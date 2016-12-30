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25 лучших «Фото дня» в 2016 году
Каждое утро на nat-geo.ru начинается с обновления «Фото дня». В этой подборке мы собрали 25 самых популярных кадров рубрики в уходящем году.
National Geographic Россия
30 декабря 2016 в 13:14
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По состоянию на 29 декабря эти 25 фотографий набрали почти 400 000 просмотров.
Автор фото — Любовь Разумовская
Автор фото — Ирина Полозкова
Автор фото — Сергей Краснощеков
Автор фото — Александр Парамонов
Автор фото — Любовь Разумовская
Автор фото — Любовь Разумовская
Автор фото — Альберт Беляев
Автор фото — Любовь Разумовская
Автор фото — Ирина Полозкова
Автор фото — Камиль Нуреев
Автор фото — Ирина Полозкова
Автор фото — Денис Будьков
Автор фото — Эдуард Гордеев
Автор фото — Михаил Туркеев
Автор фото — Александр Полищук
Автор фото — Ольга Борина
Автор фото — Денис Будьков
Автор фото — Кирилл Уютнов
Автор фото — Владимир Алексеев
Автор фото — Светлана Казина
Автор фото — Kerim Abbasov
Автор фото — Сергей Полюшко
Автор фото — Сергей Полюшко
Автор фото — Оксана Ващук
Автор фото — Левашов Александр Олегович