  • Как совмещать работу фотографа и путешествия с детьми
    Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Как совмещать работу фотографа и путешествия с детьми
    Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Как совмещать работу фотографа и путешествия с детьми
    Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
Фотосекреты

Как совмещать работу фотографа и путешествия с детьми

Фотограф, блогер и мама двоих детей Елена Петрова рассказывает, как ей удается совмещать работу и семейные путешествия.
Елена Петрова
14 июня 2017 в 12:09
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Все наши семейные путешествия превращаются в фототуры, поэтому для поездок мы стараемся выбирать не только интересные с исторической точки зрения, но и красивые места. Когда путешествуешь с двумя детьми, вес и размер камеры становится существенным фактором. Одинокий путешественник может позволить себе носить тяжелый рюкзак с кучей объективов, штативом и светофильтрами, а в семейных поездках приоритеты сдвигаются, и носить большую камеру уже не получается — надо держать за руку ребенка. С детьми есть еще такой нюанс: они во всем хотят быть похожи на маму (и папу). А значит, фотографировать они тоже хотят. И тут компактная камера будет как нельзя кстати.

Мой выбор для путешествий — фотокамера Fujifilm X-T20. Можно не задумываться и сразу брать камеру с «китовым» объективом — такой универсальный комплект позволяет получить качественные фотографии и не занимает много места.

Снимки с камеры можно сразу отправлять на смартфон или планшет по Wi-Fi. А благодаря электронному видоискателю еще на этапе съемки видно, каким получится кадр, что позволяет контролировать влияние диафрагмы и исключает ошибки с настройками.

Старинные города

Такие города, как Переславль-Залесский, Ростов Великий и Суздаль, подходят и для путешествий с детьми, и для съемки живописных пейзажей. Особенно интересно фотографировать в деревнях и селах рядом с такими городами.

  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова
  • Снято на Fujifilm X-T20. Фото: Елена Петрова

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