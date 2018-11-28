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«На приеме у стоматолога» и другие фото недели

Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на Nat-geo.ru с 19 по 25 ноября.
National Geographic Россия
28 ноября 2018 в 11:46
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  • На приеме у стоматолога
    На приеме у стоматолога
    Фото: Андрей Паршин
Этот песец попал в объектив Андрея Паршина на Грэем-Белле, одном из 192 островов Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Ещё четыре фотографии – в этой галерее. Приятного просмотра!
  • Воздушные гимнасты
    Молодь каёмчатого охотника начинает самостоятельную жизнь. Фото: Dar_Veter
  • Астана, Казахстан. Фото: Артём Мирный / Artyom Mirniy
  • «Здесь его стихия. Он с лёгкостью оставляет свою добычу и двигается к судну, чтобы разобраться с незваными гостями. Словно балерина на сцене перепрыгивает через торосы. Подходит вплотную и встаёт над трещиной во льду. Изучает нас и, поняв, что мы не претендуем на его тюленя, утрачивает интерес к посетителям. Ледовитый океан, сотня километров от Северного Полюса», — рассказывает фотограф Александр Кулешов
  • Утренние процедуры
    Буддийский монах подстригает бородку в храме Wat Phra Singh. Чанг Май, Таиланд. Фото: Evgeni Fabisuk

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