7162
0
Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
Мы привезли в Москву прекрасные снимки и массу впечатлений.
National Geographic Россия
20 марта 2017 в 18:47
7035
Мартовские фотоэкспедиции на лед Байкала в компании с шеф-фотографом «National Geographic Россия» Андреем Каменевым постепенно превращаются в хорошую традицию. Мастер-классы от одного из лучших фотографов России, гонки на квадроциклах, бурятский шаманизм и нежнейший омуль — как и в 2016 году, участники поездки выполнили намеченную программу на сто процентов.
В ближайшее время фотографы-любители и просто искатели приключений, побывавшие вместе с нами на главном озере планеты, поделятся впечатлениями на Nat-geo.ru и покажут свои главные кадры.