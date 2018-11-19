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«Гусеница» и другие фото недели

На минувшей неделе наш фотохостинг пополнился девятью (с лишним) сотнями ваших фотографий. Представляем топ-5, что больше всего впечатлили нашего фоторедактора.
National Geographic Россия
19 ноября 2018 в 14:38
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  • «Гусеница» и другие фото недели
    Фото: Вадим Балакин
На заходной фотографии – Волчихинское водохранилище (Средний Урал, Россия) в объективе дрона Вадима Балакина.

Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!
  • Очередь за селфи на Кафедре проповедника
    Утес Прекестулен, известный в народе как «Кафедра проповедника». Коммуна Форсанн, Норвегия. Фото: АБ
  • Привет из лета от сонного воробья в объективе Ивана Суслова. Фото: Иван Суслов
  • «Северных оленей собрали в загон, чтобы провести учет и вакцинацию. В маленьком пространстве олени от волнения идут по кругу: те, кто в центре — медленно, а те, кто на периферии могут даже галопировать», — рассказывает фотограф Светлана Горбатых, сделавшая этот кадр в ЯНАО. Фото: Светлана Горбатых
  • Водопад Сельяландфосс, Исландия
    Фото: Дмитрий Купрацевич

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