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Команда фототура во главе с Кириллом Самурским (крайний слева). Фото: Кирилл Самурский
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Фото: Дарья Мухамедзянова
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Фото: Кристина Пильская
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Фото: Наталья Переходько
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Фото: Екатерина Чунакова
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Фото: Екатерина Чунакова
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Фото: Екатерина Чунакова
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Фото: Екатерина Чунакова
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Фото: Дарья Обреимова
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Фото: Андрей Панфилов
«Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
Татьяна Пуртова
Благодаря захватывающему путешествию с «National Geographic Россия» я открыла для себя Алтай. Теперь я знаю, что стоит за этим словом: горные и равнинные ландшафты, уникальный Алтайский биосферный заповедник с многообразием флоры и фауны, Телецкое озеро с кристально чистой водой и многочисленными водопадами… Кирилл Самурский помог мне сделать много интересных фотографий этих удивительных мест. Интересных в первую очередь для меня — раньше я многое делала не так, а в ходе фототура приобрела бесценный опыт.
Кристина Пильская
Уделю пару слов селу Яйлю. Красота здешней природы, несомненно, не оставила меня равнодушной, но что произвело наибольшее впечатление — так это гостеприимство сельчан и их счастливые, светлые лица (которые так и хотелось фотографировать!). Они так любят свои родные края и так про них рассказывают — это не передать словами. Запомнилась местная библиотека — где еще можно найти Ницше, Станиславского и практическое руководство по йоге на одной полке? И это в селе с населением 183 человека!
Кирилл — просто замечательный, что уж там. Настоящий профессионал, внимательный, энергичный, интересный человек! Талантище! Главный урок, который я для себя вынесла из мастер-классов — это всегда знать, что и зачем я снимаю. Как снять знакомый всем пейзаж или предмет по-новому? Что это для меня значит? Как сделать это интересно? Уверена, что все эти вопросы, которые я теперь себе задаю, подтолкнут меня к дальнейшему развитию как фотографа.
Людмила Александрова
Теперь с гордостью могу сказать: я совершила сплав по Катуни! Меня вдохновила эта река — неудержимый поток, рвущийся вперед… Бирюзовый у истока и мутно-серебряный потом…
Кирилл — профессионал, для каждого из нас у него находилось время и доброе слово. Я многому научилась у него. Например, каждый раз, нажимая кнопку затвора, задавать себе вопрос: «Почему я это делаю? Что хочу сказать этим кадром?»
Екатерина Чунакова Читать далее
На Телецком озере, в заповедном селе Яйлю я оказалась как будто в другом измерении — и времени, и человеческих ценностей.
Кирилл — очень чуткий человек, легкий в общении, с замечательным чувством юмора, и настоящий мастер. Вечерние разборы фотографий, сделанных за день, — это просто супер. В это время и приходило понимание — что мы делали не так, и к чему нужно стремиться.
Андрей Панфилов
«Представьте, что вы журналист и вам нужно написать статью об этом месте, только вместо ручки и блокнота у вас фотоаппарат», — такими словами Кирилл Самурский вооружил нас при подходе к Турочакскому лесничеству.
Здесь на Алтае в нескольких часах езды от крупных населенных пунктов при помощи компании Yves Rosher и Всемирного фонда дикой природы WWF лесничество выращивает молодые кедровые сосны, ели, боярышник и еще несколько видов деревьев.
Скажу честно, вначале меня не сильно впечатлила идея о том, чтобы посмотреть как растут обыкновенные саженцы. Но вот возможность снять фоторепортаж об этом, рассказать историю в кадрах — это уже вызов! Именно этот подход заставляет мозг правильно работать и искать нужные кадры, которые описывают процессы, состояния и результаты работы людей в данном месте в конкретное время.
Мы поспешили за экскурсоводом в лице Виктора Сипкина (координатора проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе), который рассказал нам, с каким трудом удается выращивать сотни и тысячи здоровых деревьев: «Здесь в дикой природе приходится держать ухо востро: то грызуны набегут, то лоси из леса заходят полакомиться молодыми побегами».
Некоторые из нас его уже не слушали, а шли снимать в поле, где местными жителями велась работа по прополке грядок с молодыми кедровыми соснами. Пока я выбирал ракурсы и отмахивался от оводов, девушки рассказали мне, что кедровые сосны растут всего лишь на несколько сантиметров в год, что в них вся сила природы Алтая и вырубать их, даже для строительства дома — совсем неправильно. «Ведь кедры — это не только дерево, на них шишки, орехи, смола, все полезно для человека.»
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Фототур на Алтай, проходивший 22−27 июня, был организован совместно с Туристским центром Алтайского края. Программу тура можно посмотреть здесь.