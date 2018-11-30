Как фотографировать животных? Правила съемки от Марка Подрабинека
1. Сформулируйте свое отношение к съемке животных, как к жанру. Потому что в зависимости от осознанного выбора жанра будет меняться подход к съемке. Например, это может быть пейзаж с включенным в него зверем, дополняющим общую картину. Или спортивный репортаж, где главное – ухватить момент. Все эти жанры могут быть прекрасными, сильными и яркими, но отрабатываются они по-разному.
Больше всего мне нравится подход, который вырос из шутки о «психологических портретах» разного зверья. Нужно сосредоточиться именно на портрете – как будто речь идет о человеке.
2. Главное в этом подходе – показать характер животного. Или хотя бы эмоцию. Здесь важно помнить о двух вещах. Во-первых, животное не будет сидеть на месте – вам придется подстраиваться под него и это потребует определенной сноровки и реакции. Второе – более обнадеживающее: звери честны. Они не скрывают эмоций и не притворяются. Понаблюдайте за ними, они обязательно раскроются. И ровно этот момент станет решающим, по Картье-Брессону. Вам останется только уместить его в наиболее гармоничную композиционную форму.
3. Если уж играть в эту игру, попробуйте докрутить ее до логической завершенности. Низкий ключ давно уже стал неким стандартом характерного портрета. Примените его к съемке животных. В этом будет ирония, которая придаст очков работе; кроме того, такой кадр действительно смотрится эффектно. Единственное, помните, что ч/б и низкий ключ - не волшебная палочка. Как и любая другая техника или обработка, они могут подчеркнуть достоинства и расставить акценты, но никак не спасут унылую и скучную фотографию.
4. Если, скажем, фотограф в жанре ню будет бояться своих моделей, ничего путного у него не получится. С животными то же самое. Хотя объективно они часто бывают страшнее обнаженных людей, никогда не бойтесь того, чей портрет вы снимаете. Животные чувствуют страх, это может привести к самым печальным последствиям. Особенно, если вы снимаете в дикой природе.
5. Развивая предыдущую мысль. Если что-то может испортить съемку, что-то другое способно ее улучшить. В принципе, как и с людьми. Да, вы рискуете выглядеть немного странно, но попробуйте поговорить с животным. Некоторые из них не глупее иных моделей. И уж точно способны на эмоциональный контакт.
Как-то в Кении я «переговаривался» с гиеной на «ее языке». Причем, когда я урчал мрачно и серьезно, она явно напрягалась, когда приветливо и весело – расслаблялась, а ее морда чуть ли не расплывалась в улыбке. Или однажды в джунглях на севере Гватемалы, идя по тропинке и насвистывая Innuendo, я обнаружил, что где-то на верхних ярусах за мной неотступно следуют несколько десятков обезьян-ревунов. Я остановился, просвистел всю мелодию от начала и до конца и по внимательным мордам обезьян, которые собрались на ближайшем ко мне дереве, в очередной раз понял, что Queen – великая группа, а меломаны встречаются даже в глухих джунглях. Это я к чему: общайтесь со своими моделями, пробуйте разные способы – это реально работает.
Впрочем, никогда и ни при каких обстоятельствах не начинайте разговор с африканскими слонами и носорогами. Они злобные психопаты и терпеть не могут посторонних звуков, даже Innuendo.
6. Старый добрый Роберт Капа и его хрестоматийное «Если ваши фотографии недостаточно хороши, вы были недостаточно близко». Хотя в его случае было бы уместнее сказать: «Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, кто-то криворукий запорол вашу пленку». С животными это работает точно так же, как с войной или стрит-фото. И обнаженными моделями, которые как-то слишком часто без разрешения влезают в наш разговор о животных…
Так вот. Подходите ближе. Широкоугольный объектив и минимальная дистанция дают такой мощный эффект присутствия, что уже одно это обстоятельство иногда может служить залогом хорошего кадра. Естественно, никогда не забывайте о безопасности. История знает примеры, когда крупные портреты, например, медведей становились последними кадрами фотографа. Это же касается слонов с носорогами. Психопаты, вы же помните.
Здесь есть тонкий момент. Каждый сам соизмеряет риски в соответствии со своими собственными представлениями об опасности. Поэтому общих правил быть не может. Но кто подобрался поближе, тот и выигрывает. Или нет☺
7. Пробуйте необычные ракурсы. Совет отчаянно банальный, но пренебрегать им глупо. Вы выстроили композицию, навели фокус на глаза и, как снайпер, ждете промежутка между ударами сердца, чтобы нажать на спуск – так вот, в этот самый момент посмотрите повнимательней и задумайтесь: а нет ли ракурса, который окажется менее очевидным. Чем более необычную, возможно даже странную фотографию вы сделаете, тем интереснее она окажется для зрителя.
