Уроки композиции: 10 рецептов идеального снимка от Энни Гриффитс
Совет 1
Создавая портрет, не спешите. Обязательно найдите время, чтобы сделать последнюю проверку композиции и убедиться, что в кадре не будет ничего лишнего и отвлекающего. Составив общую картину, уделите затем внимание тому, чтобы максимально точно передать личность снимаемого объекта.
Композиция — это, по сути, процесс выстраивания «рамок» вокруг наиболее важных элементов вашей фотографии. При этом оставшееся «за рамками» не менее важно, чем то, что заключено внутри.
Этот замечательный портрет, сделанный Джеймсом Л.Стэнфилдом, объединяет свет и тьму в идеальном балансе. Фигура поделена светом пополам, и все остальные части кадра сочетаются гармонично. Силуэт справа сбалансирован окном слева, треугольник неба симметричен треугольной тени в противоположном углу. В этой идеальной композиции ничто не отвлекает.
Совет 2
Планируя фотографировать сложные сюжеты, попробуйте найти возможность изолировать детали, которые хотите подчеркнуть. Для того чтобы снимок не стал нагромождением объектов, используйте архитектурные, природные или другие элементы, которые дадут возможность глазу «зацепиться» за них.Читать далее
Совет 3
В большинстве случаев размещение самой важной части изображения точно по центру кадра сделает снимок неинтересным. Помните о «правиле третей» и ищите композицию, которая обеспечит баланс между сильными элементами и открытым пространством: именно это чаще всего позволяет получить впечатляющий результат.
Совет 4
Симметрия в кадре может быть как скучной, так и восхитительной. Важен баланс: если в сюжете есть сильные линии, цвета, горизонт, открытые пространства — все это можно обыграть так, чтобы простая, на первый взгляд, симметрия сделала снимок интересным.
Совет 5
Составляя сцену из отдельных элементов, фотографу важно обратить внимание на каждую деталь: она может как выгодно подчеркнуть общую идею, так и уничтожить ее. Например, этот снимок могла бы погубить всего лишь пара нелепых галош!
Совет 6
Не стесняйтесь фотографировать максимально близко к объектам. Найдя идеальное расстояние, обратите внимание и на фон. Расслоение сюжетов в рамках одной фотографии может дать интересный эффект, подчеркивая при этом главные события съемки.
Совет 7
Помните: при тщательно продуманной композиции самый простой сюжет может стать захватывающим. Задача состоит в том, чтобы найти геометрический баланс, расположив и уравновесив отдельные элементы.
Совет 8
Терпение — важный навык для фотографа. Выбор события, а затем ожидание того, что в его рамках произойдет что-то особенно захватывающее, требует веры и решимости. Но результат окажется бесценным.
Совет 9
В портретной фотографии важно обращать внимание и на фон, и на положение тела объекта съемки. Задача состоит в том, чтобы раскрыть характер, не отвлекаясь на ненужные элементы.
Совет 10
Глаз зрителя автоматически ухватывает общие линии, узоры — даже если те неочевидны. Продумывая сцену для съемки, рассматривайте ее как хореографическую, и нажимайте кнопку спуска затвора в момент, когда вы почувствуете, что линии расположились идеально. Этого можно достичь инстинктивно — не размышляя, а чувствуя сердцем.
Какой отличный снимок! Плавные линии, прочерченные от конского хвоста на руки и шляпы мужчин к голове лошади и обратно к хвосту, усиливают общую атмосферу фотографии. Это повторение форм объединяет три фигуры в общий круг их хмурого настроения.