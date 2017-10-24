Снимите это немедленно: советы Instagram-блогеров
Учим матчасть
Игорь Лантратов, тревел-блогер
Без правильной композиции не будет хорошей фотографии. Советую подписаться на топовых блогеров, смотреть их ленты и пытаться повторить понравившееся. Это не плагиат, а хорошее упражнение, чтобы развить навык видения кадра. Хотите научиться снимать как профи — смотрите, как работают профи. И больше практикуйтесь, без этого не будет прогресса.
Пользуйтесь настройками. В моём Samsung Galaxy S8 есть режим PRO, где можно понижать и повышать ISO, выставлять выдержку, закрывать или открывать диафрагму, чтобы экспонометр был на нуле. Обязательно включите режим RAW, в нём сохраняется больше информации о свете и тенях, и кадры лучше поддаются постобработке.
Мало уметь снимать, надо уметь и хорошо обрабатывать снимки — это можно делать прямо на смартфоне с помощью приложений. Лучшие — Adobe Lightroom, Snapseed, VSCO Cam. С их помощью легко придать фото правильное настроение, поднять тени, пригасить блики, задать баланс белого и исправить ошибки, допущенные при съёмке. Использовать фильтры инстаграма не стоит, они заметно искажают снимок.
Снимаем селфи
Сергей Сухов, тревел-блогер
Чтобы получить эффектный кадр, его надо продумать и спланировать. Подбирайте подходящий образ, ракурс, реквизит, не бойтесь экспериментов и ищите, какие элементы и цвета для вас наиболее выигрышные. Для меня это красный цвет и летящие элементы одежды, которые придают динамику кадру: шарф, подол платья, пальто.
Я предпочитаю не селфи, а автопортреты, делая их с помощью штатива и таймера. Так можно снять себя со спины, что всегда нравится подписчикам: когда лица не видно, им проще представить себя на вашем месте.
Избегайте расположенных за спиной источников света и помните, что искусственное освещение добавляет возраст.
Самый фотогеничный ракурс — поворот в три четверти, голову лучше немного наклонить: если сниматься строго в фас и держать голову прямо, выйдет фото на паспорт. Телефон держите на уровне глаз или чуть выше.
Не забывайте про задний фон и отражения, особенно когда снимаетесь в тёмных очках.
Снимаем пейзаж
Сергей Пестерев, обладатель премии iPhone Photography Awards 2017 в категории «Пейзаж»
Лучшее время — утро и вечер. Когда солнце в зените или у вас за спиной, снимки выходят плоскими и невыразительными из-за отсутствия теней.
Прежде чем снять вид, подумайте, на чём будет сосредоточено внимание зрителя. Вариант «на всей этой красоте» не подходит, вам нужно найти конкретный объект — камень, цветок, корягу, парус или человека. Поместите их на передний план — благодаря широкоугольному объективу смартфона они получатся очень выразительными, особенно если использовать нижнюю точку съёмки. Только не размещайте главный объект строго по центру кадра. Как и линию горизонта.
Не всегда стоит полагаться на автоматику, при сложных условиях лучше ставить экспозицию и фокус вручную — на iPhone это делается долгим нажатием на экран. Если в кадре есть большие перепады освещённости (к примеру, небо с облаками и глубокие тени), включите режим HDR.
Не забывайте, что панорамы можно снимать не только горизонтальные, но и вертикальные.
Наушники iPhone — это пульт управления камерой: затвор спускается нажатием кнопок громкости, что очень удобно при съёмке со штатива.
Снимаем таймлапс
Виталий Агабабян, руководитель фотошколы «Москва», создатель приложения Picoteca, участник клуба «Российское фото»
Таймлапс — видеоролик, склеенный из множества последовательно сделанных фото: когда вы видите, как в ускоренной съёмке раскрываются цветы, пролетают облака или строятся башни, это таймлапс. Сегодня можно снимать их при помощи смартфонов — благодаря встроенным режимам съёмки (такой есть, например, в последних моделях iPhone, где он называется «интервал») или специальным приложениям. Таймлапс хорошо делать там, где есть красивый вид и движение: закат, вечерний город, море, оживлённый перекрёсток.
