128
0
«Трапеза у Солсбери» и другие фото недели
Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на Nat-geo.ru с 1 по 7 октября.
National Geographic Россия
8 октября 2018 в 19:39
Владимир Мельник.
Ещё четыре фотографии – в этом слайдере. Приятного просмотра!
Ещё четыре фотографии – в этом слайдере. Приятного просмотра!
-
В конце семидесятых, перед Олимпиадой-80, в Москве собирались построить пять круглых домов наподобие олимпийских колец. В результате было построено всего два, и один из них — прямо перед вами. Фото: Таня Шарапова
-
Минимализм Русского СевераНикольная часовня в деревне Вершинино, Кенозерский национальный парк, Архангельская область. Фото: Алексей Оборотов
-
Бег теней на Черном море. Утро, Одесса, Украина. Фото: Q-lieb-in
-
Исчезающее каждое лето озеро в кальдере вулкана Бакенинг на Камчатке. Фото: Елена Пахалюк