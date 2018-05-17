Документальная фотография Леона Левинстайна
Леон Левинстайн был важной фигурой в развитии американской фотографии. Ему удалось выработать свой уникальный визуальный язык: его работы — это смешение документа, формы и эмоции. В своих фотографиях Левинстайн часто прибегал к таким приемам как крупные планы, кадрирование и нестандартные ракурсы, придающие композиции динамику. Оставляя порой лишь самые выразительные элементы человеческого тела в кадре, будь то голова, спина или руки — он низводил форму до абстракции.
На протяжении более чем сорока лет Левинстайн снимал на улицах Нью-Йорка. Его излюбленные районы — Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд, Кони-Айленд, Пятая Авеню и Гарлем — те, «где происходит жизнь».
Глядя на этот монументальный портрет-памятник, трудно представить, что Левинстайн, виртуозно владевший камерой, делал свои фотографии так, что прохожие вовсе ее не замечали. Перед нами поистине «бронзовый» профиль. Светотень лица, нейтральный фон с неограниченным пространством, линия горизонта, где земля встречается с небом, точка съемки снизу — все это заставляет прочувствовать значительность модели даже вне социального статуса.
Левинстайн — рассказчик. В его случайных кадрах всегда можно обнаружить красноречивые нарративы, хранящие в себе невысказанные до конца тайны. Как в этом повседневном и в то же время будто постановочном театрально-игровом кадре. Стоит оценить, как использует автор фотографии четкую границу между зонами света и тени, превратившую лицо нищего в карнавальную маску. Между тем, перед нами повседневная трагедия — нелегкая доля слепого нищего (о том, что у него также нет рук можно догадаться по пришпиленной к отвороту пальто алюминиевой кружке).
Слово «фотография» переводится как «рисование светом». На этом снимке светотень работает так виртуозно, что без словесных определений дает почувствовать зрителю способность и готовность мужчины защитить хрупкое существо, девушку, которую он к себе прижимает. Это видно по его суровому взгляду и спине, напряженная пластика которой позволяет вспомнить выражение «как за каменной стеной».
Левинстайн как фотограф довольно неоднозначен. По какой-то причине милые личики этих детей внушают тревогу. Композиция здесь строится так, что все — стриженные курчавые головки, мягкие щечки — всего лишь фон для глаз, в которых будто отражается трагическая судьба черного континента после завоевания его европейцами.
Не фотография, а кинетизм. Динамика момента подчеркнута и ракурсами, и мондриановской игрой масштабов, и контрастами черного и белого, и пластикой (прямоугольной геометрией задника и аморфным туловищем переднего игрока).
Эксперименты с фактурами, в том числе песком, были в чести у художников-авангардистов начала века. Серии таких «песочных» работ есть и у Массона, и у Дали. Но если там на поверхность покрытого клеем холста насыпался настоящий, реальный песок с пляжа, то Левинстайну удается создать иллюзию реальности только благодаря светотени песчинок.
Внимательный взгляд может на каждом шагу в повседневной жизни узреть элементы оп-арта, как в этом уличном черно-белом объятии молодых людей.
Это свидание двух немолодых людей по настроению напоминает мне кадр неорелистического фильма и живописную картину «Влюбленных» (1959) Гелия Коржева. Собственно, всех упомянутых (и великих итальянцев, и русского художника, и Левинстайна) роднит принадлежность к одному поколению.
Еще одна ассоциация — «Поцелуй» Густава Климта, с его сопоставлением прямоугольной геометрии на мужском костюме, и цветными кружочками на женском.
Жанру «портрет-биография», к которому, как правило, относят рембрандтовские изображения стариков, мы можем с уверенностью отнести и эту фотографию почтенной дамы. Кажется, что ее взгляд устремлен на окружающих, но на самом деле старая женщина погружена в себя. Свет Левинстайна здесь творит чудеса с фактурой, выхватывая каждую морщину на лице, каждую шерстинку на шубе.
Подробнее о фотовыставке «Modernist Documentary: фотографии Леона Левинстайна» можно узнать на сайте Еврейского музея и центра толерантности.