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Документальная фотография Леона Левинстайна

До 20 мая в Еврейском музее и центре толерантности проходит выставка «Modernist Documentary: фотографии Леона Левинстайна». Куратор выставки Лия Чечик рассказывает об уникальном визуальном языке Левинстайна и его вкладе в развитие американской фотографии.
Лия Чечик
17 мая 2018 в 17:29
  • Документальная фотография Леона Левинстайна
    Фото: Леон Левинстайн

Леон Левинстайн был важной фигурой в развитии американской фотографии. Ему удалось выработать свой уникальный визуальный язык: его работы — это смешение документа, формы и эмоции. В своих фотографиях Левинстайн часто прибегал к таким приемам как крупные планы, кадрирование и нестандартные ракурсы, придающие композиции динамику. Оставляя порой лишь самые выразительные элементы человеческого тела в кадре, будь то голова, спина или руки — он низводил форму до абстракции.

На протяжении более чем сорока лет Левинстайн снимал на улицах Нью-Йорка. Его излюбленные районы — Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд, Кони-Айленд, Пятая Авеню и Гарлем — те, «где происходит жизнь».

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Глядя на этот монументальный портрет-памятник, трудно представить, что Левинстайн, виртуозно владевший камерой, делал свои фотографии так, что прохожие вовсе ее не замечали. Перед нами поистине «бронзовый» профиль. Светотень лица, нейтральный фон с неограниченным пространством, линия горизонта, где земля встречается с небом, точка съемки снизу — все это заставляет прочувствовать значительность модели даже вне социального статуса.

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