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«Партизан» и другие фото недели

Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на Nat-geo.ru с 15 по 21 октября.
National Geographic Россия
22 октября 2018 в 12:18
  • «Партизан» и другие фото недели
    Фото: Наталия Судец
«Тот неловкий момент, когда понимаешь, что за тобой следит камень. Секунда – и наглая плоскоухая шерстяная морда скрылась в норе. Я около часа просидела среди камней в ожидании манула, но этот пушистый желтоокий колобок больше не появился. Видимо, ушел через другой выход, не попрощавшись. Манул - всех обманул!» – описывает главный кадр минувшей недели фотограф Наталия Судец.

Ещё четыре фотографии – в этом слайдере. Приятного просмотра!
  • «Несмотря на свой массивный вид, топорок хорошо летает; правда, его взлёт с поверхности воды довольно тяжел — и топорок долго разгоняется, чтобы подняться в воздух», — говорит Алексей Перелыгин, сделавший этот кадр в Карагинском заливе на восточном побережье Камчатки
    Фото: Алексей Перелыгин
  • «В индонезийской Джаяпуре проходит фестиваль с участием городских жителей и школьников. Участники красятся, наряжаются в разные костюмы, поют и исполняют пляски на построенной сцене, вспоминая свои папуасские корни. На фото участники ждут начала выступления. Выступление было задержано из-за ожидания прибытия министра туризма», — рассказывает фотограф Дмитрий Шеврин. Фото: Дмитрий Шеврин
  • Перегон стада северных оленей на Ямале (Полярный Урал). Фото: Светлана Горбатых
  • Знакомьтесь: это Тайсан. Лис с очень редким окрасом живет недалеко от кордона «Аэродром», который находится в Кроноцком заповеднике. Фото: Денис Будьков

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