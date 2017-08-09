  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Михаил Игнатьев
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Мария Князева
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Pixabay
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Vigen Hakhverdyan
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
  • Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!
    Фото: Сергей Козлов
Наши фототуры

Фототур в Армению с «National Geographic Россия»!

За последние полтора года мы выходили на лед Байкала и раскаленные улицы Самарканда, сплавлялись по горным рекам Алтая, пели застольные песни в Грузии и исследовали тропы Великого Шелкового пути. Теперь мы пускаемся в новое приключение и зовем вас с собой в Армению.
National Geographic Россия
9 августа 2017 в 15:14
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Наш новый фототур пройдет с 19 по 24 сентября. Горные ущелья и бескрайние равнины, древние монастыри и прозрачные озера, изумительная кухня и легендарное гостеприимство — за эти пять дней мы увидим Армению с совершенно разных, но по-своему прекрасных сторон.

Для того, чтобы ни одна из них не ускользнула от наших глаз и объективов, с нами едет Кирилл Самурский. Вместе с ведущим фотографом «National Geographic Россия» мы будем учиться основам монтажа и обработки фотографий, снимать городские пейзажи, портреты, репортажи, научимся пользоваться технологией time-lapse — и все это в разное время суток и в разном освещении. А вечерами будет самое вкусное — портфолио-ревью, в ходе которых Кирилл разберет отснятый за день фотоматериал и расскажет каждому участнику, что получилось хорошо, а что можно сделать еще лучше и ярче — и главное, как именно это сделать.

Нам определенно будет где развернуться. Мы посетим знаменитый монастырский комплекс Гегард с почти тысячелетней историей, послушаем «симфонию камней» в ущелье Гарни, окажемся в пещерном городе Хндзореске, восхитимся озерами Севан и Кари — и это лишь часть нашей программы.

  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский

В стоимость тура включено:
— проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
— трехразовое питание;
— услуги гида на все время поездки;
— входные билеты в музеи, экскурсии;
— групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского;
— медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров предоставляется 5%-скидка. Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.

Фототур в Армению организован совместно с Государственным комитетом по туризму (Министерство Экономического Развития и Инвестиций Республики Армения).

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«Я как будто оказалась в другом измерении» — посмотрите, как проходил наш недавний фототур на Алтай.

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