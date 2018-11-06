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«Дыхание Киделю» и другие фото недели
На прошлой неделе вы прислали на наш фотохостинг более тысячи снимков — представляем 5 лучших.
National Geographic Россия
6 ноября 2018 в 18:25
Светланы Казиной. На заднем плане – массив Кысхыштубек в Улаганском нагорье, что в Горном Алтае.
Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!
Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!
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Ненецкое стойбище, Ямал, зима, мороз. До городов и посёлков с магазинами далеко, иногда 50 км, а иногда и 500 км. Зима длится более 9 месяцев в году, поэтому вся еда хранится на грузовых нартах, а все припасы перевозятся во время кочевий. Нарты тщательно упаковываются, чтобы до еды не добрались хищники. На фото ненка достала пару буханок мороженого хлеба. Если мороженый хлеб положить на раскалённую печку, то через несколько минут он станет мягким, горячим и ароматным, словно только что испечен. Фото: Светлана Горбатых
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Засмущали!Белоснежный красавец затаился на заснеженном побережье Карского моря. Фото: Вера Вакулова
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Обнимашки «по-пржевальски» выглядят именно так, если речь идет о закадычных друзьях-подростках: жеребчике Перце и кобылке Оливе. Фото: Наталия Судец
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Зимовка на Сахалине (панорама из восьми кадров) Фото: Екатерина Васягина