Лучшие фото

Лучшие работы конкурса «Астрономический фотограф года»

Крупнейший международный конкурс астрофотографов, на котором ежегодно представляются феноменальные кадры ночного неба и Вселенной.
National Geographic Россия
27 июля 2018 в 17:35
  • Лучшие работы конкурса «Астрономический фотограф года»
    Высохшее дерево можжевельника в Скалистых горах, штат Монтана, заснятое ранней зимой на фоне неба, полного звездных троп Фото: Jake Mosher/National Maritime Museum

Организаторы конкурса «Астрономический фотограф года» (Insight Astronomy Photographer of the Year) продемонстрировали отобранные для его финала работы. Снимки захватывают фантастическими видами звездного неба, далеких галактик, загадочных туманностей и красочных пейзажей. Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.

— Этот год показал нам, что судить работы участников некоторых категорий невероятно сложно, — говорит Мелани Вандербрук, арт-куратор Королевских музеев Гринвича, — Например, в категории «Звезды и туманности» показана красота самых разных цветов, текстур и форм.

  • Панорама Млечнного пути над Доломитами в Тре-Чиме, составленная из 8 снимков. Фото: Carlos F Turienzo/National Maritime Museum
  • Галактика Андромеда, снятая при помощи 200-миллиметрового зеркала. Фото: Péter Feltóti/National Maritime Museum
  • Солнечное затмение с наложением 9 экспозиций от 2 секунд до 1/2000 секунды для HDR-изображения. Фото: Peter Ward/National Maritime Museum
  • Сияние, видимое с Южных бухт близ Крайстчерч, Новая Зеландия. Фото: Paul Wilson/National Maritime Museum

В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победители престижного конкурса будут объявлены 24 октября. В этот же день в честь десятилетия конкурса в Национальном Морском музее Великобритании откроется выставка, на которой работы победителей будут представлены вместе с лучшими фотоработами прошлых лет.

— Ощущение того, что мы становимся ближе к Вселенной, удивительно, — заметил астроном и комик Джон Калшо.

В прошлом году главным победителем конкурса признали российского фотографа Артема Миронова, который сделал снимок газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца.

  • Млечный путь над грозовым штормом во Флориде. Фото: Tianyuan Xiao/National Maritime Museum
  • Млечный путь, поднимающийся над маяком в Тасмании. Фото: James Stone/National Maritime Museum
  • Международная космическая станция между двумя массивными солнечными пятнами вовремя пролета мимо Солнца. Фото: Dani Caxete/National Maritime Museum
  • Человек перед Млечным путем в Национальном парке Бэдлендс. Фото: ingpeng Liu/National Maritime Museum
  • Млечный путь над Кейбл Бэй близ Нельсона, Новая Зеландия. Фото: Mark Gee/National Maritime Museum
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