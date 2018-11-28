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«На приеме у стоматолога» и другие фото недели
Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на Nat-geo.ru с 19 по 25 ноября.
National Geographic Россия
28 ноября 2018 в 11:46
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Андрея Паршина на Грэем-Белле, одном из 192 островов Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.
Ещё четыре фотографии – в этой галерее. Приятного просмотра!
Ещё четыре фотографии – в этой галерее. Приятного просмотра!
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Воздушные гимнастыМолодь каёмчатого охотника начинает самостоятельную жизнь. Фото: Dar_Veter
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Астана, Казахстан. Фото: Артём Мирный / Artyom Mirniy
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«Здесь его стихия. Он с лёгкостью оставляет свою добычу и двигается к судну, чтобы разобраться с незваными гостями. Словно балерина на сцене перепрыгивает через торосы. Подходит вплотную и встаёт над трещиной во льду. Изучает нас и, поняв, что мы не претендуем на его тюленя, утрачивает интерес к посетителям. Ледовитый океан, сотня километров от Северного Полюса», — рассказывает фотограф Александр Кулешов
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Утренние процедурыБуддийский монах подстригает бородку в храме Wat Phra Singh. Чанг Май, Таиланд. Фото: Evgeni Fabisuk