Лучшие фото

«Дыхание Киделю» и другие фото недели

На прошлой неделе вы прислали на наш фотохостинг более тысячи снимков — представляем 5 лучших.
National Geographic Россия
6 ноября 2018 в 18:25
  • «Дыхание Киделю» и другие фото недели
    Фото: Светлана Казина
На заходной фотографии – рассвет на очень небольшом, но красивом и уютном озере Киделю (Кеделю, Кеjелÿ-Кöль) глазами Светланы Казиной. На заднем плане – массив Кысхыштубек в Улаганском нагорье, что в Горном Алтае.

Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!
  • Ненецкое стойбище, Ямал, зима, мороз. До городов и посёлков с магазинами далеко, иногда 50 км, а иногда и 500 км. Зима длится более 9 месяцев в году, поэтому вся еда хранится на грузовых нартах, а все припасы перевозятся во время кочевий. Нарты тщательно упаковываются, чтобы до еды не добрались хищники. На фото ненка достала пару буханок мороженого хлеба. Если мороженый хлеб положить на раскалённую печку, то через несколько минут он станет мягким, горячим и ароматным, словно только что испечен. Фото: Светлана Горбатых
  • Засмущали!
    Белоснежный красавец затаился на заснеженном побережье Карского моря. Фото: Вера Вакулова
  • Обнимашки «по-пржевальски» выглядят именно так, если речь идет о закадычных друзьях-подростках: жеребчике Перце и кобылке Оливе. Фото: Наталия Судец
  • Зимовка на Сахалине (панорама из восьми кадров) Фото: Екатерина Васягина

Тоже интересно

Какие города фотографируют чаще всего?

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Россию прилетел крупнейший в мире самолет
В Россию прилетел крупнейший в мире самолет
Тоже интересно
Электрошок. История одного из главных кадров года
Электрошок. История одного из главных кадров года
20 городов для осеннего отдыха
20 городов для осеннего отдыха