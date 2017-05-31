  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Фото: Сухоребриков Павел Юрьевич
  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Фото: Савина Любовь Евгеньевна
  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Фото: Владимир Колесников
  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Фото: Андрей Каменев
Наши фототуры

На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!

В прошлом остались жаркие улочки Самарканда и ледяные гроты байкальских берегов. В июне мы едем в один из самых загадочных регионов нашей страны — Алтай. Присоединяйтесь к нам!
National Geographic Россия
31 мая 2017 в 17:10
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22 июня мы отправляемся в край речных долин, горных озер и водопадов. Перед нами откроются красивейшие места Алтая: перекаты на реке Белокурихе, долина реки Катунь и зеркально гладкое Телецкое озеро, окруженное зелеными холмами. Экспедицию возглавит Кирилл Самурский — ведущий фотограф «National Geographic Россия».

  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Фото: Владимир Колесников

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

В течение пяти дней членам группы предстоит снимать в самых разных жанрах — от пейзажей и портретов до репортажей и таймлапсов. Самурский будет курировать процесс съемки, помогая построить композицию, выбрать правильный ракурс и освещение. Главное же блюдо — портфолио-ревью — будет ждать участников экспедиции по вечерам: Кирилл подробно разберет достоинства и недостатки получившихся кадров и даст советы на предстоящие съемочные дни.


  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Фото: Инесса Глушакова
В стоимость тура включено:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трехразовое питание;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского;
- медицинская страховка.

Авиаперелет не включен в стоимость тура.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

  • На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
    Участники майского фототура по городам Шелкового пути. Фото: Кирилл Самурский

Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб «Поехали» предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.

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