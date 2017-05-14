Подводная съемка: как подружиться с объективом
Вы хотите снимать под водой, и вам нравится фотографировать все, что вы можете там встретить, — от китовой акулы до крохотной креветки. Что выбрать из многообразия объективов, которые предлагают нам фотомагазины?
Для большинства случаев под водой вам понадобится не более трех объективов: «фишай», «зум» и макрообъектив.
«Рыбий глаз» — король среди объективов для подводной съемки
Если вы решили заняться подводной фотосъемкой, объектив этого типа обязательно должен быть в вашем арсенале. Их назвали так потому, что угол зрения у них — 180 градусов (по диагонали кадра): так видят окружающий мир рыбы и другие подводные обитатели.
«Фишай» идеален для съемки пейзажей и крупных объектов: стай рыб, морских животных и акул, групп дайверов, затонувших кораблей и пещер. Толща воды рассеивает и поглощает световые волны, снижая контраст и цветовую насыщенность изображения. Сверхширокоугольные объективы этого типа позволяют подбираться к объекту съемки на минимальную дистанцию, тем самым снижая неизбежные под водой световые потери. Еще один плюс «фишаев» — большая глубина резкости.
Особенности изображения, которое выдает «фишай», — это перспективные искажения. Одинаковые предметы, помещенные рядом с камерой и удаленные от нее, будут казаться зрителю очень разными по размеру. Дистанция между ними будет выглядеть гораздо большей, чем на самом деле. Этим часто пользуются подводные фотографы, когда нужно сделать эффектный снимок с «огромным» кораллом или губкой на переднем плане и «маленьким» дайвером над ним. Зритель очень удивляется, когда узнает, что до губки было не больше 30−50 см, а дайвер находился не в пяти метрах от фотографа, а всего лишь в полутора метрах над ним.
Другая особенность «фишаев» — дисторсия. Это искажение изображения, в результате которого по краям кадра происходит искривление прямых линий бочкообразной формы. Попробуйте снять линию горизонта, например, закат на море: наклон камеры вверх сделает горизонт выпуклым, вниз — море превратится во впадину. В «сухопутной» фотографии это иногда используют как художественный прием: например, изгибая линию горизонта, можно создать эффект «земного шара». Из-за дисторсии многие «сухопутные» фотографы недолюбливают «фишай» и редко его применяют. В подводной фотографии все наоборот! «Фишай» — объектив № 1 в арсенале каждого подводного фотографа! Именно здесь раскрывается весь его потенциал.
Под водой дисторсия не так заметна, ведь съемка проходит в толще воды, где нет прямых линий и линии горизонта. Даже снимая стенку рифа, впоследствии трудно «опознать» влияние дисторсии. Вы часто видели под водой идеально вертикальную стену, без выступающих из нее кораллов или причудливого нагромождения камней? Все эти естественные неровности мягко «скрадывают» искажения картинки, а уж зрителю и вовсе не понять, где скала действительно загибается, а где это — эффект дисторсии. Старайтесь лишь не помещать лица дайверов на краю кадра и не снимать их с очень близкого расстояния, так как в этом случае вы получите вытянутые и искаженные, как в комнате смеха, физиономии. Во время съемки природных объектов дисторсия, наоборот, подчеркнет объем и форму предмета, сделает его выпуклым и более выразительным.
Техника широкоугольного визирования
Наибольшие затруднения у новичков вызывает именно съемка «фишаем». Вместо величественной панорамы получается бледно-голубая картинка с едва угадываемыми деталями объекта съемки… Почему?
Основная ошибка начинающего подводного фотографа в том, что он пытается снимать «фишаем» со слишком большой дистанции. Представьте себе такую ситуацию: вы плывете с камерой в руках и видите затонувший корабль; картина вас завораживает, вы поднимаете камеру и делаете снимок. Результат — невыразительный кадр: объект слишком далеко. Угол вашего зрения под водой в несколько раз уже, чем у «фишая». Объектив сформирует ту же картинку, которую видите вы, когда вы подплывете к кораблю гораздо ближе!
Правильная техника визирования с «фишаем», да и с другими объективами тоже:
1) Прижмите видоискатель вплотную к стеклу маски, чтобы видеть все поле кадра.
2) Приближайтесь к объекту съемки, непрерывно глядя в видоискатель, до тех пор, пока не увидите желаемую картинку.
3) Посмотрите на всю площадь кадра, от угла до угла по диагонали.
4) Добейтесь, чтобы картинка была «заполнена» от края до края.
5) Обратите внимание на углы. Невнимательное отношение к периферии кадра, сосредоточение внимания на его центре может привести к «появлению» лишних и посторонних предметов на изображении. В кадр могут попасть ваши собственные ласты, проплывающие мимо дайверы, чьи-то головы… Конечно, в «Фотошопе» многое можно убрать, но зачем делать лишнюю работу, если можно исключить проблему еще в процессе съемки?
