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«Стройным рядом» и другие фото недели
Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
22 января 2017 в 16:16
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Этот снимок наш читатель и фотограф Даниил Коржонов сделал в Антарктиде. «Какая же Антарктида без пингвинов? На них можно смотреть вечно. Их здесь миллионы! Как муравьишки, они собирают камни, ловят рыбу для только что вылупившихся малышей. Без них и Антарктида не была бы Антарктидой», — рассказывает Даниил.
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