Лучшие фото

«Разные миры» и еще 5 лучших фото минувшей недели

Из нескольких тысяч работ, присланных вами на минувшей неделе, мы отобрали лучшие.
National Geographic Россия
20 августа 2018 в 14:37
363
  • Разные миры
    Разные миры
    Фото: Виталий Берков

Цветущая природа, монолиты техногенной цивилизации и беззаботное детство сошлись воедино на снимке Виталия Беркова, сделанном в Приморском крае. По словам фотографа, озеро Карасиное около Артёмовской ТЭЦ каждый год покрывается ковром из краснокнижных лотосов Комарова.

Другие фотографии, отобранные редакцией Nat-geo.ru, можно посмотреть в нашей мини-галерее:

  • Ледяная клешня
    Бродящий по айсбергу белый медведь под присмотром стаи птиц в национальном парке «Русская Арктика». Фото: Николай Гернет
  • Я вам спою!
    Фото: Светлана Пионтковская
  • Орлята учатся летать
    Слеток белоплечего орлана демонстрирует свое оперение. Север острова Сахалин, август 2018 года. Фото: Александр Алечиц
  • Вымеобразные облака — редкое природное явление, встречающееся преимущественно в тропических широтах и связанное с образованием тропических циклонов, штормов и ураганов. В размерах ячейки могут достигать до 500 метров. Фото: Андрей
  • Арктическая радуга у Земли Франца-Иосифа. Фото: Вера Костамо

Тоже интересно

Самая дорогая фотокамера в мире продана за $2,95 миллиона

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Создан уникальный самолет-поезд: это невероятно (видео)
Создан уникальный самолет-поезд: это невероятно (видео)
Тоже интересно
«Невозможная фотография» Ричарда Мосса
«Невозможная фотография» Ричарда Мосса
Женщины моря
Женщины моря