ZOOM, ZOOM, ZOOM, или секреты удачной фотоохоты
Первый восторг от удачных снимков уже прошел, и вы начали замечать, что ваши любимые объективы в некоторых ситуациях не дают возможности сфотографировать то, что хочется.
Например, вы ныряете днем на затонувшем корабле с «фишаем». Вдруг из-за ржавой мачты выплывает великолепная рыба-ангел. Пребывая в дружелюбном настроении, она подпускает вас очень близко. Вы нажимаете на спусковой рычаг камеры, вспышка… но на снимке вместо «портрета» рыбы вы видите знакомое «железо» и рядом «маленького» ангела.
Что делать?
Решение очень простое: введите в свой арсенал зум-объектив, перекрывающий фокусные расстояния от широкого угла до макро.
Например, 12−40 мм для беззеркалок Olympus, 18−70 мм или 18−50 мм (для «кропнутых» матриц Nikon и Canon с фактором 1,5 — 1,6); 24−80 мм или 28−75 мм (для полного кадра). Теперь вам будет доступна съемка практически любых объектов. Ими можно фотографировать то, что вам так нравилось снимать на макро, они великолепны для портретирования дружелюбных рыб-ангелов, каменных окуней, щук, мурен, стай рыб. Зум-объективы прекрасно подходят для съемки крупных обитателей моря — тюленей, акул, дельфинов, иногда даже китов, — к которым вы не можете приблизиться. С «фишаем» они могут показаться слишком маленькими на фото, если расстояние до камеры чересчур велико.
«Зум», «зумчик» или «зумище»?
Какой «зум» выбрать? Ассортимент настолько огромен, что может возникнуть соблазн купить что-нибудь «мегауниверсальное» типа 18−200 мм. Но не торопитесь это делать! Для чего вам могут понадобиться 200 мм под водой? Снять небольшой объект издалека? Но приблизить объект не получится — толща воды съест цвет и контраст.
Кроме этого, у таких «зумов» немалые габариты, и для них практически невозможно найти подходящий порт. Моя рекомендация: остановите свой выбор на 18−55 или 18−70 мм (для камер Nikon). А если у вас еще остался зум-объектив от вашей пленочной «зеркалки», смело пускайте его в ход.
Советую выбирать объективы с большой светосилой, например, f 2,8, минимум f 4. Хорошая светосила облегчит вам кадрирование и улучшит работу автоматической фокусировки. Большая светосила также является признаком высокого качества оптики и принадлежности ее к «профессиональной» фототехнике. «Родные» зум-объективы Nikon и Canon, конечно, недешевы, но им можно найти достойные и недорогие аналоги у независимых производителей типа Tokina, Tamron и Sigma.
Наплывом и еще раз наплывом!
Чтобы использовать возможности зум-объектива на полную катушку, придется расстаться с «сухопутными» привычками. Что делает обычный фотограф, когда ему нужно снять объект, находящийся от него на большом расстоянии? Приближает его «зумом» и делает снимок. Под водой такая техника неприемлема из-за рассеивания и поглощения света средой.
Установите «зум» в самое широкоугольное положение и «наплывом» приближайтесь к объекту съемки до тех пор, пока он не заполнит кадр полностью. Минимальная дистанция обеспечит лучшую четкость, цвет и детали. Если вы уже приблизились, насколько возможно, а объект еще слишком мал, чтобы заполнить кадр? Вот теперь крутите рукоятку привода зума, для того чтобы увеличить его до желаемого масштаба.
Макро и еще макрее
Что это? Картина художника-фантаста? Плод воображения компьютерного графика, рожденный не без помощи «Фотошопа»? Или пейзажи, снятые через объектив космического телескопа «Хаббл»? Если вы никогда не рассматривали подводных обитателей под большим увеличением, не гадайте — бесполезно! Это подводные макрофотографии…
Чтобы сделать такие снимки, вооружите свою фотокамеру специальной оптикой, правильно установите освещение и экспозицию и посмотрите себе «под ноги». Прелесть подводной макрофотографии в том, что ею можно заниматься где угодно: в ближайшем пруду, озере или реке. Попав на море, вы можете сделать прекрасные снимки прямо на пляже отеля. Достаточно маски, ласт и трубки — все объекты для макросъемки вы найдете прямо под поверхностью воды.
Масштаб съемки
Масштаб съемки — это соотношение между реальными размерами объекта и размером его изображения на светочувствительной матрице фотоаппарата (или пленке) называется масштабом. Например, если вы снимаете рыбку длиной 1,5 см в масштабе 1:1, то и на матрице она будет длиной 1,5 см. Обычно это называют съемкой «в натуральную величину» — кратность увеличения составит «1х». Макроснимками принято считать фотографии, снятые в масштабе от 1:4 (с кратностью увеличения от «0,25х»). Когда размер изображения становится больше размера объекта, например, при кратности увеличения «2х» (масштаб 2:1), это уже называется «супермакро».
