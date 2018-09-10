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«Босиком по звёздному небу» и другие фото недели

Представляем шесть самых сильных кадров из всех, что были загружены на nat-geo.ru на прошлой неделе — с 3 по 9 сентября.
National Geographic Россия
10 сентября 2018 в 13:19
  • «Босиком по звёздному небу» и другие фото недели
    Фото: Юлия Абрамова

Первое фото из этой подборки было сделано в Бежаницком районе Псковской области. «Воды озера Цевло настолько тёмные, что похожи на звёздное небо, по которому туда-сюда снуют космические ракеты — клопы-водомерки», — пишет автор снимка, Юлия Абрамова.

Ещё пять снимков — в этом слайдере. Приятного просмотра!

  • «На краю Земли»
    Сияние в Мурманской области. Фото: Александр Степаненко
  • Лесная акробатика Фото: Светлана Многогрешнова
  • «Летняя гроза»
    Снимок сделан в национальном парке «Арчес» в США. Фото: Николай Фетисов
  • «Ситец»
    Бесконечная тема для фотографов — берёзы! Фото: Сергей Белых
  • «Ночной гость»
    Фото: Игорь Зубков

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