  • Подводная съемка: как подружиться с объективом
    Фото: Алексей Зайцев
  • Подводная съемка: как подружиться с объективом
    Фото: Алексей Зайцев
  • Подводная съемка: как подружиться с объективом
    Фото: Алексей Зайцев
Фотосекреты

Подводная съемка: как подружиться с объективом

Фотограф Алексей Зайцев занимается подводной съемкой с 1984 года. Цель его новой книги — поделиться своим многолетним опытом и помочь начинающим фотографам делать качественные снимки под водой. С разрешения автора мы публикуем главу «Объектив — сделай его другом» из его книги «Подводная фотосъемка. Практическое руководство».
Текст и фото: Алексей Зайцев
14 мая 2017 в 16:24
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Вы хотите снимать под водой, и вам нравится фотографировать все, что вы можете там встретить, — от китовой акулы до крохотной креветки. Что выбрать из многообразия объективов, которые предлагают нам фотомагазины?

Для большинства случаев под водой вам понадобится не более трех объективов: «фишай», «зум» и макрообъектив.

«Рыбий глаз» — король среди объективов для подводной съемки

  • Фото: Алексей Зайцев
  • Фото: Алексей Зайцев
  • Фото: Алексей Зайцев
  • Фото: Алексей Зайцев
  • Фото: Алексей Зайцев

Если вы решили заняться подводной фотосъемкой, объектив этого типа обязательно должен быть в вашем арсенале. Их назвали так потому, что угол зрения у них — 180 градусов (по диагонали кадра): так видят окружающий мир рыбы и другие подводные обитатели.

«Фишай» идеален для съемки пейзажей и крупных объектов: стай рыб, морских животных и акул, групп дайверов, затонувших кораблей и пещер. Толща воды рассеивает и поглощает световые волны, снижая контраст и цветовую насыщенность изображения. Сверхширокоугольные объективы этого типа позволяют подбираться к объекту съемки на минимальную дистанцию, тем самым снижая неизбежные под водой световые потери. Еще один плюс «фишаев» — большая глубина резкости.

  • Подводная съемка: как подружиться с объективом
    Фото: Алексей Зайцев

Особенности изображения, которое выдает «фишай», — это перспективные искажения. Одинаковые предметы, помещенные рядом с камерой и удаленные от нее, будут казаться зрителю очень разными по размеру. Дистанция между ними будет выглядеть гораздо большей, чем на самом деле. Этим часто пользуются подводные фотографы, когда нужно сделать эффектный снимок с «огромным» кораллом или губкой на переднем плане и «маленьким» дайвером над ним. Зритель очень удивляется, когда узнает, что до губки было не больше 30−50 см, а дайвер находился не в пяти метрах от фотографа, а всего лишь в полутора метрах над ним.

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