При такой съёмке телефон должен быть абсолютно неподвижен в течение длительного времени. Я использую лёгкий шарнирный штативчик Gorillapod, который позволяет зафиксировать гаджет на любой поверхности, включая крючки, перила и ветки. Не забудьте отключить звук и вибрацию, а также подcоединить телефон к дополнительному аккумулятору, чтобы не сел в самый ответственный момент.
Для таймлапса важно высокое качество видео — выставьте его в настройках на максимум. Важны также настройки экспозиции, её желательно зафиксировать. Ставьте смартфон в тени и старайтесь, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в камеру, иначе кадр будет бледным и недостаточно контрастным.
Лучше, если у вашей картинки будет три плана. Например, сидя в уличном кафе, поставьте перед камерой чашку — она будет передним планом, средним — улица с пешеходами, а дальним — дома и красивое небо. Не забывайте и про правило третей. Делите кадр визуально тремя вертикальными и горизонтальными линиями — эту сетку можно включить на экране телефона, выставив соответствующий пункт в настройках. Желательно, чтобы горизонт располагался на одной из поперечных линий, а важные объекты — на пересечениях.
Если хочется снять закат, движение звёзд или как просыпается город на рассвете, то съёмку придётся заряжать на всю ночь — и в этом случае лучше использовать специальные приложения, например Timelapse или Skyflow. Для финальной обработки я предпочитаю iMovie или Splice — с их помощью можно скорректировать продолжительность ролика и добавить саундтрек.
Снимаем улицы
Кирилл Самурский, ведущий фотограф National Geographic Россия
Мобильный — отличный помощник в уличной съемке. Работая над репортажем, нужно оставаться невидимым, снимать мгновенно, а порой — убегать быстро, и смартфон тут удобнее большой зеркалки. Когда нужна конспирация, помогает съёмка фронтальной камерой.
Интересный момент всегда приходит не вовремя. Кнопка активации фото должна быть доступна в режиме блокировки телефона — тогда вы не потеряете драгоценных секунд, включая камеру. Снимая идущих, бегущих или танцующих, используйте серийный режим — так вам удастся избежать кадров с неестественным положением рук и ног.
Лучше всего люди выходят, когда не позируют, поэтому фотограф должен быть незаметным. Пригодится тёмный чехол — он меньше бросается в глаза и не даёт яркого отражения при съёмке через стекло.
Не бойтесь и не стесняйтесь. Съёмка должна приносить удовольствие всем участникам процесса. Улыбнитесь тому, кого фотографировали, и у него не останется по отношению к вам никакого негатива, даже если он не хотел сниматься.
Снимайте не только «в лоб», используйте отражения в витринах и зеркалах, это даже более фотогенично.
Снимаем горы
Иван Дементиевский, тревел-блогер
Главное правило тревел-фотографа, на что бы он ни снимал, — заранее изучить маршрут и вычислить места с удачным светом и ракурсами.
В первых смартфонах приходилось ставить сторонние приложения, чтобы получить возможность менять настройки вручную, сегодня всё куда удобнее. Например, в моём Huawei P10 стоит настолько мощная программа, что с ней можно работать даже профессиональным фотографам. Для съёмки в горах очень нужная функция — экспокоррекция, которая позволяет сделать кадр темнее или светлее одним касанием. Этого также можно добиться при помощи тонкой настройки с шагом 1/3 ступени. Диапазон изменений от -4 до +4, благодаря чему можно снимать самые сложные сюжеты.
Ещё одна важная настройка — значение ISO: чем оно ниже, тем выше качество кадра. Для съёмки с низким ISO важно, чтобы руки не дрожали, так что, если под рукой нет штатива, постарайтесь на что-то опереться.
Делая видовые снимки в горах, найдите объект (это может быть дом, человек, дерево), который придаст снимку объём и поможет ощутить масштабность пейзажа.
