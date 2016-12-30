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25 лучших «Фото дня» в 2016 году

Каждое утро на nat-geo.ru начинается с обновления «Фото дня». В этой подборке мы собрали 25 самых популярных кадров рубрики в уходящем году.
National Geographic Россия
30 декабря 2016 в 13:14
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  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году

По состоянию на 29 декабря эти 25 фотографий набрали почти 400 000 просмотров.

  • Принцесса пустыни Тар
    Принцесса пустыни Тар
    Пушкар, штат Раджастан Фото: Любовь Разумовская

Автор фото — Любовь Разумовская

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Фотография сделана в гостях у племени Дани. Папуа. Фото: Полозкова Ирина Валерьевна

Автор фото — Ирина Полозкова

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Когда вы откладываете поездку на Камчатку, знайте, что где-то там всегда грустит один медведь… Фото: Сергей Краснощеков

Автор фото — Сергей Краснощеков

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Замёрзший фотограф в ожидании северного сияния на Ладожском озере. Фото: Alexander Paramonov

Автор фото — Александр Парамонов

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Индия — это не только коровы, но и такие вот подневольные лошади. Фото: Любовь Разумовская

Автор фото — Любовь Разумовская

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Джон Сильвер на индийский манер. Фото: Любовь Разумовская

Автор фото — Любовь Разумовская

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Север, Кольский полуостров Фото: Альберт Беляев

Автор фото — Альберт Беляев

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Встреча Фото: Любовь Разумовская

Автор фото — Любовь Разумовская

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Они прилетели! Фото: Полозкова Ирина Валерьевна

Автор фото — Ирина Полозкова

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    «Кочевники лесотундры»; Ямало-Ненецкий Автономный Округ Фото: Камиль Нуреев

Автор фото — Камиль Нуреев

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Созерцание. Берег озера Натрон в Танзании. Фото: Полозкова Ирина Валерьевна

Автор фото — Ирина Полозкова

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Камчатка, Курильское озеро. Фото: Денис Будьков

Автор фото — Денис Будьков

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Санкт-Петербург Фото: Эдуард Гордеев

Автор фото — Эдуард Гордеев

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Ослик Фото: Михаил Туркеев

Автор фото — Михаил Туркеев

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Россия, остров Врангеля. Фото: Александр Полищук

Автор фото — Александр Полищук

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Ирландский волкодав и его друг (коту 15 лет). Фото: Ольга Борина

Автор фото — Ольга Борина

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Турист застрял. Камчатка. Курильское озеро. Фото: Денис Будьков

Автор фото — Денис Будьков

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Сны о лете. Ямал, январь 2016. Фото: Кирилл Уютнов

Автор фото — Кирилл Уютнов

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Если вы хотите увидеть, как жили люди сотни лет назад, отправляйтесь на Крайний Север. Фото: Владимир Алексеев

Автор фото — Владимир Алексеев

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Так луна движется по кромке тайги. Фото: Светлана Казина

Автор фото — Светлана Казина

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Центр Гейдара Алиева Фото: Kerim Abbasov

Автор фото — Kerim Abbasov

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Украина, Житомирская область. Фото: Сергей Полюшко

Автор фото — Сергей Полюшко

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    В поисках ореха. Фото: Сергей Полюшко

Автор фото — Сергей Полюшко

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    Гелада Фото: Оксана Ващук

Автор фото — Оксана Ващук

  • 25 лучших «Фото дня» в 2016 году
    С любимой мамой. Фото: Левашов Александр Олегович

Автор фото — Левашов Александр Олегович

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