Фотосекреты

Уроки композиции: 10 рецептов идеального снимка от Энни Гриффитс

Энни Гриффитс — первая женщина-фотограф National Geographic и член Международной лиги природоохранных фотографов — рассказывает, как применять правила композиции для создания интересных снимков.
14 сентября 2018 в 19:02
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  • Уроки композиции: 10 рецептов идеального снимка от Энни Гриффитс
    Община Баян-Обо, Внутренняя Монголия (Китай). Фотограф — Джеймс Л.Стэнфилд, National Geographic.

Совет 1

Создавая портрет, не спешите. Обязательно найдите время, чтобы сделать последнюю проверку композиции и убедиться, что в кадре не будет ничего лишнего и отвлекающего. Составив общую картину, уделите затем внимание тому, чтобы максимально точно передать личность снимаемого объекта.

Композиция — это, по сути, процесс выстраивания «рамок» вокруг наиболее важных элементов вашей фотографии. При этом оставшееся «за рамками» не менее важно, чем то, что заключено внутри.

Этот замечательный портрет, сделанный Джеймсом Л.Стэнфилдом, объединяет свет и тьму в идеальном балансе. Фигура поделена светом пополам, и все остальные части кадра сочетаются гармонично. Силуэт справа сбалансирован окном слева, треугольник неба симметричен треугольной тени в противоположном углу. В этой идеальной композиции ничто не отвлекает.

Совет 2

Планируя фотографировать сложные сюжеты, попробуйте найти возможность изолировать детали, которые хотите подчеркнуть. Для того чтобы снимок не стал нагромождением объектов, используйте архитектурные, природные или другие элементы, которые дадут возможность глазу «зацепиться» за них.

  • Уроки композиции: 10 рецептов идеального снимка от Энни Гриффитс
    Уличный рынок, Индия. Фотограф — Уильям Альберт Аллард, National Geographic.
Мир как таковой хаотичен. Фотограф использует композицию для того, чтобы изолировать выбранный сюжет от общего хаоса. Делая этот снимок, Уильям Альберт Аллард отлично справился с задачей: оконные стекла отделяют различные сюжетные сценки друг от друга. Это удивительный снимок: к нему можно возвращаться взглядом снова и снова, каждый раз замечая что-то новое. Читать далее

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