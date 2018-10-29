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«Облачное море» и другие фото недели

Из всех снимков, что были загружены на nat-geo.ru на прошлой неделе, мы выбрали пять — и представляем их вам.
National Geographic Россия
29 октября 2018 в 14:27
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  • «Облачное море» и другие фото недели
    Фото: Виталий Истомин
Заоблачный кадр Виталия Истомина был сделан в Хибинах (Мурманская область).

Тем, кто смотрит эту подборку с компьютера, рекомендуем кликнуть на снимок (так вы увидите его целиком). 

Ещё четыре прекрасные фотографии – в слайдере. Приятного просмотра!

  • Незатейливый быт папуасов
    Коровайская семья в своем доме. Фото: Дмитрий Шеврин
  • Полярный Урал, Ямал
    Лето — время кровососущих насекомых. Спасаясь от их укусов, олени дружно бегают по кругу. Фото: Сергей Галко
  • Лебеди на озере Толбо-Нуур
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  • Осень в Ловозёрских тундрах
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