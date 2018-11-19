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«Гусеница» и другие фото недели
На минувшей неделе наш фотохостинг пополнился девятью (с лишним) сотнями ваших фотографий. Представляем топ-5, что больше всего впечатлили нашего фоторедактора.
National Geographic Россия
19 ноября 2018 в 14:38
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Вадима Балакина.
Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!
Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!
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Очередь за селфи на Кафедре проповедникаУтес Прекестулен, известный в народе как «Кафедра проповедника». Коммуна Форсанн, Норвегия. Фото: АБ
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Привет из лета от сонного воробья в объективе Ивана Суслова. Фото: Иван Суслов
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«Северных оленей собрали в загон, чтобы провести учет и вакцинацию. В маленьком пространстве олени от волнения идут по кругу: те, кто в центре — медленно, а те, кто на периферии могут даже галопировать», — рассказывает фотограф Светлана Горбатых, сделавшая этот кадр в ЯНАО. Фото: Светлана Горбатых
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Водопад Сельяландфосс, ИсландияФото: Дмитрий Купрацевич