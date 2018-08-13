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«Кто здесь?!» и другие фото недели
Nat-geo.ru представляет 5 лучших фото минувшей недели.
National Geographic Россия
13 августа 2018 в 20:05
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На этой фотографии, сделанной нашим читателем Сергеем, — красотка-стрекоза из подотряда равнокрылые. Его представители отличаются спокойным, в какой-то мере даже порхающим полетом, а встретить их можно на всех континентах нашей планеты (за исключением Антарктиды, разумеется).
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