Лучшие фото

«Кто здесь?!» и другие фото недели

Nat-geo.ru представляет 5 лучших фото минувшей недели.
National Geographic Россия
13 августа 2018 в 20:05
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  • «Кто здесь?!» и другие фото недели
    Фото: Сергей

На этой фотографии, сделанной нашим читателем Сергеем, — красотка-стрекоза из подотряда равнокрылые. Его представители отличаются спокойным, в какой-то мере даже порхающим полетом, а встретить их можно на всех континентах нашей планеты (за исключением Антарктиды, разумеется).

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • «Дерево лета»
    Бухта Триозерье, Приморский край Фото: Anton Blokhin
  • Все что осталось от Успенской церкви. Уникальная деревянная постройка XVIII века в Карелии сгорела дотла. В поджоге подозревается 15-летний школьник, приехавший в Кондопогу в гости к бабушке. Фото: Ilya Timin
  • «Субботник»
    Фото: Виталий Дворяченко
  • Движение и покой
    Белая скала Ак-Кая в Крыму. Фото: Николай Иппо

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