На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
22 июня мы отправляемся в край речных долин, горных озер и водопадов. Перед нами откроются красивейшие места Алтая: перекаты на реке Белокурихе, долина реки Катунь и зеркально гладкое Телецкое озеро, окруженное зелеными холмами. Экспедицию возглавит Кирилл Самурский — ведущий фотограф «National Geographic Россия».
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
В течение пяти дней членам группы предстоит снимать в самых разных жанрах — от пейзажей и портретов до репортажей и таймлапсов. Самурский будет курировать процесс съемки, помогая построить композицию, выбрать правильный ракурс и освещение. Главное же блюдо — портфолио-ревью — будет ждать участников экспедиции по вечерам: Кирилл подробно разберет достоинства и недостатки получившихся кадров и даст советы на предстоящие съемочные дни.
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трехразовое питание;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского;
- медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб «Поехали» предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону