технике фотографирования, тонкостей восприятия людьми полученных фотографий. Его вечерние ревью и мастер-класс в последний день на улицах Еревана были очень познавательны с профессиональной точки зрения.
***
Фототур в Армению под руководством ведущего фотографа «National Geographic Россия» Кирилла Самурского проходил с 19 по 24 сентября. Чтобы быть в курсе наших планов на будущее, заглядывайте в раздел «Наши фототуры» и на сайт клуба путешественников «Поехали!».