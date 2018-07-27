Лучшие работы конкурса «Астрономический фотограф года»
Организаторы конкурса «Астрономический фотограф года» (Insight Astronomy Photographer of the Year) продемонстрировали отобранные для его финала работы. Снимки захватывают фантастическими видами звездного неба, далеких галактик, загадочных туманностей и красочных пейзажей. Конкурс был учрежден десять лет назад Гринвичской королевской обсерваторией и до сих пор остается крупнейшим событием в астрофотографии.
— Этот год показал нам, что судить работы участников некоторых категорий невероятно сложно, — говорит Мелани Вандербрук, арт-куратор Королевских музеев Гринвича, — Например, в категории «Звезды и туманности» показана красота самых разных цветов, текстур и форм.
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Панорама Млечнного пути над Доломитами в Тре-Чиме, составленная из 8 снимков. Фото: Carlos F Turienzo/National Maritime Museum
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Галактика Андромеда, снятая при помощи 200-миллиметрового зеркала. Фото: Péter Feltóti/National Maritime Museum
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Солнечное затмение с наложением 9 экспозиций от 2 секунд до 1/2000 секунды для HDR-изображения. Фото: Peter Ward/National Maritime Museum
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Сияние, видимое с Южных бухт близ Крайстчерч, Новая Зеландия. Фото: Paul Wilson/National Maritime Museum
В конкурсе участвовали 4200 фотографий от фотографов из 91 страны мира. Победители престижного конкурса будут объявлены 24 октября. В этот же день в честь десятилетия конкурса в Национальном Морском музее Великобритании откроется выставка, на которой работы победителей будут представлены вместе с лучшими фотоработами прошлых лет.
— Ощущение того, что мы становимся ближе к Вселенной, удивительно, — заметил астроном и комик Джон Калшо.
В прошлом году главным победителем конкурса признали российского фотографа Артема Миронова, который сделал снимок газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца.
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Млечный путь над грозовым штормом во Флориде. Фото: Tianyuan Xiao/National Maritime Museum
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Млечный путь, поднимающийся над маяком в Тасмании. Фото: James Stone/National Maritime Museum
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Международная космическая станция между двумя массивными солнечными пятнами вовремя пролета мимо Солнца. Фото: Dani Caxete/National Maritime Museum
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Человек перед Млечным путем в Национальном парке Бэдлендс. Фото: ingpeng Liu/National Maritime Museum
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Млечный путь над Кейбл Бэй близ Нельсона, Новая Зеландия. Фото: Mark Gee/National Maritime Museum