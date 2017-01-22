Лучшие фото

«Стройным рядом» и другие фото недели

Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
22 января 2017 в 16:16
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  • Стройным рядом
    Стройным рядом
    Фото: Даниил Коржонов

Этот снимок наш читатель и фотограф Даниил Коржонов сделал в Антарктиде. «Какая же Антарктида без пингвинов? На них можно смотреть вечно. Их здесь миллионы! Как муравьишки, они собирают камни, ловят рыбу для только что вылупившихся малышей. Без них и Антарктида не была бы Антарктидой», — рассказывает Даниил.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Традиционная рыбалка на шесте на Шри-Ланке
    Фото: Антон Янковой
  • В полете
    Фото: Игорь Зубков
  • Просветление
    Фото: Татьяна Шарапова
  • Пролив Лемэра
    Фото: Даниил Коржонов

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