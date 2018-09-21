Движение в природе
Оставим строгую статичность пейзажам, макро- и портретной съемке: в нашей новой номинации, представленной совместно с брендом Ford, мы хотим показать, что зачастую красота природы заключается именно в движении.
Фотографии, которые вы увидите ниже, были загружены на «Дикую природу России-2017». В этом году у них был бы прекрасный шанс попасть в фавориты нашей новой номинации. Вдохновляйтесь — и покажите нам свои яркие кадры! Победитель номинации станет не только претендентом на общую победу в конкурсе, но также будет представлен на итоговой выставке и получит специальный приз от Ford.
«Передай сигнал другому». Фотограф — Алексей Макеев.
Танцы на берегу Курильского озера. Фотограф — Игорь Иванко.
«Водоворот». Фотограф — Андрей Нарчук.
Бой тетеревов. Фотограф — Михаил Калинин.
Загрузить работу в номинацию «Движение в природе» (или в любую другую) можно здесь.