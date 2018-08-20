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«Разные миры» и еще 5 лучших фото минувшей недели
Из нескольких тысяч работ, присланных вами на минувшей неделе, мы отобрали лучшие.
National Geographic Россия
20 августа 2018 в 14:37
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Цветущая природа, монолиты техногенной цивилизации и беззаботное детство сошлись воедино на снимке Виталия Беркова, сделанном в Приморском крае. По словам фотографа, озеро Карасиное около Артёмовской ТЭЦ каждый год покрывается ковром из краснокнижных лотосов Комарова.
Другие фотографии, отобранные редакцией Nat-geo.ru, можно посмотреть в нашей мини-галерее:
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Ледяная клешняБродящий по айсбергу белый медведь под присмотром стаи птиц в национальном парке «Русская Арктика». Фото: Николай Гернет
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Я вам спою!Фото: Светлана Пионтковская
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Орлята учатся летатьСлеток белоплечего орлана демонстрирует свое оперение. Север острова Сахалин, август 2018 года. Фото: Александр Алечиц
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Вымеобразные облака — редкое природное явление, встречающееся преимущественно в тропических широтах и связанное с образованием тропических циклонов, штормов и ураганов. В размерах ячейки могут достигать до 500 метров. Фото: Андрей
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Арктическая радуга у Земли Франца-Иосифа. Фото: Вера Костамо