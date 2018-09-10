638
0
«Босиком по звёздному небу» и другие фото недели
Представляем шесть самых сильных кадров из всех, что были загружены на nat-geo.ru на прошлой неделе — с 3 по 9 сентября.
National Geographic Россия
10 сентября 2018 в 13:19
Первое фото из этой подборки было сделано в Бежаницком районе Псковской области. «Воды озера Цевло настолько тёмные, что похожи на звёздное небо, по которому туда-сюда снуют космические ракеты — клопы-водомерки», — пишет автор снимка, Юлия Абрамова.
Ещё пять снимков — в этом слайдере. Приятного просмотра!
-
«На краю Земли»Сияние в Мурманской области. Фото: Александр Степаненко
-
Лесная акробатика Фото: Светлана Многогрешнова
-
«Летняя гроза»Снимок сделан в национальном парке «Арчес» в США. Фото: Николай Фетисов
-
«Ситец»Бесконечная тема для фотографов — берёзы! Фото: Сергей Белых
-
«Ночной гость»Фото: Игорь Зубков