Снимаем портреты
Анастасия Фролова, семейный фотограф, участник клуба «Российское фото»
Снимая человека в полный рост, расположите его фигуру не по центру, а сместив на одну из вертикальных линий разметки. Портрет получится более воздушным и гармоничным. В крупных и поясных снимках глаза — главный объект съёмки, располагать их лучше в соответствии с правилом третей — по верхней линии.
Детей снимать сложно, они непоседливы и редко готовы к сотрудничеству. Ловите момент или договаривайтесь. Делая портрет ребёнка, присядьте так, чтобы камера находилась на уровне его глаз — это поможет установить контакт и минимизировать искажения пропорций.
Самое важное в портретной съёмке — свет. Не стоит делать портреты при открытом полуденном солнце. Выбирайте время, когда оно наиболее мягкое, — на рассвете или закате.
Не бойтесь снимать против света. Силуэт — тоже портрет. Переведите фокус камеры на самый светлый участок кадра, нажав на него пальцем на экране телефона, и экспозиция изменится автоматически, а фигура героя превратится в силуэт.
Не забывайте про задний план. Старайтесь, чтобы он не отвлекал, а дополнял портрет, даже если это фото на фоне достопримечательности.
Снимаем ночью
Артём Рожнов, тревел-блогер
При ночных съёмках лучше установить минимальное значение чувствительности матрицы (ISO 50). Тогда вы сможете получить качественную картинку даже при недостаточном освещении. Чтобы кадры не смазывались, надёжно зафиксируйте смартфон. Лучше всего использовать мобильный штатив с удобным креплением. Чтобы избежать тряски и колебаний в момент фотографирования, используйте режим автоспуска.
Фары автомобиля при съёмке ночного пейзажа можно использовать для эффектной подсветки переднего плана, а фонарик — чтобы выделить объект среди окружения. Для портретов хорош заполняющий свет витрин. Важно помнить, что свет тем мягче, чем больше и ближе его источник. Для чётких снимков установите фокус на контрастном или хорошо освещённом объекте и зафиксируйте его.
Чтобы превратить свет фар на ночном шоссе в разноцветные полосы, нужно выбрать точку съёмки сверху или по ходу движения и установить выдержку в несколько секунд. На моём Sony Xperia XZ Premium это делается из режима ручного управления настройками. Если ваш смартфон позволяет менять ISO, то при установке минимальной чувствительности выдержка сама меняется на длинную. Если нет — можно использовать приложения, например ProCamera, FV-5 Lite, Cortex Camera.
Интересно смотрятся ночные силуэтные снимки. Для этого нужно выбрать объект выразительной формы, за которым расположен яркий источник света, и зафиксировать экспозицию по фону.
Искусственное освещение может сильно искажать цвета, попробуйте изменить баланс белого и подобрать цветовую температуру вручную.
Идеи и лайфхаки
• Капля воды на камере работает как линза, используйте этот приём для макросъёмки.
• Если солнце слишком яркое, снимайте через тёмные очки с градиентным фильтром. А дужки сложенных очков вполне сгодятся в качестве штатива.
• Чтобы сделать эффектный кадр из-под воды, на котором видно и то, что происходит над поверхностью, поместите смартфон в высокий стакан.
• Не надо недооценивать полезность селфи-стика — он позволяет находить небанальные ракурсы, увеличивать зону обзора и заглядывать туда, куда вы сами не дотянетесь.
• Если крепко привязать телефон к леске и раскрутить вокруг объекта в режиме таймлапса или серийной съёмки, может выйти забавный «эффект матрицы».
• Крыша автомобиля — отличная отражающая поверхность, которая даёт интересные спецэффекты для съёмок горных или индустриальных пейзажей.
• Таймлапс на оживлённых улицах смотрится особенно хорошо, если на переднем плане есть неподвижный объект — например, вы сами.
• Вспышка при ночных съёмках только мешает, но может очень пригодиться для съёмки портрета — используйте её, снимая против солнца, чтобы выбить некрасивые тени (и в первую очередь тень от носа, которая может всё испортить).