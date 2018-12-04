Слоны на фоне Килиманджаро: парк Амбосели, Кения
Здесь сразу 21 (!) национальный парк, так что при желании можно путешествовать по ним хоть целый месяц. К тому же Кения считается одной из самых «цивилизованных» стран в Африке, поэтому туристы могут чувствовать себя вполне комфортно.
Среди всех кенийских национальных парков особой популярностью пользуется Амбосели – в нем обитают самые большие в мире слоны. Особей таких размеров на планете осталось всего 22: браконьеры почти истребили их ради бивней, которые дорого стоят на черном рынке. Вымирающие слоны-гиганты бродят по парку на фоне еще более гигантской Килиманджаро, самой высокой (5895 м) одиноко стоящей горы в мире. Виды на нее – еще одна причина, по которой Амбосели так популярен среди путешественников.
Ландшафт
У парка две главные достопримечательности – слоны и Килиманджаро. Вторая, что интересно, находится не в Кении, а на территории соседней Танзании, но лучшие виды на гору открываются именно из Амбосели. Особенно на восходе: к полудню ледяная вершина горы (точнее – потухшего вулкана) затягивается дымкой, и ее уже не так просто рассмотреть. Поэтому приезжающие в парк туристы стараются сфотографировать Килиманджаро ранним утром. Ее 6-километровая высота резко контрастирует с остальной частью парка – плоской саванной с редкими деревьями. Пожалуй, этот пейзаж можно назвать «открыточно африканским»: скудная растительность, и никаких преград взгляду до горизонта. Такие условия отлично подходят для сафари – животных можно рассмотреть даже издалека.
Фауна
Каких же представителей африканской фауны можно увидеть в Амбосели? В первую очередь, конечно, слонов. Их здесь больше, чем в остальных национальных парках Кении. Бонус для путешественника – животные подходят близко к дороге, по которой проезжают машины с туристами. В Амбосели можно увидеть не только отдельных взрослых особей, но и семьи с детенышами и даже большие стада. А главное – самых крупных в мире слонов. Из-за этого парк давно стал излюбленным местом фотографов дикой природы, например – известного британского фотохудожника Дэвид Ярроу. При поддержке компании Nikon, амбассадором которой он является, Дэвид провел в парке несколько недель и привез оттуда серию впечатляющих снимков.
Например, с помощью камер и объективов Nikon ему удалось запечатлеть гигантского слона Тима (такое имя ему дали сотрудники парка). Это крупнейший самец, бивни которого почти касаются земли. Чтобы сделать фотографию, Дэвиду пришлось приблизиться к Тиму на минимально безопасное расстояние – 20-25 метров и фотографировать, лежа под капотом туристического джипа. Кроме Тима, Дэвид сделал снимки семейства слонов, бегущего на фоне Килиманджаро, и слонихи с детенышем, бредущими по саванне.
Помимо слонов, парк богат и другими животными, которых путешественники ожидают увидеть на сафари. Это зебры, носороги, жирафы, антилопы, гиены, львы и множество птиц. Благодаря текущим с заснеженной верхушки Килиманджаро ручьям, в Амбосели есть два больших источника воды, главный – одноименное озеро. Здесь обитают стаи розовых фламинго.
Как добраться до парка
Амбосели расположен в 4 часах езды от столицы Кении – Найроби, что относительно недалеко по сравнению с другими национальными парками. Устроить сафари самостоятельно не получится по соображениям безопасности – и самих туристов, и животных из-за риска браконьерства. Чтобы попасть в парк, нужно покупать тур: он включает аренду джипа, услуги водителя, экскурсовода и входной билет. Автомобиль – главное и единственное средство передвижения по маршруту: покидать его разрешается только в строго оговоренных местах.
Многие путешественники предпочитают ехать в парк не на один день, а на два или три. Так можно увидеть больше животных: в отличие от зоопарка, в национальном парке нет гарантий того, что все его обитатели окажутся перед глазами туристов. Чем больше времени у путешественника, тем больше шансов встретить разных представителей местной фауны. Остановиться можно в лоджах (гостиничных домиках), которые по уровню обслуживания не уступают городским отелям, или кемпингах, тоже вполне комфортных.
Кстати, ночлег в парке дарит еще одну возможность – полюбоваться небом Южного полушария вдали от яркого городского освещения.
