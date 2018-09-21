Лучшие фото

Движение в природе

Представляем новую номинацию в нашем главном фотоконкурсе.
National Geographic Россия
21 сентября 2018 в 20:44
  • За мышами!
    За мышами!
    Фото: Дмитрий Вилюнов

Оставим строгую статичность пейзажам, макро- и портретной съемке: в нашей новой номинации, представленной совместно с брендом Ford, мы хотим показать, что зачастую красота природы заключается именно в движении.

Фотографии, которые вы увидите ниже, были загружены на «Дикую природу России-2017». В этом году у них был бы прекрасный шанс попасть в фавориты нашей новой номинации. Вдохновляйтесь — и покажите нам свои яркие кадры! Победитель номинации станет не только претендентом на общую победу в конкурсе, но также будет представлен на итоговой выставке и получит специальный приз от Ford.

«Передай сигнал другому». Фотограф — Алексей Макеев.

  • Движение в природе

Танцы на берегу Курильского озера. Фотограф — Игорь Иванко.

  • Движение в природе

«Водоворот». Фотограф — Андрей Нарчук.

  • Движение в природе

Бой тетеревов. Фотограф — Михаил Калинин.

Загрузить работу в номинацию «Движение в природе» (или в любую другую) можно здесь.

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