Макрообъективы
Чаще всего под водой применяют макрообъективы 30 (для беззеркалок), 50, 60, 100 и 105 мм. Все они позволяют снимать в масштабе 1:1. И не только: при желании вы можете немедленно перейти к съемке крупным планом. Например, фотографируя маленького крабика на веточке коралла, вы заметили, что к вам приближается большая рыба-зебра. Вы разворачиваете камеру и делаете ее «парадный портрет» с расстояния около метра!
Какой макрообъектив выбрать? Универсального макрообъектива не существует. Ваш выбор будет зависеть от степени «пугливости» объекта и прозрачности воды. Например, в не очень прозрачных водах Белого моря снимать голожаберных моллюсков проще объективом 60 мм (или даже 50 мм), а подвижных коралловых рыбок на Красном море — объективом 105 мм.
Если вы снимаете рыбу или ракообразное, наводитесь на глаза объекта. Снятый так «портрет» рыбы анфас будет выглядеть очень выразительно, несмотря на то, что большая часть ее тела будет не в фокусе. Если вы хотите сделать резкую фотографию всего животного, поместите его в кадре так, чтобы оно находилось в плоскости глубины резкости. Изменяя наклон камеры по отношению к объекту, вы можете выделить ГРИПом его сюжетно важную часть.
Фокусировка
Автоматическая фокусировка прекрасно работает в условиях хорошего освещения. Но, как говорится, «под давлением все ухудшается… » В режиме макро именно фокусировка становится самой большой трудностью для новичка.
Несколько советов помогут вам освоить этот непростой вид съемки.
1) Установите на камере режим покадровой следящей автофокусировки (у Nikon он обозначается S, а у Canon этот режим называется One Shot AF). Нажмите наполовину кнопку спуска — камера наведется на объект и заблокирует фокус, если вы не отпустите кнопку. Фокусировка не изменится, даже если вы переместите камеру. Дальнейшее нажатие приведет к срабатыванию затвора.
2) Выставите на камере ручной выбор точки фокусировки. Увидев объект, мысленно представьте себе будущий кадр и установите точку фокуса в нужное вам место. Заранее выбранная точка фокуса позволит вам сосредоточиться на съемке без лишних движений руками. Это может быть очень важным при фотографировании пугливых водных обитателей. Не используйте автоматический выбор точки фокуса при макросъемке! Камера может поставить эту точку куда угодно, но только не туда, куда нужно по замыслу фотографа.
3) Не приближайтесь к объекту съемки на минимальную дистанцию сразу! Поймайте его в фокус с чуть большей дистанции, смотрите в видоискатель и не убирайте палец со спуска. Чуть придвиньтесь, снова сфокусируйте объектив. Так, маленькими «шажками», вы подойдете к объекту на минимальную дистанцию съемки и сделаете фото.
Ищите да обрящете!
Вооружившись необходимой фототехникой и подковавшись теоретически, вы отправились под воду. Вы в предвкушении уникальных снимков; охотничий азарт стимулирует повышение уровня адреналина в крови. Но где объекты для съемки? Энтузиазм сменяется разочарованием… Не отчаивайтесь! Три моих совета помогут в вашей карьере макрофотографа.
Первое: прежде чем отправляться под воду, изучите будущее место погружения. Книги по биологии и поведению подводных обитателей помогут вам их разыскать во время погружения, не тратя зря время и драгоценный воздух. В некоторых местах, например, в Папуа — Новой Гвинее, даже зная, что и где искать, без помощи опытного местного дайв-гида с первого раза вы ничего не увидите.
Второе: макрофотография настолько увлекательна и азартна, что вы можете потерять счет времени и воздуху, выжидая в засаде очередную «жертву». Никогда не ныряйте в одиночку! Ваш партнер по погружению будет залогом вашей безопасности, он вовремя подаст сигнал на всплытие, не допустив ситуации, в которой вы можете остаться без воздуха или попасть на декомпрессию. Не ныряйте со случайным партнером и не плавайте с большой группой. У группы — всегда другие интересы, и вы рискуете остаться в одиночестве.
Третье: не торопитесь и не стремитесь за одно погружение осмотреть весь дайв-сайт с макрообъективом. Лучше нырните в первый раз с широкоугольным объективом, сделайте рекогносцировочное погружение, поснимайте пейзажи, заодно запоминая точки, потенциально интересные для макро. Нырнув первый раз в незнакомом месте с макрообъективом, вы рискуете «за деревьями не увидеть леса».
Ну вот и все… Остается пожелать будущим фотоохотникам везения, хорошей погоды, глубокой и чистой воды!
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