Фотосекреты

Снимите это немедленно: советы Instagram-блогеров

Чтобы привозить из поездок отличные фотографии, не обязательно таскать с собой мешок техники, хватит и камеры в вашем смартфоне. При условии, что вы умеете ею пользоваться.
Ольга Яковина
24 октября 2017 в 17:41
  • Снимите это немедленно: советы Instagram-блогеров
    Фото: Елена Перфилова

Учим матчасть

Игорь Лантратов, тревел-блогер

Без правильной композиции не будет хорошей фотографии. Советую подписаться на топовых блогеров, смотреть их ленты и пытаться пов­торить понравившееся. Это не плагиат, а хорошее упражнение, чтобы развить навык видения кадра. Хотите научиться снимать как профи — смотрите, как работают профи. И больше практикуйтесь, без этого не будет прогресса.

Пользуйтесь настройками. В моём Samsung Galaxy S8 есть режим PRO, где можно понижать и повышать ISO, выставлять выдержку, закрывать или открывать диафрагму, чтобы экспонометр был на нуле. Обязательно включите режим RAW, в нём сохраняется больше информации о свете и тенях, и кадры лучше поддаются постобработке.

Мало уметь снимать, надо уметь и хорошо­ обрабатывать снимки — это можно делать прямо­ на смартфоне с помощью приложений. ­Лучшие — Adobe Lightroom, Snapseed, VSCO Cam. С их помощью­ легко придать фото правильное настроение, поднять тени, пригасить блики, задать баланс белого и исправить ошибки, допущенные при съёмке. Использовать фильтры инстаграма не стоит, они заметно искажают снимок.

Снимаем селфи

Сергей Сухов, тревел-блогер

Чтобы получить эффектный кадр, его надо продумать и спланировать. Подбирайте подходящий образ, ракурс, реквизит, не бойтесь экспериментов и ищите, какие элементы и цвета для вас наиболее выигрышные. Для меня это красный цвет и летящие элементы одежды, которые придают динамику кадру: шарф, подол платья, пальто.

Я предпочитаю не селфи, а автопортреты, делая их с помощью штатива и таймера. Так можно снять себя со спины, что всегда нравится подписчикам: когда лица не видно, им проще представить себя на вашем месте.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
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