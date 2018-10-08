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«Трапеза у Солсбери» и другие фото недели

Представляем 5 самых ярких кадров из всех, что были загружены на Nat-geo.ru с 1 по 7 октября.
National Geographic Россия
8 октября 2018 в 19:39
  • Трапеза
    Трапеза
    Фото: Владимир Мельник
Первое фото из нашей подборки было сделано на острове Солсбери архипелага Земля Франца-Иосифа. «В трапезе участвовали: 'Медведь морской' (лат. Ursus maritimus), белая чайка (лат. Pagophila eburnea), бургомистр (лат. Larus hyperboreus)», – рассказывает фотограф Владимир Мельник.

Ещё четыре фотографии – в этом слайдере. Приятного просмотра!
  • В конце семидесятых, перед Олимпиадой-80, в Москве собирались построить пять круглых домов наподобие олимпийских колец. В результате было построено всего два, и один из них — прямо перед вами. Фото: Таня Шарапова
  • Минимализм Русского Севера
    Никольная часовня в деревне Вершинино, Кенозерский национальный парк, Архангельская область. Фото: Алексей Оборотов
  • Бег теней на Черном море. Утро, Одесса, Украина. Фото: Q-lieb-in
  • Исчезающее каждое лето озеро в кальдере вулкана Бакенинг на Камчатке. Фото: Елена Пахалюк

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