Советы по планированию путешествия
Лучшее время года для поездки в Амбосели – январь-февраль и июнь-сентябрь. На апрель и май приходится сезон дождей, когда ливни могут идти практически каждый день – посещать Кению в эти месяцы не стоит. Дожди вероятны и в ноябре-декабре – не такие сильные, как весной, но испортить поездку они все-таки могут. Что приятно, в Амбосели круглый год тепло, но не жарко: температура держится в пределах 27-31 0C днем и 22-24 0C ночью. Тем не менее, не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами: Кения находится практически у экватора, и ультрафиолетовое излучение здесь опасно для неподготовленной кожи. Перед поездкой также рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки и пропить курс таблеток от малярии – хотя в национальных парках не много малярийных комаров, риск заразиться все-таки есть.
Каких же представителей африканской фауны можно увидеть в Амбосели? В первую очередь, конечно, слонов. Их здесь больше, чем в остальных национальных парках Кении. Бонус для путешественника — животные подходят близко к дороге, по которой проезжают машины с туристами. В Амбосели можно увидеть не только отдельных взрослых особей, но и семьи с детенышами и даже большие стада. А главное — самых крупных в мире слонов. Из-за этого парк давно стал излюбленным местом фотографов дикой природы, например — известного британского фотохудожника Дэвид Ярроу. При поддержке компании Nikon, амбассадором которой он является, Дэвид провел в парке несколько недель и привез оттуда серию впечатляющих снимков.
Например, с помощью камер и объективов Nikon ему удалось запечатлеть гигантского слона Тима (такое имя ему дали сотрудники парка). Это крупнейший самец, бивни которого почти касаются земли. Чтобы сделать фотографию, Дэвиду пришлось приблизиться к Тиму на минимально безопасное расстояние — 20−25 метров и фотографировать, лежа под капотом туристического джипа. Кроме Тима, Дэвид сделал снимки семейства слонов, бегущего на фоне Килиманджаро, и слонихи с детенышем, бредущими по саванне.
Помимо слонов, парк богат и другими животными, которых путешественники ожидают увидеть на сафари. Это зебры, носороги, жирафы, антилопы, гиены, львы и множество птиц. Благодаря текущим с заснеженной верхушки Килиманджаро ручьям, в Амбосели есть два больших источника воды, главный — одноименное озеро. Здесь обитают стаи розовых фламинго.
Как добраться до парка
Амбосели расположен в 4 часах езды от столицы Кении — Найроби, что относительно недалеко по сравнению с другими национальными парками. Устроить сафари самостоятельно не получится по соображениям безопасности — и самих туристов, и животных из-за риска браконьерства. Чтобы попасть в парк, нужно покупать тур: он включает аренду джипа, услуги водителя, экскурсовода и входной билет. Автомобиль — главное и единственное средство передвижения по маршруту: покидать его разрешается только в строго оговоренных местах.
Многие путешественники предпочитают ехать в парк не на один день, а на два или три. Так можно увидеть больше животных: в отличие от зоопарка, в национальном парке нет гарантий того, что все его обитатели окажутся перед глазами туристов. Чем больше времени у путешественника, тем больше шансов встретить разных представителей местной фауны. Остановиться можно в лоджах (гостиничных домиках), которые по уровню обслуживания не уступают городским отелям, или кемпингах, тоже вполне комфортных.
Кстати, ночлег в парке дарит еще одну возможность — полюбоваться небом Южного полушария вдали от яркого городского освещения.
Советы по планированию путешествия
Лучшее время года для поездки в Амбосели — январь-февраль и июнь-сентябрь. На апрель и май приходится сезон дождей, когда ливни могут идти практически каждый день — посещать Кению в эти месяцы не стоит. Дожди вероятны и в ноябре-декабре — не такие сильные, как весной, но испортить поездку они все-таки могут. Что приятно, в Амбосели круглый год тепло, но не жарко: температура держится в пределах 27−31 0C днем и 22−24 0C ночью. Тем не менее, не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами: Кения находится практически у экватора, и ультрафиолетовое излучение здесь опасно для неподготовленной кожи. Перед поездкой также рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки и пропить курс таблеток от малярии — хотя в национальных парках не много малярийных комаров, риск заразиться все-таки есть.