  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Команда фототура во главе с Кириллом Самурским (крайний слева). Фото: Кирилл Самурский
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Дарья Мухамедзянова
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Кристина Пильская
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Наталья Переходько
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Екатерина Чунакова
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Дарья Обреимова
  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Андрей Панфилов
Наши фототуры

«Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай

Завершился очередной фототур на Алтай с ведущим фотографом National Geographic Россия Кириллом Самурским. Как все прошло? Короткий ответ: очень круто. Но мы этим не ограничимся и дадим слово участникам тура.
National Geographic Россия
5 июля 2017 в 17:50
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Татьяна Пуртова

Благодаря захватывающему путешествию с «National Geographic Россия» я открыла для себя Алтай. Теперь я знаю, что стоит за этим словом: горные и равнинные ландшафты, уникальный Алтайский биосферный заповедник с многообразием флоры и фауны, Телецкое озеро с кристально чистой водой и многочисленными водопадами… Кирилл Самурский помог мне сделать много интересных фотографий этих удивительных мест. Интересных в первую очередь для меня — раньше я многое делала не так, а в ходе фототура приобрела бесценный опыт.

Кристина Пильская

Уделю пару слов селу Яйлю. Красота здешней природы, несомненно, не оставила меня равнодушной, но что произвело наибольшее впечатление — так это гостеприимство сельчан и их счастливые, светлые лица (которые так и хотелось фотографировать!). Они так любят свои родные края и так про них рассказывают — это не передать словами. Запомнилась местная библиотека — где еще можно найти Ницше, Станиславского и практическое руководство по йоге на одной полке? И это в селе с населением 183 человека!

Кирилл — просто замечательный, что уж там. Настоящий профессионал, внимательный, энергичный, интересный человек! Талантище! Главный урок, который я для себя вынесла из мастер-классов — это всегда знать, что и зачем я снимаю. Как снять знакомый всем пейзаж или предмет по-новому? Что это для меня значит? Как сделать это интересно? Уверена, что все эти вопросы, которые я теперь себе задаю, подтолкнут меня к дальнейшему развитию как фотографа.

Людмила Александрова

Теперь с гордостью могу сказать: я совершила сплав по Катуни! Меня вдохновила эта река — неудержимый поток, рвущийся вперед… Бирюзовый у истока и мутно-серебряный потом…

  • «Я как будто оказалась в другом измерении». Как проходил наш фототур на Алтай
    Фото: Кирилл Самурский

Кирилл — профессионал, для каждого из нас у него находилось время и доброе слово. Я многому научилась у него. Например, каждый раз, нажимая кнопку затвора, задавать себе вопрос: «Почему я это делаю? Что хочу сказать этим кадром?»

Екатерина Чунакова Читать далее

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