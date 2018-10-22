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«Партизан» и другие фото недели
Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на Nat-geo.ru с 15 по 21 октября.
National Geographic Россия
22 октября 2018 в 12:18
Наталия Судец.
Ещё четыре фотографии – в этом слайдере. Приятного просмотра!
Ещё четыре фотографии – в этом слайдере. Приятного просмотра!
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«Несмотря на свой массивный вид, топорок хорошо летает; правда, его взлёт с поверхности воды довольно тяжел — и топорок долго разгоняется, чтобы подняться в воздух», — говорит Алексей Перелыгин, сделавший этот кадр в Карагинском заливе на восточном побережье КамчаткиФото: Алексей Перелыгин
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«В индонезийской Джаяпуре проходит фестиваль с участием городских жителей и школьников. Участники красятся, наряжаются в разные костюмы, поют и исполняют пляски на построенной сцене, вспоминая свои папуасские корни. На фото участники ждут начала выступления. Выступление было задержано из-за ожидания прибытия министра туризма», — рассказывает фотограф Дмитрий Шеврин. Фото: Дмитрий Шеврин
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Перегон стада северных оленей на Ямале (Полярный Урал). Фото: Светлана Горбатых
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Знакомьтесь: это Тайсан. Лис с очень редким окрасом живет недалеко от кордона «Аэродром», который находится в Кроноцком заповеднике. Фото: Денис Будьков