Если говорить об эмпирическом опыте, то большинство удачных ракурсных фотографий были сделаны мной с нижних точек. И только один раз сверху: для этого, правда, пришлось забраться на голову слону. Благо, он был индийским, они, в отличие от африканских, не психопаты.
8. Недавно в журнале «Scientific Reports» я прочитал статью британского (только не смейтесь) нейрофизиолога о том, что собаки, подобно человеку, умеют пользоваться мимикой своей морды для демонстрации эмоций. В результате опытов было доказано, что собака осознанно может придавать своей физиономии выражения, эквивалентные грустному, веселому или удивленному лицу человека. То же самое касается и других животных – например, приматов. И если вы знаете об особенностях того или иного зверя, то, естественно, можете использовать это.
Поэтому изучайте повадки своих моделей. Опять банально, но знания – сила. Они помогут вам как минимум остаться целым и здоровым на съемках, как максимум – еще и сделать при этом удачные кадры. Порой даже незначительный факт может стать решающим в поисках хорошей фотографии, всегда помните об этом. А еще о том, что все коровы смотрят в одну сторону, когда пасутся, пятнистый скунс становится на передние лапы, чтобы отогнать хищников, а становиться на пути у африканских слонов – опасно. Потому что кто они? Ну вы поняли.
9. Запасайтесь терпением. Животные могут не то, что отказаться позировать, но и вообще – спрятаться от вас куда подальше. Оператор одного из главных американских каналов, снимающих документальное кино о животных, рассказывал мне, как они, бывает, неделями сидят на одном месте, чтобы снять то, что нужно. Там, правда, дело еще усугублялось тем, что из-за супер-длиннофокусных объективов в видоискатель не видно, что именно они снимают. Приходится помогать себе лазерной указкой и ориентироваться по ее красной точке. Ощущение скуки, по его словам, чередуется с пониманием нелепости происходящего.Если вы профессиональный оператор или фотограф, снимающий для NG или BBC, то сами все это знаете и только зря потратили свое ценнейшее время, читая эти советы. Если же эта карьера у вас еще впереди, вам понадобится очень много терпения. Во всех смыслах.
10. Я намеренно не уделял внимания технической стороне вопроса. Во-первых, универсальных советов, как и кнопки «шедевр», не существует. Во-вторых, предполагается, что вы уже прочитали инструкцию к своему фотоаппарату. Кстати, совершенно удивительно, сколько людей ее не читает.
И в-третьих, куда важнее не запомнить, как мантры, значения выдержки и диафрагмы понравившегося вам кадра, а начать думать и научиться контролировать съемочный процесс осознанно и самостоятельно.
Единственные два совета по технике, которые я дам – точечный экспозамер и непрерывная фокусировка. Хотя это и не обязательно.
Марк Подрабинек в Фейсбуке
3. Если уж играть в эту игру, попробуйте докрутить ее до логической завершенности. Низкий ключ давно уже стал неким стандартом характерного портрета. Примените его к съемке животных. В этом будет ирония, которая придаст очков работе; кроме того, такой кадр действительно смотрится эффектно. Единственное, помните, что ч/б и низкий ключ — не волшебная палочка. Как и любая другая техника или обработка, они могут подчеркнуть достоинства и расставить акценты, но никак не спасут унылую и скучную фотографию.
4. Если, скажем, фотограф в жанре ню будет бояться своих моделей, ничего путного у него не получится. С животными то же самое. Хотя объективно они часто бывают страшнее обнаженных людей, никогда не бойтесь того, чей портрет вы снимаете. Животные чувствуют страх, это может привести к самым печальным последствиям. Особенно, если вы снимаете в дикой природе.
5. Развивая предыдущую мысль. Если что-то может испортить съемку, что-то другое способно ее улучшить. В принципе, как и с людьми. Да, вы рискуете выглядеть немного странно, но попробуйте поговорить с животным. Некоторые из них не глупее иных моделей. И уж точно способны на эмоциональный контакт.
Как-то в Кении я «переговаривался» с гиеной на «ее языке». Причем, когда я урчал мрачно и серьезно, она явно напрягалась, когда приветливо и весело — расслаблялась, а ее морда чуть ли не расплывалась в улыбке. Или однажды в джунглях на севере Гватемалы, идя по тропинке и насвистывая Innuendo, я обнаружил, что где-то на верхних ярусах за мной неотступно следуют несколько десятков обезьян-ревунов. Я остановился, просвистел всю мелодию от начала и до конца и по внимательным мордам обезьян, которые собрались на ближайшем ко мне дереве, в очередной раз понял, что Queen — великая группа, а меломаны встречаются даже в глухих джунглях. Это я к чему: общайтесь со своими моделями, пробуйте разные способы — это реально работает.
