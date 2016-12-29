Лучшие фотографии года: альтернативный выбор редактора
Алексей целый год отбирал отбирал ваши снимки на сайте, в альбомах «ВКонтакте» и по хештегу #natgeoru в Инстаграме.
Какие-то работы побеждали на фотоконкурсах, другие становились иллюстрациями к материалам или попадали в наши еженедельные подборки лучших кадров недели. В 2016 году они неоднократно попадались вам на глаза — но в этой подборке вы их не увидите. Фотографии, отобранные Алексеем, — его личные фавориты, альтернатива чемпионам уходящего года.
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Чайка, Сан-ФранцискоФото: Пётр Шевелько
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Мечеть шейха Зайда, Абу-ДабиФото: @ya_gujinskaya/Instagram
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Квакша обыкновеннаяФото: Егор Никифоров
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Побережье бухты Ольга, в устье одноименной рекиФото: Кащеев Александр Васильевич
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Степи Калмыкии, май 2016 гФото: Андрей Грачев
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Фото: Олеся Николаева
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На острове Пасхи нет рек, озер, родников. Потому местные жители берут пресную воду из кратера вулкана, в котором скапливается дождевая вода. Фото: Никита Сердечный
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Фото: Алексей Макеев
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Парашютист над Финским заливом. Фото: Виктор Сухоруков
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Поселок Мишуково, Кольский полуостровФото: Виталий Новиков
Выбирая лучшую фотоисторию года, Алексей Елфимов разрывался между двумя претендентами, но так и не смог заставить себя отбросить одного в сторону. Впрочем, мы не против, поскольку две хороших серии всяко лучше, чем одна.
Фотоистория Николая Бондарева о том, как монголы охотятся с беркутами:
Фотоистория Татьяны Шараповой о Холи, фестивале красок в Индии: