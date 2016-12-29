Лучшие фото

Лучшие фотографии года: альтернативный выбор редактора

Фоторедактор Nat-geo.ru Алексей Елфимов представляет свою подборку самых запомнившихся фотографий 2016 года от наших читателей и фотографов.
Алексей Елфимов
29 декабря 2016 в 17:51
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  • Скалолаз
    Скалолаз
    Национальный парк «Русская Арктика». Фото: Николай Гернет

Алексей целый год отбирал отбирал ваши снимки на сайте, в альбомах «ВКонтакте» и по хештегу #natgeoru в Инстаграме.

Какие-то работы побеждали на фотоконкурсах, другие становились иллюстрациями к материалам или попадали в наши еженедельные подборки лучших кадров недели. В 2016 году они неоднократно попадались вам на глаза — но в этой подборке вы их не увидите. Фотографии, отобранные Алексеем, — его личные фавориты, альтернатива чемпионам уходящего года.

  • Чайка, Сан-Франциско
    Фото: Пётр Шевелько
  • Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби
    Фото: @ya_gujinskaya/Instagram
  • Квакша обыкновенная
    Фото: Егор Никифоров
  • Побережье бухты Ольга, в устье одноименной реки
    Фото: Кащеев Александр Васильевич
  • Степи Калмыкии, май 2016 г
    Фото: Андрей Грачев
  • Фото: Олеся Николаева
  • На острове Пасхи нет рек, озер, родников. Потому местные жители берут пресную воду из кратера вулкана, в котором скапливается дождевая вода. Фото: Никита Сердечный
  • Фото: Алексей Макеев
  • Парашютист над Финским заливом. Фото: Виктор Сухоруков
  • Поселок Мишуково, Кольский полуостров
    Фото: Виталий Новиков

Выбирая лучшую фотоисторию года, Алексей Елфимов разрывался между двумя претендентами, но так и не смог заставить себя отбросить одного в сторону. Впрочем, мы не против, поскольку две хороших серии всяко лучше, чем одна.

Фотоистория Николая Бондарева о том, как монголы охотятся с беркутами:

  • Фото: Николай Бондарев
  • Фото: Николай Бондарев
  • Фото: Николай Бондарев
  • Фото: Николай Бондарев
  • Фото: Николай Бондарев
  • Фото: Николай Бондарев
  • Фото: Николай Бондарев

Фотоистория Татьяны Шараповой о Холи, фестивале красок в Индии:

  • Фото: Татьяна Шарапова
  • Фото: Татьяна Шарапова
  • Фото: Татьяна Шарапова
  • Фото: Татьяна Шарапова
  • Фото: Татьяна Шарапова
  • Фото: Татьяна Шарапова
  • Фото: Татьяна Шарапова

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