Как совмещать работу фотографа и путешествия с детьми
Все наши семейные путешествия превращаются в фототуры, поэтому для поездок мы стараемся выбирать не только интересные с исторической точки зрения, но и красивые места. Когда путешествуешь с двумя детьми, вес и размер камеры становится существенным фактором. Одинокий путешественник может позволить себе носить тяжелый рюкзак с кучей объективов, штативом и светофильтрами, а в семейных поездках приоритеты сдвигаются, и носить большую камеру уже не получается — надо держать за руку ребенка. С детьми есть еще такой нюанс: они во всем хотят быть похожи на маму (и папу). А значит, фотографировать они тоже хотят. И тут компактная камера будет как нельзя кстати.
Мой выбор для путешествий — фотокамера Fujifilm X-T20. Можно не задумываться и сразу брать камеру с «китовым» объективом — такой универсальный комплект позволяет получить качественные фотографии и не занимает много места.
Снимки с камеры можно сразу отправлять на смартфон или планшет по Wi-Fi. А благодаря электронному видоискателю еще на этапе съемки видно, каким получится кадр, что позволяет контролировать влияние диафрагмы и исключает ошибки с настройками.
Старинные города
Такие города, как Переславль-Залесский, Ростов Великий и Суздаль, подходят и для путешествий с детьми, и для съемки живописных пейзажей. Особенно интересно фотографировать в деревнях и селах рядом с такими городами.
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
-
Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
-
Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
Снимки в этих местах лучше всего получаются на рассвете: небо озаряют яркие краски, боковой свет подчеркивает объем, над водоемами в полях появляется туман. Для того, чтобы передать пространство в кадре и включить в него передний план, я использую широкоугольный объектив XF 10−24mm. Снимать приходится с низкой точки, и тут незаменимую помощь оказывает откидной дисплей: можно выстраивать кадр без необходимости ползать на коленках и ложиться на землю.
Другой аспект съемки в путешествиях — жанровые фотографии на рынках и ярмарках. Деревенские старушки, продающие домашние варенья и красочные фрукты с овощами, выглядят очень колоритно. Но, наверное, у каждого фотографа была ситуация, когда люди начинают отворачиваться, а то и вовсе запрещать фотографировать. С небольшой камерой такая проблема возникает очень редко: вас просто не воспринимают как серьезного фотографа. В данном случае это идет только на пользу, потому что позволяет поймать естественные эмоции людей. Благодаря откидному экрану снимать можно с уровня пояса, а электронный затвор позволяет снимать беззвучно и не привлекать к себе внимание.
Красочные фестивали
Еще пару лет назад мне казалось невероятным, что где-то в средней полосе России могут летать десятки воздушных шаров. Я всегда была уверена, что для того, чтобы увидеть это захватывающее зрелище, нужно ехать в Каппадокию или Мьянму. Но, как оказалось, такие фестивали проходят и в нашей стране, самые красочные из них — в Рязанской области, Переславле-Залесском и Великих Луках.
Для фотосъемки таких событий с земли пригодится широкоугольная оптика. Например, подготовку шаров к полету очень удобно снимать на широкоугольный объектив Fujinon 10−24, а во время полета на шаре удобнее использовать китовый зум 18−55. Для съемки полета шаров с земли пригодится универсальный телезум. Шары летают на рассвете и закате, к этому еще добавляется яркий свет от газовых горелок, поэтому освещение в кадре меняется довольно быстро. Обычно я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и слежу, чтобы выдержка не получилась слишком длинной, иначе при съемке без штатива кадры получатся смазанными.
Во время подготовки к старту команды работают очень быстро: сборка шара, горелок и корзины происходит буквально за минуты. И тут главное не упустить самый зрелищный и захватывающий момент — массовый старт. С Fujifilm X-T20 таких проблем не возникает: камера фокусируется очень быстро, а большой буфер позволяет снимать длинными сериями, из которых потом можно без проблем можно выбрать самый впечатляющий кадр.
Поездки на природу
Немного другой вариант семейных путешествий — поездки с палаткой на природу. Вокруг лес, поля, утром к лагерю прибегает лисичка, а в верхушках деревьев прячутся белки — такой вид отдыха отлично расширяет кругозор детей. К тому же, несколько дней вдали от ярких городских огней — отличная возможность для фотосъемки звездного неба.
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
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Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
Тут пригодится штатив и широкоугольная светосильная оптика. Для того, чтобы зафиксировать в кадре максимальное количество звезд и всю красоту Млечного Пути, приходится использовать длинные выдержки и повышать светочувствительность матрицы. Несмотря на свой небольшой размер Fujifilm X-T20 отлично справляется со съемкой на повышенных ISO и позволяет получить хорошо детализированные снимки звездного неба без заметного цифрового шума.
С помощью функции Time Lapse камеру можно запрограммировать на съемку серии кадров с определенным интервалом. Я, например, таким образом очень часто снимаю рассветы. Пока камера делает снимки каждые несколько минут, я могу поспать, а потом выбрать из серии лучший кадр. Такой же способ отлично подходит для семейных портретов, и фотограф не останется за кадром, как это чаще всего бывает.
Благодаря встроенной функции управления со смартфона можно устраивать «фотоохоту». Нужно установить камеру рядом с птичьим гнездом и отойти подальше. Когда птицы привыкнут к инородному предмету, можно делать снимки с помощью удаленного спуска.
Кстати, камеру можно заряжать от портативного аккумулятора или прикуривателя автомобиля, поэтому можно не экономить батарейку и не переживать, что нигде рядом нет розетки.