Впрочем, никогда и ни при каких обстоятельствах не начинайте разговор с африканскими слонами и носорогами. Они злобные психопаты и терпеть не могут посторонних звуков, даже Innuendo.
6. Старый добрый Роберт Капа и его хрестоматийное «Если ваши фотографии недостаточно хороши, вы были недостаточно близко». Хотя в его случае было бы уместнее сказать: «Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, кто-то криворукий запорол вашу пленку». С животными это работает точно так же, как с войной или стрит-фото. И обнаженными моделями, которые как-то слишком часто без разрешения влезают в наш разговор о животных…
Так вот. Подходите ближе. Широкоугольный объектив и минимальная дистанция дают такой мощный эффект присутствия, что уже одно это обстоятельство иногда может служить залогом хорошего кадра. Естественно, никогда не забывайте о безопасности. История знает примеры, когда крупные портреты, например, медведей становились последними кадрами фотографа. Это же касается слонов с носорогами. Психопаты, вы же помните.
Здесь есть тонкий момент. Каждый сам соизмеряет риски в соответствии со своими собственными представлениями об опасности. Поэтому общих правил быть не может. Но кто подобрался поближе, тот и выигрывает. Или нет☺
7. Пробуйте необычные ракурсы. Совет отчаянно банальный, но пренебрегать им глупо. Вы выстроили композицию, навели фокус на глаза и, как снайпер, ждете промежутка между ударами сердца, чтобы нажать на спуск — так вот, в этот самый момент посмотрите повнимательней и задумайтесь: а нет ли ракурса, который окажется менее очевидным. Чем более необычную, возможно даже странную фотографию вы сделаете, тем интереснее она окажется для зрителя.
Если говорить об эмпирическом опыте, то большинство удачных ракурсных фотографий были сделаны мной с нижних точек. И только один раз сверху: для этого, правда, пришлось забраться на голову слону. Благо, он был индийским, они, в отличие от африканских, не психопаты.
8. Недавно в журнале «Scientific Reports» я прочитал статью британского (только не смейтесь) нейрофизиолога о том, что собаки, подобно человеку, умеют пользоваться мимикой своей морды для демонстрации эмоций. В результате опытов было доказано, что собака осознанно может придавать своей физиономии выражения, эквивалентные грустному, веселому или удивленному лицу человека. То же самое касается и других животных — например, приматов. И если вы знаете об особенностях того или иного зверя, то, естественно, можете использовать это.
Поэтому изучайте повадки своих моделей. Опять банально, но знания — сила. Они помогут вам как минимум остаться целым и здоровым на съемках, как максимум — еще и сделать при этом удачные кадры. Порой даже незначительный факт может стать решающим в поисках хорошей фотографии, всегда помните об этом. А еще о том, что все коровы смотрят в одну сторону, когда пасутся, пятнистый скунс становится на передние лапы, чтобы отогнать хищников, а становиться на пути у африканских слонов — опасно. Потому что кто они? Ну вы поняли.
9. Запасайтесь терпением. Животные могут не то, что отказаться позировать, но и вообще — спрятаться от вас куда подальше. Оператор одного из главных американских каналов, снимающих документальное кино о животных, рассказывал мне, как они, бывает, неделями сидят на одном месте, чтобы снять то, что нужно. Там, правда, дело еще усугублялось тем, что из-за супер-длиннофокусных объективов в видоискатель не видно, что именно они снимают. Приходится помогать себе лазерной указкой и ориентироваться по ее красной точке. Ощущение скуки, по его словам, чередуется с пониманием нелепости происходящего.
Если вы профессиональный оператор или фотограф, снимающий для NG или BBC, то сами все это знаете и только зря потратили свое ценнейшее время, читая эти советы. Если же эта карьера у вас еще впереди, вам понадобится очень много терпения. Во всех смыслах.
10. Я намеренно не уделял внимания технической стороне вопроса. Во-первых, универсальных советов, как и кнопки «шедевр», не существует. Во-вторых, предполагается, что вы уже прочитали инструкцию к своему фотоаппарату. Кстати, совершенно удивительно, сколько людей ее не читает.
И в-третьих, куда важнее не запомнить, как мантры, значения выдержки и диафрагмы понравившегося вам кадра, а начать думать и научиться контролировать съемочный процесс осознанно и самостоятельно.
Единственные два совета по технике, которые я дам — точечный экспозамер и непрерывная фокусировка. Хотя это и не обязательно.